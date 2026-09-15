Uno smart TV da 32 pollici a meno di 110 euro sembra quasi impossibile da trovare con Titan OS, HDR10 e compatibilità Alexa già integrata di serie. Philips 32PHS6000 rompe questo schema con una configurazione che punta tutto su semplicità e streaming immediato, ideale per camere da letto o cucine. Il prezzo, questa settimana, è letteralmente crollato rispetto alle rilevazioni precedenti, raggiungendo un vero e proprio minimo storico. Vediamo come funziona questo modello e perché conviene approfittarne subito.

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Philips 32PHS6000: piccolo schermo, grande piattaforma smart

Philips 32PHS6000 monta un pannello LED HD Ready da 1366 x 768 pixel, con refresh rate di 60Hz e supporto HDR10 e HLG per una gamma dinamica più ampia rispetto ai TV entry-level tradizionali. Il vero punto di forza è il processore d’immagine Pixel Plus, che ottimizza dettagli e contrasto anche su contenuti non nativi in alta definizione.

Il sistema operativo Titan OS rappresenta probabilmente la caratteristica più interessante dell’intero pacchetto: interfaccia rapida, accesso diretto a Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, senza i rallentamenti tipici delle piattaforme più datate. A completare l’esperienza smart c’è la compatibilità con Matter Smart Home, che consente il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant, utile per chi sta già costruendo un ecosistema domotico in casa.

Sul fronte audio troviamo due speaker da 6W con Dolby Audio e funzione Vocal Boost, pensata per rendere i dialoghi sempre chiari anche a basso volume. Non manca un sintonizzatore digitale completo con supporto DVB-T2, DVB-S2 e Wi-Fi integrato, oltre a porte HDMI, USB, LAN e Toslink per collegare qualsiasi dispositivo esterno.

Tra i limiti da considerare: risoluzione non Full HD nonostante il nome commerciale “2K HD”, potenza audio contenuta e classe energetica E. Caratteristiche comunque coerenti con un prodotto pensato per ambienti secondari, dove compattezza e prezzo contano più delle prestazioni da salotto principale. Per chi vuole confrontare anche altre opzioni prima di decidere, può essere utile dare un’occhiata alla nostra guida sulle migliori smart TV attualmente disponibili.

Sconto record: Philips 32PHS6000 quasi a metà prezzo

Il prezzo di listino ufficiale di Philips 32PHS6000 si attesta intorno ai 219€, ma su Amazon il televisore è disponibile oggi a soli 109,99€, con uno sconto che sfiora il 50% e un risparmio di oltre 109€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione davvero rara per chi cerca un secondo TV smart senza spendere troppo. La disponibilità è legata allo stock del rivenditore, quindi conviene non aspettare troppo prima di decidere.

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