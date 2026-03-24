Ci sono problemi con l’illuminazione degli spazi di lavoro che sembrano banali finché non vengono affrontati davvero. Una luce troppo fredda stanca gli occhi, ma una luce troppo calda invita al rilassamento quando invece sarebbe necessario mantenere alta la concentrazione. Una luce fissa, senza possibilità di regolazione, è semplicemente una sconfitta nei confronti dell’ambiente che abitiamo, soprattutto se stiamo facendo di tutto per rendere proattiva, e quindi davvero intelligente, la nostra casa.

SwitchBot ha affrontato il problema con due prodotti della stessa famiglia: RGBICWW Strip Light e RGBICWW Floor Lamp, che condividono tecnologia, filosofia e integrazione nell’ecosistema smart home, rivolgendosi però a scenari d’uso diversi. Li abbiamo provati entrambi, partendo dall’ufficio e arrivando, nel caso della lampada, a un utilizzo più inaspettato: illuminare una vetrina LEGO.

La tecnologia RGBICWW, cosa significa davvero

Entrambi i dispositivi condividono la stessa tecnologia cromatica, che vale la pena spiegare perché non è solo un acronimo di marketing. RGBIC sta per Red Green Blue Independent Control, ovvero ogni segmento della striscia o della lampada contiene LED indipendenti tra loro: è possibile accendere solo alcuni segmenti, assegnare colori diversi a zone adiacenti, creare sfumature e transizioni senza che un colore si “mescoli” all’altro per forza.

La sigla WW aggiunge due canali di bianco, uno caldo (Warm White, fino a 2700 K) e uno freddo (Cool White, fino a 6500 K), che potete usare da soli o in combinazione per ottenere qualsiasi temperatura di colore intermedia.

Il risultato pratico è che siamo di fronte a luci che funzionano bene sia come illuminazione funzionale, con una luce bianca pulita e regolabile, sia come luci d’atmosfera, con effetti cromatici che sfruttano l’indipendenza dei segmenti per giochi visivi davvero gradevoli, anche seguendo la musica. Sedici milioni di colori e 26 modalità dinamiche non sono solo numeri: la differenza rispetto a una striscia RGB classica si vede immediatamente quando si mette accanto un segmento rosso e uno arancione senza che si fondano in qualcosa di indefinito nel mezzo.

SwitchBot RGBICWW Strip Light, installazione, luminosità e il problema dei riflessi

La striscia LED si presenta in una lunghezza da cinque metri, con una larghezza di dodici millimetri e un consumo di 24 watt. Il montaggio avviene tramite nastro biadesivo 3M già applicato sul retro, che si è rivelato sufficientemente resistente da non cedere neanche su superfici verticali dopo settimane di utilizzo.

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La striscia è ritagliabile (ogni 13 centimetri circa, 3 gruppi di LED) e ha una classificazione IP44, il che la rende utilizzabile anche in ambienti con qualche grado di umidità, come un bagno o uno spazio esposto a condensa. Con 1.200 lumen dichiarati, la luminosità in modalità bianca è genuinamente buona: sufficiente per illuminare uno spazio di lavoro come luce di riempimento, magari non come sorgente primaria, anche se il risultato è buono per illuminare bene una scrivania.

Il contro più rilevante da segnalare riguarda la visibilità diretta dei LED. I punti luminosi della striscia, se esposti alla visione diretta, possono generare riflessi fastidiosi su schermi monitor e superfici lucide. È un limite fisico della categoria, non un difetto specifico di questo prodotto, ma vale la pena dirlo chiaramente: SwitchBot RGBICWW Strip Light funziona al meglio quando è incassata, nascosta dietro un bordo, posizionata sotto un ripiano o comunque orientata in modo da non essere vista direttamente. In quella configurazione la luce diffusa è morbida e piacevole, esposta, con i LED a vista, può risultare scomoda in un ambiente di lavoro dove lo sguardo cade spesso sullo schermo.

SwitchBot RGBICWW Floor Lamp, versatilità fisica e luminosità con qualche distinguo

La lampada da pavimento è un prodotto con un design volutamente minimale: profilo sottile, attacco a parete opzionale con kit dedicato, che abbiamo usato per fissarla alle travi del sottotetto sopra la nostra postazione di lavoro prima di spostarla, e un consumo di 18 watt per gli stessi 1.200 lumen dichiarati della striscia. La differenza rispetto a RGBICWW Strip Light sta nella resa in modalità colorata: con la luce bianca la lampada si comporta ottimamente, con una temperatura regolabile da 2700 a 6500 K e una diffusione omogenea.

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Quando si passa ai colori, la luminosità percepita cala sensibilmente, come accade con la maggior parte dei prodotti di questa categoria: i LED RGB non raggiungono la stessa efficienza luminosa dei bianchi, e la luce colorata ha un carattere più ambientale che funzionale. Non è un problema se il vostro obiettivo è l’atmosfera, ma è un limite da considerare se cercate illuminazione da lettura o da lavoro in modalità cromatica.

Nella nostra configurazione attuale, la lampada SwitchBot RGBICWW Floor Lamp illumina la vetrina LEGO e l’abbinamento funziona sorprendentemente bene: la luce bianca calda valorizza i colori dei modelli, mentre in certe fasce orarie passiamo a una modalità colorata a bassa luminosità che crea un effetto vetrina molto più curato di quanto ci aspettassimo da un prodotto a questo prezzo.

Specifiche RGBICWW Strip Light RGBICWW Floor Lamp Prezzo €49,99 €89,99 Potenza 24 W 18 W Luminosità 1200 lumen 1200 lumen Temperatura colore 2700–6500 K 2700–6500 K Tecnologia LED RGBIC + CW + WW RGBIC + CW + WW Dimming 1–100% 1–100% Formato 5 m, ritagliabile Lampada piantana/parete Resistenza IP44 Uso interno Durata 25.000 ore 25.000 ore Protocollo Matter over Wi-Fi Matter over Wi-Fi Garanzia 2 anni 2 anni

Matter, SwitchBot Hub e integrazione con Home Assistant

Entrambi i dispositivi supportano il protocollo Matter over Wi-Fi, lo standard aperto per la smart home sostenuto da Apple, Google, Amazon e Samsung, tra gli altri. In pratica questo significa che funzionano con Apple Home, Alexa, Google Home, Home Assistant e SmartThings senza bisogno di conversioni o bridge proprietari, purché abbiate a disposizione un hub certificato Matter. La connessione nativa attraverso Matter garantisce una latenza molto bassa nei comandi e una stabilità che i protocolli proprietari spesso non raggiungono.

Nel nostro caso abbiamo integrato entrambi i dispositivi in Home Assistant tramite Matter, e il risultato è quello che ci si aspetta da un’integrazione fatta abbastanza bene: le luci appaiono come entità native, con controllo completo su accensione, spegnimento, luminosità, per cambiare modalità colore e intensità bisogna usare l’applicazione.

Le automazioni che abbiamo costruito sono due: la striscia LED dello studio si accende automaticamente quando il sensore di presenza rileva occupazione e la luminosità ambientale scende sotto una soglia definita. La lampada vicino alla vetrina LEGO si attiva quando ci si avvicina abbastanza, diventando in pratica un sistema di illuminazione a chiamata per chi vuole osservare da vicino i modelli esposti. Entrambe le automazioni funzionano con affidabilità quotidiana senza intervento manuale, sfruttando ovviamente altri sensori di presenza e luminosità.

Considerazioni finali

A €49,99 per la striscia e €89,99 per la lampada, il rapporto qualità-prezzo è difficile da contestare nella fascia smart home di livello medio. Non si tratta di prodotti entry-level con compromessi evidenti, né di soluzioni premium che giustificano il prezzo con il solo marchio: SwitchBot RGBICWW Strip Light e SwitchBot RGBIC Floor Lamp offrono tecnologia RGBIC, Matter nativo e una luce bianca genuinamente buona a cifre che i concorrenti di pari livello raramente eguagliano.

L’integrazione con Home Assistant via Matter è tra le più fluide che abbiamo testato in questa fascia, senza configurazioni elaborate né dipendenza da cloud proprietari. Per chi già vive nell’ecosistema SwitchBot o sta costruendo una smart home basata su standard aperti, sono acquisti difficili da rimpiangere.

Pro: integrazione Matter nativa e stabile



luce bianca di qualità



installazione semplice Contro: LED a vista a volte fastidiosi (Strip Light)



lampada meno luminosa a colori



hub Matter necessario per l'integrazione