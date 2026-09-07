BOOX si prepara al lancio di un nuovo contendente nel mercato dei prodotti eReader tascabili con il suo Picco, prodotto che abbiamo iniziato a conoscere nel mese di luglio. Come promesso, il marchio ha diffuso maggiori dettagli proprio durante IFA 2026, lasciando toccare con mano il suo nuovo “tascabile”: andiamo a scoprire tutto, compresa la finestra di lancio.

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BOOX Picco si fa vedere a IFA 2026: tascabile, ma niente Android

A fine luglio BOOX ha annunciato la linea Tile, una nuova categoria di dispositivi ePaper pensata per ampliare l’ecosistema. Il primo prodotto di questa linea è proprio BOOX Picco, un lettore di eBook tascabile progettato per rendere la lettura ancora più immediata e spontanea, risultando l’ideale per il pendolarismo quotidiano, i viaggi e la lettura in mobilità.

Propone uno schermo ePaper monocromatico da 3,97 pollici dotato di luce frontale (con controlli per luminosità e temperatura del colore), e infatti la prime impressioni provenienti da Berlino parlano di un dispositivo molto piccolo e leggero, con pulsanti fisici che offrono un’alternativa ai comandi touchscreen per girare le pagine e che possono essere personalizzati. Utilizza un sistema operativo semplificato basato su Linux (niente Android, dunque), studiato per rapidità ed efficienza, e la memoria di archiviazione dipende dalla scheda microSD.

I libri possono essere caricati con un’app dedicata (via Wi-Fi), via LAN oppure attraverso la porta USB-C (utilizzabile naturalmente anche per la ricarica della batteria). Non manca la connettività Bluetooth, mentre non sono presenti magneti per agganciare il Picco ad esempio allo smartphone.

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I primi a poterci mettere le mani sopra, come i colleghi di Android Police, hanno espresso pareri positivi sul nuovo eReader di BOOX, elogiandone qualità costruttiva e funzionalità (come le statistiche di lettura, il timer Pomodor, il conto alla rovescia e le to-do-list). Non abbiamo ancora indicazioni sulla durata della batteria e su altri dettagli, come il processore, le dimensioni esatte, i formati di libri supportati e così via.

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Per verificare tutto questo con la commercializzazione sarà necessario attendere ancora un po’: in base a quanto sappiamo, BOOX Picco sarà proposto a livello globale nel mese di novembre 2026. Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma possiamo aspettarci di non andare troppo oltre i 100 dollari.

Avete intenzione di acquistarlo per la lettura in mobilità o preferite altre soluzioni?