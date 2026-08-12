Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Tutti i modelli della serie hanno iniziato a ricevere il nuovo major update, utile perché va a risolvere svariati bug, a migliorare i dispositivi sul fronte della sicurezza e ad migliorare un aspetto legato alle attività di escursionismo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Sui Garmin Instinct 3 arriva il nuovo major update

A tre mesi dal rilascio del precedente major update, poi affinato attraverso aggiornamenti minori, e al culmine di un ciclo di sviluppo durato circa un mese e mezzo, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3.

I modelli coinvolti sono Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED che ricevono la nuova versione 15.18 del software (la stessa distribuita come ultima beta del ciclo di sviluppo pochi giorni fa).

La nuova versione, che va a sostituire la precedente versione 14.17, rappresenta a tutti gli effetti un major update ma, nonostante ciò, non porta con sé grosse novità: come racconta il changelog ufficiale (qui per gli Instinct 3, qui per Instinct E), il team di sviluppo si è preoccupato principalmente di risolvere i bug presenti in precedenza, di apportare miglioramenti ai suggerimenti legati all’attrezzatura durante le attività di escursionismo e di migliorare la sicurezza dei dispositivi.

Changelog – versione 15.18 (dalla 14.15) Migliorati i suggerimenti per l’attrezzatura nelle attività di escursionismo.

Risolto un possibile ritardo nell’elenco delle anteprime.

Risolto un problema nell’attività di forza in cui il valore del peso poteva essere visualizzato in modo errato durante la modifica di una serie.

Risolto un problema per cui il ritmo poteva interrompersi durante gli intervalli.

Risolto il problema con la direzione dell’indicatore del cane nella vista rapida DogTrack.

Risolto un problema per cui il campo dati CIQ era oscurato.

Risolto un problema per cui il campo dati del quadrante dell’orologio poteva essere vuoto in alcune lingue.

Miglioramenti generali alla sicurezza.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: