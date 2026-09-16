Da quando OPPO Enco Air5s hanno debuttato sul mercato a fine giugno, in tanti aspettavano il primo vero taglio di prezzo. Il momento è arrivato: gli auricolari true wireless con ANC del brand cinese, nella elegante colorazione Lunar White, toccano ora il loro prezzo più basso da quando sono in vendita. Una discesa netta rispetto a quanto visto fino ad oggi, che rende questi semi-in-ear una delle occasioni più interessanti del momento per chi cerca comfort e cancellazione del rumore senza spendere una cifra importante. Vediamo insieme tutti i dettagli di questa offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

OPPO Enco Air5s, leggerezza e ANC in un formato inedito

Gli Enco Air5s rappresentano una piccola rivoluzione per OPPO: sono infatti i primi auricolari semi-in-ear del brand a integrare la cancellazione attiva del rumore, tecnologia tradizionalmente riservata ai modelli con gommini sigillanti. Il segreto sta nel sistema Real-Time Adaptive Noise Cancellation abbinato al Tailored Voice-Canceling System, capace di analizzare in tempo reale vestibilità, forma dell’orecchio e rumore ambientale grazie a un campionamento ultra-veloce a 800kHz. Il risultato è un ANC che si adatta automaticamente senza bisogno di switch manuali, perfetto anche in ambienti caotici come bar o mezzi pubblici.

Il design punta tutto sulla leggerezza estrema: ogni auricolare pesa solamente 3,9 grammi, grazie alla finitura Excimer Craftsmanship che unisce superficie lucida e tocco setoso. Sul fronte audio troviamo un driver dinamico da 12mm con bobina in alluminio rivestita di rame, supportato dall’equalizzatore professionale a 10 bande e da OPPO Alive Audio per un suono spaziale immersivo.

Non manca l’autonomia: fino a 48 ore totali tra auricolari e case, con 9 ore di ascolto continuo senza ANC (che scendono a 4,5 ore con la cancellazione attiva). A completare il quadro, Bluetooth 6.0, certificazione IP55 contro sudore e schizzi, oltre a funzionalità smart come AI Translate, Spotify Tap e connessione doppia tra dispositivi Android, iOS e Windows. La certificazione TÜV Rheinland valida sia le prestazioni ANC che la tenuta della batteria oltre l’80% dopo 1.000 cicli di ricarica.

Il prezzo più basso di sempre per Enco Air5s

Uscite da pochi mesi, le OPPO Enco Air5s ricevono ora il primo sconto dal lancio, ed è già un ottimo risultato. Il prezzo scende da 69,9€ a 59,99€, con un risparmio di quasi 10€ e uno sconto del 14% circa. Considerando che si tratta di un prodotto lanciato a giugno con listino ufficiale a 79,99€, trovarlo oggi a questa cifra su Amazon rappresenta davvero il minimo storico registrato finora. Se non conosci ancora tutti i trucchi per scovare le migliori offerte nascoste sulla piattaforma, vale la pena approfondire l’argomento. L’offerta è disponibile in colorazione Lunar White, ma la disponibilità potrebbe essere limitata: chi è interessato farebbe bene a non aspettare troppo.

Per non perdere le prossime occasioni sulla tecnologia, conviene iscriversi al canale Telegram PrezziTech, mentre per gli errori di prezzo più clamorosi c’è ErroriBomba.