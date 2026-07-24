BOOX anticipa una nuova categoria di dispositivi ePaper e annuncia la linea BOOX Tile: il noto marchio amplia il suo ecosistema svelando i primi dettagli riguardanti inediti prodotti pensati per esplorare formati diversi rispetto ai tradizionali eReader. In particolare, il primo prodotto è BOOX Picco, un ePaper tascabile: iniziamo a scoprirlo.

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BOOX punta sul tascabile con Picco, il primo modello della linea Tile

BOOX inaugura la nuova gamma di dispositivi ePaper, denominata BOOX Tile, presentando in anteprima il modello Picco. Il nuovo lettore di eBook tascabile porta all’esordio la nuova serie pensata per esplorare formati diversi e per integrare la tecnologia ePaper nella vita di tutti i giorni.

Picco è un dispositivo tascabile progettato per rendere la lettura ancora più immediata e spontanea, risultando l’ideale per il pendolarismo quotidiano, i viaggi e la lettura in mobilità. Propone un design compatto e un prezzo accessibile (ancora non rivelato nel dettaglio), e rende la tecnologia ePaper più portatile e alla portata di un pubblico più ampio, mantenendo al contempo l’esperienza di lettura priva di distrazioni che da sempre contraddistingue i dispositivi BOOX. Il fattore di forma richiama il design dei prodotti Xteink tascabili.

Di recente il marchio ha lanciato BOOX Go 6 (Gen II), un modello con schermo E Ink da 6 pollici, e persino il generoso tablet BOOX Go 10.3 Gen II Lumi, ma questa volta parliamo di un prodotto più compatto: BOOX Picco propone uno schermo ePaper monocromatico da 3,97 pollici dotato di luce frontale, con supporto alle schede microSD.

Per il momento questi sono tutti i dettagli ufficiali diffusi dall’azienda: la promessa è quella di rilasciare maggiori informazioni nelle prossime settimane.