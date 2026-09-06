Apple AirTag (2ª generazione) torna a farsi notare su Amazon con un prezzo che si allinea ai minimi visti nelle ultime settimane. Il localizzatore Bluetooth e UWB di Apple, arrivato sul mercato a inizio 2026 come erede diretto del modello che ha conquistato milioni di utenti, propone ora un costo decisamente più accessibile rispetto al listino ufficiale. Vediamo insieme le caratteristiche che rendono questo dispositivo ancora oggi un punto di riferimento per chi possiede iPhone, iPad o Apple Watch, e analizziamo nel dettaglio l’offerta attualmente disponibile.

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Apple AirTag 2: piccolo tracker, grandi miglioramenti tecnici

Il design esteriore di AirTag (2ª generazione) rimane fedele al predecessore, con misure e peso invariati, ma è all’interno che si concentrano le novità più rilevanti. Il nuovo modulo Bluetooth e il chip Ultra Wideband di seconda generazione rappresentano il cuore dell’aggiornamento, permettendo una localizzazione di precisione superiore rispetto al passato, soprattutto nelle fasi finali della ricerca quando ci si avvicina all’oggetto smarrito.

Tra le migliorie più apprezzate spicca l’altoparlante potenziato del 50%, che rende il dispositivo udibile fino al doppio della distanza rispetto alla generazione precedente, un dettaglio non da poco per chi cerca chiavi o oggetti nascosti in ambienti rumorosi o di grandi dimensioni.

Le principali caratteristiche tecniche includono:

Chip Ultra Wideband di nuova generazione per il Precision Finding

per il Precision Finding Altoparlante rinnovato con nuovo suono di riconoscimento

Batteria CR2032 sostituibile con circa un anno di autonomia

con circa un anno di autonomia Compatibilità con la rete Dov’è e crittografia end-to-end

e crittografia end-to-end Supporto al monitoraggio bagagli con oltre 50 compagnie aeree

Nuovo accessorio portachiavi in tessuto FineWoven

Va precisato che le funzioni di localizzazione più avanzate richiedono un iPhone recente con chip UWB di seconda generazione, oppure un Apple Watch Series 9 o successivo con watchOS 26.2.1. Per chi possiede dispositivi meno recenti, l’esperienza resta comunque valida grazie alla configurazione immediata con un semplice tap e all’integrazione naturale nell’ecosistema Apple.

Sconto e prezzo minimo per AirTag 2 su Amazon

Il prezzo ufficiale di AirTag (2ª generazione) è fissato a 35€ per la confezione singola, ma su Amazon il dispositivo scende attualmente a 26€, con uno sconto del 26% e un risparmio di 9€. Si tratta di una cifra interessante se confrontata con l’andamento recente del prodotto, che nelle scorse settimane aveva già toccato quota 27,49€.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it e rappresenta un’occasione utile per chi vuole entrare nell’ecosistema dei localizzatori Apple senza spendere il prezzo pieno di listino, mantenendo comunque tutte le novità hardware introdotte con questa seconda generazione.

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