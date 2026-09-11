Tesla ha iniziato a distribuire una nuova versione del proprio sistema Fullf Self-Driving (FSD), introducendo una funzione pensata per aumentare la sicurezza del veicolo anche quando la guida è affidata direttamente al conducente. L’aggiornamento software 2026.27.6 è infatti accompagnato da una nuova funzione di evitamento automatico delle collisioni, che può intervenire automaticamente in alcune situazioni di emergenza.

La distribuzione è iniziata nelle scorse ore per alcuni veicoli e porta con sé anche la versione 14.3.9 di Full Self-Driving, oltre alla versione 14.2 Lite. Quest’ultima mantiene note di rilascio identiche rispetto alla precedente versione e sembra concentrarsi soprattutto su alcuni perfezionamenti del comportamento delle prestazioni.

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Tesla FSD può intervenire anche durante la guida manuale

La novità più interessante dell’aggiornamento riguarda la funzione di prevenzione automatica delle collisioni. Il sistema può infatti attivare la Guida Completa Autonoma nel momento in cui rileva una situazione potenzialmente pericolosa, con l’obbiettivo di tentare di mantenere il veicolo al sicuro e poi continuare a guidare.

L’intervento può verificarsi anche quando il conducente sta guidando manualmente e, in particolare, in due situazioni. La prima si presenta quando una collisione frontale è imminente e la sola frenata potrebbe non essere sufficiente per evitare l’impatto, in questo caso il veicolo può intervenire per cercare una soluzione alternativa.

La seconda riguarda invece la possibilità che il conducente non stia prestando sufficiente attenzione alla strada, un esempio è quello di una persona che si allunga verso il sedile posteriore, oppure di una situazione in cui la modalità di guida autonoma supervisionata potrebbe essere stata disattivata involontariamente.

In sostanza, Tesla sta cercando di fare in modo che il sistema possa intervenire proprio nei momenti in cui il conducente non è in grado di reagire adeguatamente o il veicolo sta andando incontro a una possibile collisione. La guida distratta rappresenta infatti un problema importante e questa nuova funzione aggiunge un ulteriore livello di intervento automatico.

Insieme alla nuova funzione di sicurezza arriva anche la versione 14.3.9 del Tesla FSD. Le note di rilascio non introducono cambiamenti specifici rispetto alla versione precedente, anche se le prime impressioni riportate descrivono un comportamento complessivamente positivo durante la guida. Il parcheggio invece, continua a rappresentare uno dei punti più critici del sistema, almeno sulla base delle prime prove effettuate.

L’aggiornamento porta inoltre sui veicoli compatibili la versione Tesla v14.2 Lite, che non sembra introdurre una particolare novità nelle note di rilascio, ma rientra nel pacchetto di aggiornamenti che Tesla sta distribuendo in questa fase.

La nuova funzione di evitamento automatico delle collisioni ricorda per certi versi alcuni sistemi anticollisione già utilizzati da costruttori come Hyundai, Kia e Genesis. Queste tecnologie sfruttano normalmente sensori e telecamere per attivare automaticamente la frenata d’emergenza quando viene rilevato un rischio di collisione.

L’elemento particolarmente interessante dell’approccio di Tesla è però la possibilità di intervenire anche attraverso una sterzata evasiva durante la guida manuale, andando quindi oltre il semplice azionamento automatico dei freni.

Come sempre, sarà interessante capire come questa funzione si comporterà concretamente nei diversi scenari di guida e quando riuscirà a migliorare la sicurezza dei veicoli equipaggiati con il sistema FSD.