Il colosso cinese Midea ha sfruttato l’IFA 2026 di Berlino per presentare la nuova visione aziendale “Simply deal” e tantissime innovazioni che spaziano dal software ai nuovi elettrodomestici e delineano la casa del futuro in cui la tecnologia si adatta “spontaneamente” ai ritmi di vita quotidiani degli utenti.

Oltre alle novità del brand principale, che ha recentemente stipulato una prestigiosa partnership quinquennale con il famosissimo club calcistico FC Barcelona, il colosso cinese ha presentato anche le novità dei brand Teka e Küppersbusch. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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A IFA, Midea ha presentato “Simply ideal”, la nuova visione per la smart home

Si scrive Simply Ideal, si legge “approccio volto a rendere la tecnologia domestica estremamente semplice e integrata nella quotidianità”. È questo il messaggio che ha voluto passare il gruppo Midea con la sua presenza a IFA 2026.

L’evoluzione proposta dal brand punta a superare il concetto dei singoli elettrodomestici connessi per arrivare a soluzioni integrate per l’intera casa che siano guidate, come prevedibile, dall’intelligenza artificiale.

Queste soluzioni vengono chiamate Midea Suites e racchiudono diverse declinazioni di comfort e utilità: dall’ecosistema centrale AI SMART MASTER alle tecnologie volte ad ottimizzare i consumi energetici AI ECOMASTER fino al concetto di SPACE MASTER, ovvero l’ottimizzazione della capacità interna dei dispositivi senza aumentarne gli ingombri.

A completare la gamma, e per dimostrare come l’ecosistema possa plasmare gli scenari reali di utilizzo, vi è la collezione BUILT-IN Series, ispirata ai canoni del design milanese per integrare mobili ed elettrodomestici in un unico progetto cucina.

L’IA entra in azione nell’ecosistema software

Il cuore pulsante della rivoluzione avviata da Midea è rappresentata dal sistema AI SMART MASTER che ruota attorno al nuovo assistente Midea AI Voice Assistant per le interazioni fluide e naturali con la casa.

Questo assistente, che supporta 145 lingue, è dotato di un raggio di ricezione pari a 8 metri ed è capace di rispondere in appena 0,4 secondi, riconosce i comandi vocali anche senza bisogno di ripetere continuamente la parola di attivazione e può essere sfruttato da elettrodomestici, dall’app Midea, dagli assistenti sugli smartphone, dagli smart speaker o dalle auto connesse.

Midea AI Voice Assistant funge inoltre da coordinatore per quattro agenti IA specializzati che possono offrire assistenza ai membri della casa in ogni momento della giornata:

Efficiency Agent – monitora i consumi energetici di tutta la casa tramite una dashboard centralizzata, ottimizza l’uso dei pannelli fotovoltaici (avvia lavatrice o robot aspirapolvere durante i picchi di produzione energetica o nelle fasce orarie più economiche). Ad esso si affianca AI ECOMASTER che comprende le abitudini domestiche e sfrutta analisi avanzate in cloud per ottenere il giusto compromesso tra comfort e consumi energetici.

– monitora i consumi energetici di tutta la casa tramite una dashboard centralizzata, ottimizza l’uso dei pannelli fotovoltaici (avvia lavatrice o robot aspirapolvere durante i picchi di produzione energetica o nelle fasce orarie più economiche). Ad esso si affianca che comprende le abitudini domestiche e sfrutta analisi avanzate in cloud per ottenere il giusto compromesso tra comfort e consumi energetici. Comfort Agent – gestisce il clima e la cura dei vestiti programmando in sinergia climatizzatore, umidificatore e lavasciuga. Sfruttando sensori e radar a onde millimetriche, può regolare il flusso d’aria in base alla posizione dell’utente.

– gestisce il clima e la cura dei vestiti programmando in sinergia climatizzatore, umidificatore e lavasciuga. Sfruttando sensori e radar a onde millimetriche, può regolare il flusso d’aria in base alla posizione dell’utente. Health Agent – suggerisce all’utente ricette salutari in base agli ingredienti presenti nel frigorifero e programma automaticamente i parametri di cottura nei forni provvisti di Smart AI Vision (che possono monitorare gli alimenti durante la cottura).

– suggerisce all’utente ricette salutari in base agli ingredienti presenti nel frigorifero e programma automaticamente i parametri di cottura nei forni provvisti di (che possono monitorare gli alimenti durante la cottura). Service Agent – semplifica la manutenzione dei dispositivi, può scansionare le etichette di lavaggio dei vestiti, può interpretare gli scontrini per aggiornare l’inventario del frigorifero; inoltre, supporta le videochiamate in tempo reale per guidare gli utenti nella risoluzione dei problemi tecnici degli elettrodomestici.

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Un robot umanoide e nuovi elettrodomestici a marchio Midea

A IFA 2026 è stato mostrato Midea Robot, un robot umanoide basato sull’architettura di sistema EAGLES e su quattro modelli multimodali. Allo stand dell’azienda, i visitatori hanno potuto osservare dimostrazioni pratiche in cui il robot ha accolto gli ospiti, servito popcorn, gestito elettrodomestici (come una lavastoviglie), e mostrato più in generale le potenzialità assistenziali del robot in contesti quasi reali.

Andando oltre, Midea ha presentato una vasta gamma di nuovi elettrodomestici (compatibili con lo standard Matter) per vari segmenti: trattamento dell’aria, cottura e cucina, cura del bucato.

I climatizzatori residenziali e commerciali della nuova serie R290 utilizzano l’omonimo refrigerante ecologico e privo di PFAS che riduce le emissioni e migliora l’efficienza energetica del 10%. Tra gli altri prodotti spiccano H-Pack (la prima pompa di calore compatta da interno) e PortaSplit (un climatizzatore portatile che adotterà il refrigerante R290 a partire dal 2027).

In cucina i riflettori sono puntati sulla Visionary Series con frigoriferi dotati di GlassVision (permette di vedere all’interno senza aprire lo sportello), sui forni ad incasso PizzaPro (equipaggiati con la tecnologia Graphene Turbo Airflow per raggiungere i 350°C quasi istantaneamente), sulla serie InfiniteFit con raffreddamento QuadJet e tecnologia OmniFlex per la cottura a induzione e sul sistema di lavaggio stoviglie Tri-GreenApex (riduce i consumi del 50% rispetto a un equivalente in classe A europea e conserva i piatti asciutti fino a 168 ore).

Per la cura del bucato debutta la OMNI Series di sistemi di lavanderia all-in-one a triplo e doppio cestello, declinata nei modelli Omni Fusion, Omni Duo, Omni Trio e Omni Ped S e pensata per rispondere alle esigenze delle famiglie di varie dimensioni.

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La partnership strategica con l’FC Barcelona

Durante IFA 2026, Midea ha voluto inoltre celebrare la partnership con l’FC Barcelona, inaugurata proprio a partire dalla stagione calcistica 2026/27, che avrà una durata quinquennale.

La partnership prevede che il logo dell’azienda comparirà sulla manica della maglia da gioco e da allenamento (delle squadre maschile e femminile) del club catalano. Presente allo stand dell’azienda la leggenda blau-grana (e della nazionale spagnola di calcio) Carles Puyol.

A IFA 2026 presenti anche i marchi premium TEKA e Küppersbusch

Midea ha offerto un palcoscenico importante anche ai suoi due marchi premium con oltre un secolo di storia alle spalle, vale a dire i brand tedeschi TEKA (entrao a far parte del gruppo nel 2025) e Küppersbusch.

Mentre quest’ultimo ha esposto le collezioni più prestigiose, TEKA ha sfruttato IFA 2026 per introdurre la nuova filosofia Meaningful Experiences Through Technology, spingendosi oltre la cucina e debuttando nei segmenti del lavaggio, della climatizzazione e delle macchine da caffè automatiche.

Parallelamente, l’azienda ha presentato la In-Line Series che unisce tutti i principali elettrodomestici a filo mobile azzerando le sporgenze. Per il lavaggio, invece, sono state lanciate le tecnologie SmartWatch (dosa le risorse in base al carico), FreshBreeze (elimina pieghe e odori) e LumiSoft (protegge le fibre).