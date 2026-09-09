Apple ha raddoppiato la memoria base dell’iPhone 17 mantenendo lo stesso prezzo di lancio dell’iPhone 16, un’operazione che ha già convinto molti recensori a definirlo il miglior rapporto qualità prezzo della gamma. Il display ProMotion a 120Hz, prima esclusiva dei modelli Pro, arriva ora anche sul modello base insieme all’Always-On display. Apple iPhone 17 256GB nella colorazione Nero scende ora a un prezzo decisamente interessante su Ebay. Vediamo come sfruttare questa opportunità.



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Apple iPhone 17: il chip A19 e il display che azzerano le distanze dal Pro

Il nuovo chip A19 rappresenta il cuore pulsante di questo smartphone, con CPU a 6 core, GPU a 5 core dotata di Acceleratori Neurali e Neural Engine a 16 core. Le prestazioni sono garantite da 8GB di RAM abbinati a 256GB di storage, un taglio che ora rappresenta la base di partenza dopo l’eliminazione della versione da 128GB.

Il vero protagonista tecnico è però il display Super Retina XDR da 6,3 pollici, pannello LTPO OLED con risoluzione 2622×1206 a 460 PPI. La tecnologia ProMotion a 120Hz, fino a ieri riservata ai modelli Pro, arriva finalmente anche sul modello standard insieme al display Always-On e alla Dynamic Island. A proteggere lo schermo ci pensa il Ceramic Shield 2, con resistenza ai graffi tripla rispetto al vetro tradizionale.

Sul fronte fotografico, il sistema a doppia lente da 48 megapixel si affianca a una fotocamera frontale Center Stage da 18MP, definita da Apple stessa come la migliore mai realizzata su iPhone. Non manca l’autonomia: fino a 30 ore di video grazie all’efficienza del chip A19, con ricarica rapida fino al 50% in soli 20 minuti tramite USB-C a 40W.

Tra le funzionalità hardware distintive rimangono il Camera Control per scatti istantanei e il tasto Azione personalizzabile, mentre sul fronte software il dispositivo integra le funzioni di Apple Intelligence, incluso lo strumento Clean Up.

Le recensioni verificate confermano la bontà del pacchetto complessivo: gli utenti apprezzano particolarmente la fluidità garantita dai 120Hz e un’autonomia che arriva tranquillamente a fine giornata anche con uso intensivo.

iPhone 17: sconto e prezzo minimo su ebay

Il prezzo di listino di 979€ scende ora a 819€ su Ebay, con un risparmio di 160€ pari a circa il 16% di sconto. Un’occasione da non sottovalutare considerando che si tratta di un dispositivo lanciato solo poche settimane fa, con specifiche che si avvicinano sensibilmente a quelle dei modelli Pro.

La configurazione in offerta è quella con 256GB di storage nella colorazione Nero, disponibile come nuovo originale tramite il negozio Ebay. Per chi preferisce altre tonalità, la stessa offerta è disponibile anche nella colorazione Azzurra e in quella Viola, sempre allo stesso prezzo scontato.

