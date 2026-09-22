Amazfit ha ufficializzato il nuovo T-Rex Dual Solar, uno smartwatch rugged pensato per l’outdoor che porta una soluzione piuttosto particolare nel panorama degli orologi sportivi: due pannelli solari, uno integrato nella parte anteriore e uno, più grande, nel fondello. L’obbiettivo è semplice, almeno sulla carta, ossia sfruttare la luce per aumentare sensibilmente l’autonomia e ridurre la necessità di ricorrere alla ricarica tradizionale.

La soluzione è interessante anche perché il pannello posteriore ha una superficie di raccolta circa doppia rispetto a quella anteriore. Quando l’orologio viene indossato infatti, la parte posteriore non può ricevere direttamente la luce del sole, durante le soste è quindi possibile rimuoverlo dal polso e orientare il fondello verso la fonte luminosa, oppure fissarlo a uno zaino o a una tenda.

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Due pannelli solari per aumentare l’autonomia

Il funzionamento del sistema è piuttosto particolare, il primo pannello è integrato nel display AMOLED e può quindi raccogliere energia anche mentre l’orologio viene utilizzato. Il secondo si trova invece nel fondello in vetroceramica e, grazie alla maggiore superficie, può ricaricare il dispositivo più velocemente.

Amazfit dichiara un’autonomia fino a 25 giorni con utilizzo tipico senza ricarica solare. Considerando due ore di esposizione quotidiana a 50.000 lux, il pannello frontale può portare il dato fino a 34 giorni, mentre quello posteriore permette di arrivare fino a 51 giorni.

In caso di utilizzo intensivo, l’autonomia dichiarata parte invece da 13 giorni e può raggiungere 15 o 18 giorni sfruttando rispettivamente i pannelli solari. La batteria integrata ha una capacità di 660 mAh, mentre il GPS in modalità di precisione può raggiungere le 41 ore di autonomia.

Il dato più particolare riguarda però la modalità Outdoor Extreme, in questo caso l’autonomia arriva fino a 40 giorni senza il contributo dei pannelli solari, mentre in determinate condizioni, con esposizione solare continua del pannello posteriore e modalità di risparmio energetico estremo, Amazfit indica un valore massimo di 180 giorni.

Ovviamente, quest’ultimo dato va interpretato correttamente: non significa sei mesi di normale utilizzo dello smartwatch, ma si riferisce a condizioni specifiche e a una modalità che riduce al minimo le funzioni disponibili. Resta comunque significativo perché mostra quanto l’azienda punti sul sistema di raccolta dell’energia solare.

Un T-Rex grande e resistente

Il T-Rex Dual Solar mantiene l’impostazione tipica della famiglia T-Rex, con una struttura decisamente imponente. La cassa misura 51,4 mm di diametro e 16,9 mm di spessore, mentre il peso dell’orologio è di 69 grammi senza cinturino.

Nonostante le dimensioni, il display AMOLED misura 1,32 pollici, con risoluzione di 466 x 466 pixel e luminosità massima dichiarata di 3.000 nit. Una caratteristica particolarmente utile per un prodotto destinato all’utilizzo all’aperto, dove la leggibilità sotto la luce diretta del sole è fondamentale.

La costruzione prevede una lunetta e quattro pulsanti in titanio di grado 5, mentre il display è protetto da vetro zaffiro, il pannello solare posteriore utilizza invece vetro ceramico. L’orologio è inoltre resistente all’acqua fino a 10 ATM e può essere utilizzato per immersioni ricreative fino a 50 metri.

Non manca una torcia LED integrata, con luminosità di 200 lux che può raggiungere i 300 lux attraverso la modalità Boost; è presente anche una funzione SOS, elemento che si inserisce bene nel tipo di utilizzo previsto per questo smartwatch.

Mappe, GPS e funzioni pensate per l’outdoor

Il sistema di alimentazione non è l’unico elemento su cui Amazfit ha puntato per differenziare il T-Rex Dual Solar. L’orologio è stato infatti progettato soprattutto per escursionisti e sportivi che possono trascorrere diversi giorni lontano dalle prese di corrente.

Sono disponibili mappe precaricate a colori, mappe topografiche e sciistiche scaricabili, punti di interesse, waypoint e navigazione passo passo. Una nuova visualizzazione delle curve di livello permette inoltre di avere un’indicazione delle salite e delle discese imminenti attraverso un profilo altimetrico con codifica a colori. La funzione LiveShare permette invece di condividere in tempo reale posizione, direzione e informazioni sull’attività con amici o familiari.

Per il posizionamento viene utilizzato un sistema GNSS dual-band con supporto a sei sistemi satellitari, tra cui GPS e Galileo, insieme a un’antenna GPS a polarizzazione circolare. La dotazione comprende inoltre il sensore PPG BioTracker 6.0, altimetro barometrico, bussola, sensore di temperatura, giroscopio e accelerometro.

Sul fronte dell’allenamento troviamo poi il sistema Hybrid Training, con strumenti dedicati alle attività di resistenza e forza. L’app Zepp permette di analizzare allenamento, recupero e livello di forza fisica, mentre funzioni come Training Balance e Weekly Focus aiutano a organizzare le attività.

Prezzo e disponibilità

Amazfit T-Rex Dual Solar è disponibile in preordine a partire da oggi attraverso il sito ufficiale dell’azienda, il prezzo consigliato è di 649,90 euro, con spedizioni previste per metà ottobre.

Il nuovo T-Rex Dual Solar si presenta quindi come un dispositivo particolarmente orientato a un pubblico specifico, soprattutto escursionisti, sportivi e utenti che trascorrono molto tempo lontano dalle fonti di alimentazione. La doppia superficie fotovoltaica rappresenta la caratteristica più particolare del prodotto e, insieme a batteria da 660 mAh, GPS, mappe, vetro zaffiro e struttura in titanio, contribuisce a delineare uno smartwatch pensato per affrontare attività prolungate all’aperto.