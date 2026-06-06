Audi ha presentato l’attesa Nuvolari, una nuova supersportiva ibrida che eroga la bellezza di 1.001 CV e che verrà consegnata ai clienti a partire dal primo semestre del 2027.

La supercar, limitata a soli 499 esemplari, combina un motore V8 biturbo da quattro litri con tre motori elettrici a flusso assiale, raggiungendo prestazioni da capogiro: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima oltre i 350 km/h.

Il nome scelto non è casuale ma fa riferimento a Tazio Nuvolari che è stato uno dei più grandi piloti automobilistici della storia; che Audi ha voluto omaggiare con un veicolo che incarna lo spirito della competizione trasferito però su strada, proprio nel momento in cui il marchio di Ingolstadt ha fatto il suo ingresso in Formula 1.

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Base Lamborghini, ma con potenza maggiorata

La base tecnica del veicolo deriva in larga parte dalla Lamborghini Temerario, tuttavia, mentre la sportiva italiana eroga 920 CV, la Nuvolari raggiunge addirittura i 1.001 CV grazie a un sistema di gestione dell’energia ottimizzato e calibrato specificamente per questo modello, afferma l’azienda.

Un elemento centrale dell’esperienza di guida è il nuovo sistema di trazione integrale denominato “Quattro Predictive Ride“.

Questo sistema analizza in tempo reale i dati provenienti dai sensori, come angolo di sterzata e velocità di imbardata, per riconoscere precocemente una potenziale perdita di aderenza e distribuire la coppia di conseguenza tra i quattro pneumatici. Questo, a detta dell’azienda, promette una guidabilità superiore anche ai limiti dell’aderenza.

Nonostante l’elevata potenza e l’approccio costruttivo leggero, il veicolo ibrido pesa circa 1.700 kg. Il peso è attribuibile principalmente alla batteria da 7,3 kWh e alla complessa architettura del sistema di propulsione con i tre motori elettrici.

I freni sono carboceramici, derivati direttamente dalle competizioni, mentre il torque vectoring elettrico sull’asse anteriore permette una gestione fine della dinamica di curva.

Un selettore rotante sul volante consente di scegliere tra quattro diverse modalità di guida, che spaziano dalla marcia puramente elettrica fino a settaggi ottimizzati per l’uso in pista. Le sospensioni passive, i cui ammortizzatori sono regolabili solo con attrezzi specifici, sottolineano l’approccio purista degli ingegneri, che hanno rinunciato a qualsiasi regolazione elettronica della risposta durante la marcia.

Aerodinamica attiva e DRS come in Formula 1

La carrozzeria è realizzata quasi interamente in fibra di carbonio, garantendo leggerezza e rigidità strutturale. L’aerodinamica attiva prevede un frontale attraversato dai flussi d’aria e un’ala posteriore estraibile che adatta la deportanza alle diverse situazioni di guida.

Direttamente mutuato dal motorsport è il sistema DRS (Drag Reduction System), attivabile manualmente tramite un comando sul volante. Questa funzione permette di ridurre la resistenza aerodinamica sui rettilinei, aumentando la velocità massima raggiungibile.

Interni puristi con pochi schermi e tanti comandi fisici

All’interno dell’abitacolo, gli ingegneri Audi hanno scelto deliberatamente di rinunciare alla proliferazione di grandi schermi digitali che caratterizza molte supersportive moderne.

Al loro posto troviamo interruttori fisici e comandi realizzati in alluminio fresato, una scelta che si allinea con l’attuale tendenza del mercato automotive di ritorno ai pulsanti fisici, come adottato già da colossi del calibro di BYD, Volkswagen e Polestar, solo per citarne alcuni. Questa soluzione garantisce un’alta qualità tattile, tuttavia, inevitabilmente fa lievitare i costi di produzione.

La Nuvolari non dispone di un bagagliaio anteriore, una scelta che sacrifica la praticità quotidiana sull’altare delle prestazioni e del layout meccanico ottimale.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo stimato si aggira intorno ai 600.000 euro, una cifra che riflette l’esclusività del progetto e la limitazione a 499 unità. Le consegne inizieranno nel primo semestre del 2027.