Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.
Tutti i modelli della serie hanno iniziato a ricevere il nuovo major update, utile perché va a risolvere svariati bug, a migliorare i dispositivi sul fronte della sicurezza e ad migliorare un aspetto legato alle attività di escursionismo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Sui Garmin Instinct 3 arriva il nuovo major update
A tre mesi dal rilascio del precedente major update, poi affinato attraverso aggiornamenti minori, e al culmine di un ciclo di sviluppo durato circa un mese e mezzo, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3.
I modelli coinvolti sono Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED che ricevono la nuova versione 15.18 del software (la stessa distribuita come ultima beta del ciclo di sviluppo pochi giorni fa).
La nuova versione, che va a sostituire la precedente versione 14.17, rappresenta a tutti gli effetti un major update ma, nonostante ciò, non porta con sé grosse novità: come racconta il changelog ufficiale (qui per gli Instinct 3, qui per Instinct E), il team di sviluppo si è preoccupato principalmente di risolvere i bug presenti in precedenza, di apportare miglioramenti ai suggerimenti legati all’attrezzatura durante le attività di escursionismo e di migliorare la sicurezza dei dispositivi.
Changelog – versione 15.18 (dalla 14.15)
- Migliorati i suggerimenti per l’attrezzatura nelle attività di escursionismo.
- Risolto un possibile ritardo nell’elenco delle anteprime.
- Risolto un problema nell’attività di forza in cui il valore del peso poteva essere visualizzato in modo errato durante la modifica di una serie.
- Risolto un problema per cui il ritmo poteva interrompersi durante gli intervalli.
- Risolto il problema con la direzione dell’indicatore del cane nella vista rapida DogTrack.
- Risolto un problema per cui il campo dati CIQ era oscurato.
- Risolto un problema per cui il campo dati del quadrante dell’orologio poteva essere vuoto in alcune lingue.
- Miglioramenti generali alla sicurezza.
Come aggiornare gli smartwatch Garmin
Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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