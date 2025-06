A distanza di un paio di mesi dalla presentazione ufficiale, parliamo oggi in maniera dettagliata di BOOX Go 7, il nuovo e-reader con schermo monocromatico del brand che più di tutti sta crescendo negli ultimi anni, tanto da essere ormai diventato il punto di riferimento per quanto riguarda i dispositivi con schermi e-ink.

Abbiamo voluto provare il modello con schermo monocromatico, al posto di quello a colori, perché a nostro avviso rappresenta la soluzione ideale per chi ama leggere libri e fumetti, vuole un formato portatile e una qualità eccelsa dello schermo. Anche perché leggere una rivista o un fumetto a colori su uno schermo compatto non è la miglior esperienza possibile, meglio rivolgersi a soluzioni con schermo da 10 pollici. Se poi ci aggiungiamo che quest’anno BOOX ha aggiunto il supporto alla stilo (soluzione già vista su altri modelli), possiamo dire senza troppi dubbi che ci troviamo di fronte a un e-reader di altissimo valore. Sarà sufficiente per metterlo in cima alla nostra lista dei migliori e-reader? Prima di questa prova il nostro preferito era BOOX Palma 2 (qui trovate la nostra recensione), compatto e completo, ma BOOX Go 7 ci ha messo davvero in difficoltà. Scoprite come è andata nella nostra recensione completa.

Compatto ma completo

Prima di parlarvi in modo dettagliato di questo BOOX Go 7 è giusto fare un rapido riepilogo della sua scheda tecnica. Si parte da uno schermo E Ink Carta 1300 da 7 pollici, protetto da un vetro nella versione nera e da plexiglass nella versione bianca. In entrambi i casi lo schermo ha una risoluzione di 1680 x 1264 pixel, ideale quindi per la lettura di un libro o di un fumetto. Lo schermo dispone di un sistema touch capacitivo che riconosce anche BOOX InkSense, la nuova stilo che va acquistata separatamente, così come la custodia protettiva.

All’interno dell’e-reader troviamo una CPU octa core, affiancata da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile ulteriormente tramite microSD, in grado quindi di alloggiare una grande quantità di libri, fumetti ma anche applicazioni. La connettività include il Bluetooth 5.1, per collegare cuffie o speaker esterni, e il WiFi per navigare in Rete, trasferire i contenuti e scaricare dati, applicazioni e aggiornamenti. L’illuminazione frontale include LED a luce calda e fredda e l’accelerometro consente di attivare la rotazione automatica dello schermo.

Oltre al pulsante di accensione/spegnimento, posizionato nella parte inferiore del dispositivo, sono presenti due tasti sul lato destro dello schermo, da utilizzare per cambiare pagina. Questo significa inevitabilmente un design asimmetrico delle cornici, una scelta che comunque favorisce in maniera molto piacevole l’ergonomia. È presente sul lato destro una presa USB-C per la ricarica e la connessione a un computer, con supporto OTG e la possibilità di collegare, tramite un apposito adattatore, anche un paio di cuffie con jack da 3,5 millimetri.

BOOX Go 7 integra anche un microfono e uno speaker, entrambi posizionati sul lato destro, mentre la batteria ha una capacità di 2.300 mAh. Le dimensioni sono decisamente compatte, 156 x 137 x 6,4 millimetri, con un peso di appena 195 grammi, molto simile quindi a quello di un classico smartphone. Per fare un paragone, BOOX Palma 2 pesa 170 grammi, quindi la differenza tra i due è decisamente minima.

Il punto di forza di questo e-reader, così come per tutti i modelli della linea BOOX, è ovviamente la presenza di Android 13, completo dei servizi Google. Questo significa che, oltre alle applicazioni preinstallate che vi consentono di leggere libri e fumetti, guardare foto e ascoltare musica o audiolibri, potete installare virtualmente qualsiasi applicazione presente sul Play Store. Magari potete lasciare da parte giochi e film, visto che la frequenza di refresh, nonostante tutto, non è minimamente paragonabile a quella di un classico schermo a cristalli liquidi, ma potete trasformare questo lettore in un piccolo ufficio, per leggere email, documenti, utilizzare social network e app di messaggistica e molto altro ancora.

Il trasferimento dei contenuti può avvenire, oltre che collegando il dispositivo al computer tramite cavo USB, anche in modalità wireless, sfruttando BooxDrop. È sufficiente lanciare l’app sull’e-reader, aprire un browser sul vostro computer e digitare l’indirizzo mostrato sullo schermo. In questo modo è possibile creare cartelle, così da dividere ad esempio libri, fumetti, manuali e altri documenti, e caricare ogni contenuto nell’apposito raccoglitore, per trovare tutto in maniera più semplice che mai.

Veniamo però al punto principale, escludendo per il momento la parte legata alle note con la stilo, di cui vi parliamo tra poco. BOOX Go 7 nasce soprattutto come e-reader e su questo non c’è assolutamente nulla da dire. Schermo di altissima qualità, vetro protettivo a filo per un design molto curato, i due pulsanti sono decisamente comodi per cambiare pagina e per chi è mancino è semplicemente possibile ruotare di 180 gradi il lettore per ritrovarseli comodi comodi sulla mano sinistra.

Come sempre è possibile personalizzare i controlli touch, con lo schermo diviso in nove aree a ognuna delle quali può essere abbinata una determinata operazione. Abbiamo provato a caricare diversi libri in formato EPUB (attenzione perché devono essere privi di DRM per poter essere letti dall’app nativa) ma anche alcuni fumetti in PDF o CBR. Anche i contenuti più impegnativi, con file oltre i 200 MB, sono stati aperti e gestiti senza alcuna difficoltà, senza rallentamenti nel cambio di pagina o nelle operazioni di zoom.

Se avete solo contenuti protetti con DRM, e non volete rimuoverli, potete sempre avvalervi della applicazioni originali, come Kobo o Kindle, che possono essere scaricate dal Play Store. Se avete acquistato un sacco di contenuti su una delle due piattaforme, è sicuramente la soluzione migliore, senza dover convertire i formati in modo più o meno semplice. Questo è uno dei maggiori punti di forza dei dispositivi BOOX, cioè adattarsi ai contenuti di altre piattaforme, uno dei limiti dei dispositivi Kindle e Kobo, e che a nostro avviso li pone una spanna sopra a qualsiasi prodotto della concorrenza.

Meglio di un taccuino

Quello che però rende BOOX Go 7 il miglior e-reader sul mercato, scalzando dal primo posto della nostra personalissima classifica il piccolo BOOX Palma 2, è la possibilità di utilizzare la InkSense, la stilo attiva che permette di scrivere e prendere appunti sui vostri libri o di prendere note sfruttando l’apposita applicazione. Da amanti dei libri ci sembra un sacrilegio prendere appunti a margine di una pagina o sottolineare alcuni passaggi, ma su un libro elettronico il discorso è completamente diverso, visto che non viene fisicamente rovinato il libro. È infatti possibile cancellare note, sottolineature e quant’altro semplicemente premendo il pulsante sulla penna, che va ricaricata tramite la porta USB-C presente sulla parte alta del fusto. A fianco troviamo un LED che indica lo stato della ricarica, utile per capire quando potete scollegarla dal cavo USB.

Nella confezione della stilo sono presenti, oltre ovviamente alla stilo, anche tre punte di ricambio, tutte da 1 millimetro. Questo non significa che il tratto sia spesso 1 millimetro, visto che le dimensioni della linea dipendono anche dal livello di pressione applicata. La stilo è in grado di riconoscere 4096 livelli di pressione, così potrete passare da un tratto molto sottile a uno più marcato senza dover cambiare alcuna impostazione software, semplicemente premendo con maggior decisione sullo schermo.

Come dicevamo è possibile prendere note direttamente sui libri o sui fumetti, qualsiasi sia il formato, un’opzione che sicuramente piacerà a chi è abituato a sottolineare passaggi interessanti, prendere appunti per approfondire o semplicemente mettere dei promemoria insieme ai segnalibri. Se invece volete prendere delle note più approfondite potete utilizzare la relativa applicazione, con scorciatoia sempre presente nella home page.

Potete utilizzare la tastiera, come su un classico tablet, oppure potete utilizzare la stilo, che offre indubbiamente una maggiore libertà. Grazie alla stilo infatti potete scrivere, disegnare, mettere simboli e frecce, così come fareste su un normale pezzo di carta o su un taccuino. Un vero e proprio taccuino digitale che offre la possibilità di sincronizzare i contenuti, a patto di avere un account BOOX. In questo modo potrete portare con grande facilità le note sul computer per modificarle o elaborarle, sfruttando quindi la comodità di averle in formato digitale nativo. Ovviamente la stilo può essere utilizzata anche con applicazioni di terze parti, scaricate da Play Store, sia per prendere appunti che per interagire con gli elementi dell’applicazione.

Considerazioni finali

BOOX Go 7 è quindi riuscito nella difficile impresa di spodestare BOOX Palma 2 dalla vetta della nostra classifica. Il vantaggio di uno schermo da 7 pollici, nonostante le dimensioni restino comunque compatte, ma soprattutto la presenza della stilo rendono questo e-reader il migliore in assoluto tra quelli che abbiamo provato. Senza se e senza ma. Il prezzo potrebbe essere un freno per qualcuno, ma parliamo di un prodotto che al momento non ha rivali in quanto a versatilità.

Pro: compatto ma con uno schermo perfetto



la stilo espande le possibilità



ottima autonomia



Android 13 completo Contro: prezzo impegnativo

Voto finale: 9.5