Chi ha seguito i prezzi della gamma M5 Pro negli ultimi tempi sa che trovare la variante con 2TB di SSD a un costo vicino a quello della configurazione base da 1TB non è cosa comune. MacBook Pro 14″ con chip M5 Pro (CPU 15-core, GPU 16-core, 24GB RAM, 2TB SSD, Argento) si presenta ora su Amazon con un prezzo che merita attenzione, considerando che il taglio di storage superiore solitamente comporta un sovrapprezzo netto rispetto al modello con metà della memoria. Vediamo come si compone questa configurazione e quali sono i dettagli dell’offerta.

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MacBook Pro 14″ M5 Pro: potenza AI e display Liquid Retina XDR

Il cuore di questo portatile è il chip Apple M5 Pro, dotato di CPU a 15 core e GPU a 16 core. La novità più rilevante rispetto alla generazione precedente riguarda l’accelerazione hardware per l’intelligenza artificiale: la GPU integra un Neural Accelerator in ogni core, che velocizza sensibilmente inferenza e addestramento di modelli AI direttamente on-device, senza passare dal cloud. Questo si traduce in maggiore privacy e reattività per chi lavora con carichi di machine learning o strumenti di AI generativa.

A supporto delle prestazioni ci sono 24GB di memoria unificata, sufficienti per gestire timeline video complesse, progetti grafici articolati e ambienti di sviluppo multipli in contemporanea, e 2TB di SSD, con velocità di lettura/scrittura fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici raggiunge fino a 1.600 nit di luminosità di picco in HDR, garantendo una resa visiva di livello professionale per editing fotografico e video. Tra le altre caratteristiche di rilievo:

Wi-Fi 7 , assente sui modelli M5 base fermi al Wi-Fi 6E

, assente sui modelli M5 base fermi al Wi-Fi 6E Videocamera Center Stage da 12MP

Sistema audio a sei altoparlanti

macOS 26 Tahoe preinstallato, con design Liquid Glass e Apple Intelligence integrato nativamente

L’autonomia dichiarata copre un’intera giornata di lavoro, un aspetto confermato anche dalle recensioni degli utenti, che segnalano inoltre silenziosità operativa e qualità costruttiva elevata come punti di forza costanti della serie M5 Pro.

Sconto e prezzo: 2TB allo stesso costo del modello base

Il prezzo di listino per questa configurazione si attesta solitamente sopra i 3.200-3.300 euro, considerando il sovrapprezzo standard applicato da Apple per il passaggio da 1TB a 2TB di storage. L’offerta attuale su Amazon porta il prezzo a 2.999€ rispetto al prezzo precedente di 3.549€, con uno sconto del 15% e un risparmio di 550 euro.

Un dato interessante è che la versione da 1TB della stessa configurazione (CPU 15-core, GPU 16-core, 24GB RAM, Argento) viene listata da altri rivenditori a un prezzo di listino di 2.999 euro: questo significa che con l’offerta attuale è possibile ottenere il doppio dello spazio di archiviazione allo stesso prezzo del modello base. Da segnalare che, come per tutti i MacBook Pro, l’alimentatore non è incluso nella confezione.

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