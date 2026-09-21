Il mercato dei notebook gaming continua a proporre configurazioni sempre più vicine, almeno per dotazione hardware, al mondo desktop enthusiast. Le piattaforme mobile di ultima generazione hanno ormai raggiunto livelli di potenza particolarmente elevati e permettono di scegliere tra macchine pensate per sostituire a tutti gli effetti un PC fisso e modelli più equilibrati, capaci di combinare prestazioni, dimensioni e versatilità.

In questo contesto, su Amazon sono disponibili diversi notebook ASUS appartenenti alle famiglie ROG Strix, ROG Zephyrus e TUF Gaming. Non si tratta necessariamente di prodotti proposti con uno sconto rispetto al prezzo di listino, ma di configurazioni che possono essere interessanti per chi sta cercando un nuovo portatile per giocare, lavorare o dedicarsi alla creazione di contenuti.

La selezione comprende alcuni dei modelli più potenti della gamma ASUS, con GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop, processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen, display ad alta frequenza di aggiornamento e, nei modelli più avanzati, pannelli Mini LED e OLED. Vediamone insieme qualche dettaglio in più, prendendo in considerazione i modelli secondo noi più validi.

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ASUS ROG Strix: RTX 5090, RTX 5080 e RTX 5070 per il gaming ad alte prestazioni

La famiglia ROG Strix rappresenta la proposta più orientata alle prestazioni tra i modelli presenti in questa selezione. Si parte dai ROG Strix SCAR 16 e SCAR 18 con GeForce RTX 5090 Laptop, per arrivare alle configurazioni con RTX 5080 e RTX 5070, altrettanto valide per giocare senza particolari compromessi i giochi più recenti.

Il modello più estremo è il ROG Strix SCAR (2025) equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop da 24 GB, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM e SSD da 2 TB. La versione da 16″ utilizza un display ROG Nebula HDR 2.5K in formato 16:10, con tecnologia Mini LED, refresh rate di 240 Hz e supporto G-Sync.

Il Core Ultra 9 275HX integra 8 P-core e 16 E-core, mentre la GPU NVIDIA arriva a un TGP massimo dichiarato di 175 W con Dynamic Boost; non mancano Advanced Optimus e le tecnologie della piattaforma RTX, compreso il supporto a DLSS 4.5 e Frame Generation. Il pannello punta invece a combinare velocità e qualità dell’immagine, con copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 e tecnologia ACR.

Una dotazione che rende lo SCAR 16 interessante non soltanto per il gaming competitivo, ma anche per chi lavora con contenuti visivi e vuole un display particolarmente curato.

La stessa configurazione generale viene proposta anche con GeForce RTX 5080 Laptop da 16 GB, sempre abbinata al Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM e SSD da 2 TB. Anche in questo caso troviamo il display ROG Nebula da 16 pollici a 240 Hz e un sistema di raffreddamento progettato per sfruttare il potenziale dell’hardware.

Scendendo di prezzo troviamo il ROG Strix G16, equipaggiato con GeForce RTX 5070 Laptop, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il display è ancora una volta da 16 pollici, con risoluzione 2,5K, refresh rate di 240 Hz, tecnologia G-Sync e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.

Il sistema ROG Intelligent Cooling è pensato per mantenere sotto controllo le temperature durante i carichi più elevati, mentre la piattaforma Intel porta con sé anche le funzionalità legate all’accelerazione AI.

Chi invece vuole uno schermo ancora più grande può puntare sul ROG Strix SCAR 18 (2025), che porta la stessa impostazione dello SCAR 16 in uno chassis con display da 18 pollici. In questo caso troviamo ancora una volta GeForce RTX 5090 Laptop da 24 GB, Core Ultra 9 275HX, 32 GB di RAM e SSD da 2 TB.

Il pannello ROG Nebula HDR è un Mini LED da 18 pollici in formato 16:10, con risoluzione 2,5K e refresh rate di 240 Hz, oltre a G-Sync, copertura del 100% DCI-P3 e tecnologia ACR. Si tratta quindi di una macchina pensata per chi non vuole scendere a compromessi sulle dimensioni dello schermo e cerca un vero desktop replacement, pur mantenendo la possibilità di spostare il sistema.

ASUS ROG Zephyrus: RTX 5080 e RTX 5070 con pannello OLED da 240 Hz

Con i ROG Zephyrus il discorso cambia. Come molti sapranno, questa serie punta infatti a combinare prestazioni elevate con un’impostazione più elegante e versatile rispetto agli Strix, mantenendo comunque componenti di fascia alta. Il primo modello della selezione è il ROG Zephyrus G16 GU606AW, equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Il processore integra una NPU capace di arrivare fino a 50 TOPS, elemento che permette di sfruttare l’accelerazione dedicata all’Intelligenza Artificiale anche al di fuori del gaming. A fare la differenza è però soprattutto il display; ASUS ha scelto un pannello ROG Nebula OLED da 16 pollici, con risoluzione 2,5K e refresh rate di 240 Hz, una vera scheggia.

Il connubio tra OLED e alta frequenza di aggiornamento permette di ottenere un sistema adatto sia ai videogiochi sia alla fruizione e alla creazione di contenuti, senza omettere che questi notebook vantano un reparto espansione / connettività di ultima generazione.

La stessa piattaforma viene proposta anche con GeForce RTX 5070 Laptop, mantenendo il Core Ultra 9 386H, 32 GB di RAM e portando l’SSD a 2 TB. Anche in questo caso il display è un ROG Nebula OLED da 16 pollici con risoluzione 2,5K e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. La configurazione con RTX 5070 si posiziona quindi più in basso rispetto al modello con RTX 5080, ma conserva buona parte della dotazione premium della famiglia Zephyrus.

ASUS TUF Gaming: RTX 5070 e RTX 5060 per configurazioni più equilibrate

La gamma TUF Gaming completa la selezione con notebook che puntano a un rapporto più equilibrato tra dotazione hardware e caratteristiche complessive, senza rinunciare alle GPU NVIDIA di ultima generazione. Il primo modello che vi segnaliamo è il TUF Gaming A16 (2025) con GeForce RTX 5070 Laptop, AMD Ryzen 9 8940HX, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Il display è un pannello da 16 pollici con risoluzione FHD+ 1920 x 1200P e refresh rate di 144 Hz (IPS), affiancato dalla tecnologia NVIDIA G-Sync. La GPU supporta inoltre DLSS 4,5/5 e Ray Tracing, mentre il sistema di raffreddamento utilizza ventole Arc Flow di seconda generazione, un dissipatore di calore a tutta larghezza e filtri antipolvere.

La piattaforma AMD Ryzen 9 8940HX punta a fornire risorse sufficienti anche per attività più impegnative oltre al gaming, comprese creazione di contenuti e multitasking, garantendo al contempo un’ottima efficienza.

Un’altra proposta è il TUF Gaming A16 FA608UP, che abbina una GeForce RTX 5070 Laptop a un AMD Ryzen 7 260, 16 GB di memoria DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB. In questo caso ASUS utilizza un pannello IPS-level da 16 pollici in formato 16:10, con risoluzione FHD+ 1920 × 1200, 144 Hz, 3 ms e copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Il display è inoltre antiriflesso.

Il processore integra una NPU XDNA fino a 16 TOPS e la piattaforma include Advanced Optimus e MUX Switch. Sul fronte dell’espandibilità troviamo invece memoria DDR5 aggiornabile fino a 64 GB e due slot M.2. La dotazione comprende anche una batteria da 90 WHr, ricarica rapida dal 0 al 50% in 30 minuti, WiFi 6E, USB4, HDMI 2.1, LAN RJ45 e webcam FHD IR con supporto a Windows Hello.

Infine, per chi cerca una configurazione più accessibile, il TUF Gaming F16 FX608JMI abbina una GeForce RTX 5060 Laptop a un Intel Core i7-14650HX, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Anche qui troviamo un display IPS antiriflesso da 16 pollici con risoluzione FHD+ 1920 × 1200 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, oltre al supporto G-Sync.

La RTX 5060 Laptop porta con sé il supporto a DLSS 4.5 e Ray Tracing, mentre il Core i7-14650HX mette a disposizione una piattaforma pensata per gaming, produttività e creazione di contenuti. Il raffreddamento della famiglia TUF Gaming si basa anche in questo caso sulle ventole Arc Flow di seconda generazione, su un dissipatore a tutta larghezza e sui filtri antipolvere integrati.

Realizzato in collaborazione con ASUS