Paramount+ ha annunciato la data di uscita dei nuovi episodi di una delle sue serie TV più apprezzate, il cui franchise celebra quest’anno il suo ventesimo anniversario: stiamo parlando della seconda stagione di Dexter: Resurrection, che arriverà alla vigilia di Halloween. La piattaforma ha anche svelato il primo teaser ufficiale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Paramount+ svela la data di uscita della seconda stagione di Dexter: Resurrection

Paramount+ ha annunciato che Dexter: Resurrection tornerà con una seconda stagione il 30 ottobre 2026, e ha mostrato il primo teaser ufficiale dei nuovi episodi. Michael C. Hall tornerà dunque nei panni di Dexter Morgan nella nuova stagione della serie originale SHOWTIME, che debutterà in esclusiva su Paramount+ proprio nell’anno in cui il franchise celebra il suo ventesimo anniversario.

La serie è ambientata dopo gli eventi di Dexter: New Blood, a sua volta sequel della serie originale Dexter (lanciata per l’appunto nel 2006). La storia ruota intorno al personaggio di Dexter Morgan, all’apparenza un tranquillo e metodico tecnico della polizia scientifica di Miami, ma in realtà un feroce e spietato serial killer che agisce seguendo un rigoroso codice: uccidere soltanto criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Dexter: Resurrection vede il protagonista risvegliarsi in ospedale dopo dieci settimane di coma. Sopravvissuto miracolosamente, l’uomo parte per New York per trovare suo figlio Harrison, dopo aver appreso del ritrovamento di un corpo dissezionato in nove parti. Nella seconda stagione, guidata dallo showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy Clyde Phillips, Dexter Morgan si ritrova stretto tra due killer: uno, tristemente noto da decenni, con una lunga scia di omicidi alle spalle; l’altro, giovane e ancora sconosciuto, semina il terrore a New York in modi mai visti prima. Nel frattempo, deve vedersela con un nemico nuovo e inaspettato: la crisi di mezza età. Harrison (Jack Alcott) prosegue la propria ricerca di giustizia, mentre padre e figlio affrontano il capitolo più oscuro della loro storia.

Tornano nel cast la candidata all’Oscar e vincitrice del Golden Globe Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington e James Remar, che vedono affiancarsi nel cast fisso Dan Stevens, il vincitore di un Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson e Brian Cox, vincitore di un Emmy, un Olivier Award e un Golden Globe. Krysten Ritter torna inoltre in veste di guest star, mentre si unisce Gabriel Luna, sempre come guest star.

La seconda stagione di Dexter: Resurrection arriverà su Paramount+ il 30 ottobre 2026. Come nella prima, gli episodi dovrebbero essere trasmessi tutti con cadenza settimanale. Nell’attesa, potete dare un’occhiata al primo teaser ufficiale italiano.