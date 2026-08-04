Audi ha annunciato la nuova Q9, il modello più grande mai realizzato dal marchio. Con una lunghezza di 5,31 metri, tre file di sedili e una configurazione a sei o sette posti, la vettura si posiziona come nuova ammiraglia della famiglia Q con l’arrivo nelle concessionarie italiane previsto per il quarto trimestre dell’anno corrente.

Al lancio saranno disponibili due motorizzazioni V6 3.0 TDI mild hybrid da 245 e 299 CV, entrambe abbinate alla trazione integrale permanente quattro e al cambio automatico tiptronic a otto rapporti. Scopriamola nel dettaglio.

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Oltre cinque metri e fino a sette posti

Il passo misura 3,14 metri, 14 centimetri in più rispetto alla Audi Q7. L’azienda spiega che la maggiore distanza tra gli assi è stata sfruttata soprattutto per aumentare lo spazio nella seconda e nella terza fila.

La configurazione standard prevede sette posti, con la fila centrale suddivisa secondo lo schema 35:30:35 e la possibilità di ospitare tre seggiolini per bambini affiancati. I sedili sono regolabili singolarmente sia longitudinalmente sia nell’inclinazione dello schienale, mentre la funzione comfort entry li inclina in avanti per facilitare l’accesso ai due posti posteriori.

A richiesta sarà proposta anche una variante a sei posti, con due sedili singoli nella seconda fila, ventilati e regolabili elettricamente, con l’obiettivo di ricreare un ambiente più vicino a una lounge, pensato anche per gli utilizzi con autista. Con tutti i posti disponibili, il bagagliaio raggiunge 850 litri nella versione a sette posti e 832 litri in quella a sei.

Porte automatiche e tetto panoramico da record

Fanno parte della dotazione le porte ad azionamento elettrico, controllabili anche da remoto tramite l’app myAudi, con un angolo di apertura che raggiunge i 90 gradi e un sistema di sensori che blocca il movimento quando rileva persone, oggetti o spazio insufficiente. Il tetto panoramico apribile misura 1,5 metri quadrati ed è il più grande mai installato su un modello Audi, e può essere abbinato a una superficie elettrocromatica capace di diventare opaca per ridurre l’ingresso della luce solare e dei raggi ultravioletti.

La nuova Q9 integra anche un sistema audio Bang & Olufsen 4D, che lavora insieme a una luce dinamica capace di seguire il ritmo della musica, mentre gli altoparlanti installati nei poggiatesta e alcuni attuatori inseriti nei sedili anteriori rendono il suono percepibile anche attraverso vibrazioni fisiche. L’impianto conta complessivamente 22 altoparlanti e sviluppa una potenza di 1.360 W.

Tre schermi e ChatGPT a bordo

La digitalizzazione è affidata all’architettura elettronica E3 1.2, già adottata dai modelli Audi più recenti basati sulla piattaforma termica PPC. Il posto guida comprende l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici e il display OLED curvo da 14,5 pollici dedicato al sistema multimediale, con un terzo schermo da 12,3 pollici, offerto di serie, riservato al passeggero anteriore.

Il sistema operativo è Android Automotive OS, mentre l’assistente vocale può appoggiarsi anche a ChatGPT per interpretare richieste più articolate, esattamente come già avviene su altri modelli Audi dotati della stessa architettura elettronica E3 1.2.

L’assistente Audi interviene per primo, occupandosi delle funzioni del veicolo, della navigazione e delle domande più semplici; solo quando non riesce a rispondere passa la richiesta a ChatGPT, integrato tramite Microsoft Azure OpenAI Service. A richiesta è disponibile anche una dash cam integrata alla base dello specchietto retrovisore, capace di registrare in 4K.

La console centrale beneficia dello spostamento del selettore del cambio sul piantone dello sterzo. Nella parte inferiore trovano posto due basi di ricarica wireless da 25 W, compatibili con lo standard Qi 2.2 e dotate di raffreddamento, mentre le porte USB-C raggiungono 60 W nella seconda fila e 100 W nella terza.

Il pacchetto di assistenza alla guida comprende una versione evoluta dell’assistente adattivo, che controlla la distanza dal veicolo precedente e contribuisce a mantenere il centro della corsia.

Una telecamera interna verifica l’attività del conducente: se non rileva reazioni dopo una serie di avvisi visivi, acustici e tattili, l’emergency assist può assumere il controllo, rallentare, spostare la vettura verso la corsia di emergenza e arrestarla, attivando contemporaneamente le quattro frecce e la chiamata automatica di soccorso.

Versioni, configurazioni al lancio e prezzi

Inizialmente la gamma della nuova Q9 ruoterà attorno al V6 3.0 TDI in due livelli di potenza. La versione da 245 CV eroga 500 Nm, mentre quella da 299 CV raggiunge 630 Nm. Entrambe utilizzano un sistema mild hybrid plus a 48 V composto da un generatore elettrico integrato nella trasmissione, una batteria al litio-ferro-fosfato da 1,7 kWh e un alternatore-starter azionato a cinghia. Il generatore può aggiungere fino a 24 CV e 370 Nm, recuperando energia in decelerazione fino a una potenza massima di 25 kW.

La risposta del motore è migliorata da un compressore elettrico collocato accanto al tradizionale turbocompressore, capace di raggiungere 90.000 giri al minuto in 250 millesimi di secondo, intervenendo prima che i gas di scarico abbiano attivato pienamente il turbo. L’azienda inoltre spiega che la pressione massima di sovralimentazione raggiunge 3,6 bar. In un secondo momento arriveranno anche un motore V6 3.0 TFSI a benzina e due versioni plug-in hybrid con differenti livelli di potenza.

Audi Q9 adotta di serie sospensioni pneumatiche adattive, in grado di modificare l’altezza da terra su un intervallo complessivo di 90 millimetri. Per facilitare il carico del bagagliaio, il retrotreno può essere abbassato fino a 62 millimetri rispetto alla posizione standard.

Lo sterzo integrale è anch’esso di serie: fino a 60 km/h, le ruote posteriori girano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori con un angolo massimo di 5 gradi.

La trazione quattro utilizza un differenziale centrale autobloccante con precarico, mentre l’impianto frenante dispone di dischi anteriori da 400 millimetri con pinze a sei pistoncini e posteriori da 350 millimetri. Audi dichiara per la Q9 TDI da 245 CV consumi compresi tra 7,3 e 7,9 litri ogni 100 km, mentre la variante da 299 CV si colloca tra 7,4 e 8 litri ogni 100 km.

Il colosso tedesco ha comunicato che la produzione avviene nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia. Gli allestimenti previsti per l’Italia sono Business Advanced, S line e Identity.

I prezzi partiranno rispettivamente da 116.900 e 119.600 euro.