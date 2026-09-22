Trovare un top di gamma Apple sotto i 1.200€ sembrava utopia fino a poco tempo fa. iPhone 17 Pro Max 256GB nella colorazione Deep Blue dimostra il contrario, raggiungendo su eBay quello che risulta essere il prezzo più basso di sempre per questo modello. Con chip A19 Pro, sistema di raffreddamento a vapore e comparto fotografico interamente da 48MP, il flagship Apple del 2025 diventa accessibile a una cifra che fino a ieri sembrava impensabile. Vediamo come uno sconto di quasi 300€ renda questo acquisto particolarmente interessante.

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iPhone 17 Pro Max: potenza e design che ridefiniscono lo standard

Il design segna una rottura netta con il passato. Per la prima volta i modelli Pro abbandonano il titanio in favore di uno chassis in alluminio unibody, che collega retro e lati in un unico pezzo. Il risultato è un dispositivo protetto dal nuovo Ceramic Shield 2, fino a tre volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, sebbene la resistenza alle cadute rimanga di classe B.

Sotto la scocca batte il cuore del dispositivo: il chip Apple A19 Pro, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e affiancato da un innovativo sistema di raffreddamento a vapore con acqua deionizzata in camera sigillata. Questa soluzione tecnica permette di mantenere prestazioni elevate anche durante sessioni prolungate di gaming o editing, evitando i classici rallentamenti da throttling termico.

Il display da 6,9 pollici integra tecnologie esclusive come Dynamic Island, ProMotion, True Tone e la funzione Always-On più efficiente di sempre. Non manca il supporto per funzionalità di accessibilità avanzate come Eye Tracking e Live Captions.

Punto di forza indiscusso è il comparto fotografico: tutte le fotocamere posteriori sono da 48MP, con un teleobiettivo che offre l’estensione focale maggiore mai vista su un iPhone. La batteria da 4832 mAh garantisce fino a 37 ore di riproduzione video, con ricarica rapida wireless che recupera il 50% in soli 20 minuti.

Storage 256GB con tecnologia NVMe, sistema operativo iOS 26 con anni di aggiornamenti garantiti e supporto completo alle reti 5G-A completano una scheda tecnica da vero top di gamma:

Chip A19 Pro con GPU dedicata per gaming e AI

Sistema fotografico triplo da 48MP con zoom ottico esteso

Autonomia da record: fino a 37 ore di video

Ricarica rapida wireless e cablata

Modem Qualcomm Snapdragon X80 per connettività superiore

Vetro Ceramic Shield 2 su entrambi i lati

Sconto record: iPhone 17 Pro Max al prezzo più basso mai visto

I numeri parlano chiaro. Il prezzo originale di 1.489€ scende a 1.194€, con uno sconto del 20% che si traduce in un risparmio concreto di 295€. Considerando che il miglior prezzo tracciato dai comparatori online per questa configurazione si aggirava intorno ai 1.249€, l’offerta attuale su eBay rappresenta effettivamente il minimo storico per iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue.

Il dispositivo è nuovo, garantito e disponibile per la spedizione immediata. Per chi è già radicato nell’ecosistema Apple e cerca il massimo delle prestazioni senza compromessi sul budget, questa potrebbe essere l’occasione giusta per portarsi a casa il flagship 2025 a un prezzo davvero competitivo. La disponibilità, come spesso accade con offerte Apple di questa portata, potrebbe essere limitata.

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