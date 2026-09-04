A praticamente un anno dal lancio della prima serie, in occasione di IFA 2026, UGREEN ha presentato ufficialmente tre nuovi accessori innovativi per la ricarica wireless che arricchiscono e ampliano la serie UGREEN MagFlow.

Le novità proposte dal produttore cinese, specialista del settore, sono una stazione di ricarica 3-in-1, di un power bank da 10.000 mAh con raffreddamento a liquido e di un caricabatterie 2-in-1. Questi tre accessori, pensati principalmente per i dispositivi Apple, supportano la ricarica rapida, sono magnetici con standard Qi2 e cercheranno di mantenere “freschi” i dispositivi durante la ricarica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Le novità UGREEN MagFlow per la ricarica magnetica a IFA 2026

Come anticipato in apertura, UGREEN ha sfruttato IFA 2026 per ampliare il proprio catalogo di accessori per la ricarica della serie UGREEN MagFlow presentando tre prodotti in tutto.

La nuova gamma, che di seguito analizzeremo nel dettaglio, è concepita per risolvere alla radice il principale collo di bottiglia della ricarica ad alta potenza, ovvero il surriscaldamento, adottando sistemi di gestione termica attiva e passiva per garantire prestazioni costanti nel tempo e proteggere la salute della batteria.

Supporto di Ricarica Wireless Magnetico 3-in-1 da 25W

Il modello di punta è UGREEN MagFlow Pro 3-in-1- Magnetic Wireless Charging Stand 25W, una stazione di ricarica pensata per il posizionamento su una scrivania o su un comodino che vuole ridurre al minimo il caos generato dalla presenza di numerosi cavi.

Questa stazione, corredata da un alimentatore da 45 W con cavo USB-C direttamente in confezione, consente di ricaricare simultaneamente un iPhone con tecnologia MagSafe (dagli iPhone 12 in poi) o un qualsiasi altro smartphone con supporto allo standard Qi2, un Apple Watch e un paio di AirPods (o di altre cuffie con supporto alla ricarica wireless) con potenza di picco (sullo smartphone) di 25 W.

Il punto di forza di questo dispositivo di ricarica è il sistema CryoPulse TEC Active Cooling, un modulo di raffreddamento termoelettrico a semiconduttori (TEC) accoppiato a una ventola ultra-silenziosa (rumorosità inferiore a 15 dB), che permette di raffreddare il centro della superficie magnetica fino a 11°C, riducendo la temperatura dello smartphone quando è sotto carica fino a 18°C rispetto alle soluzioni convenzionali.

Grazie a questo sistema di raffreddamento attivo, il UGREEN MagFlow Pro 3-in-1- Magnetic Wireless Charging Stand 25W non soffre i “cali di potenza” e, stando a quanto dichiarato dall’azienda, può ricaricare un iPhone 17 Pro Max fino al 50% in soli 26 minuti.

Il modulo (certificato) per la ricarica di Apple Watch è in grado di portare un Apple Watch Series 11 da 0% a 50% in 19 minuti. Il terzo “slot” è costituito da un’ampia piastra satinata antiscivolo per far sì che le cuffie in ricarica non scivolino via.

Nella scocca del dispositivo è integrato uno schermo TFT che mostra la potenza di carica di ciascun dispositivo, la temperatura della superficie dove poggia lo smartphone e le modalità di raffreddamento attive. Tramite pulsanti “touch” è possibile gestire in autonomia la ventola e regolare la luminosità dello schermo.

Il supporto per smartphone può essere inclinato di 90° e, considerando la presenza dell’anello di magneti prevista dallo standard di ricarica, permette di posizionare e ruotare lo smartphone di 360° per supportare la modalità StandBy di iOS.

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Power Bank Magnetico 10.000mAh da 25W

Andando oltre, troviamo lo UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank 10000mAh 25W, il primo power bank magnetico al mondo a disporre di un sistema di raffreddamento attivo a liquido con micro-pompa di circolazione attiva integrata.

Il sistema di raffreddamento CryoPulse è composto, oltre che da questa micro-pompa, da un foglio di rame (che costituisce la camera di vapore) e da un circuito interno di canali in cui scorre il liquido refrigerante che dissipa il calore dai componenti interni (ed è visibile dall’esterno sulla grossa finestra presente frontalmente).

Questo sistema permette di mantenere la temperatura di picco fino a 10°C più bassa rispetto ad altri power bank magnetici presenti sul mercato, riducendo al contempo l’innalzamento termico fino al 44%.

La batteria integrata, come spoilerato dal nome stesso del dispositivo, è da 10.000 mAh e garantisce energia per l’intera giornata, supportando ad esempio un paio di ricariche complete per iPhone Air e più di una ricarica completa per iPhone 17 Pro Max. La potenza di ricarica wireless da 25 W, consente poi di ricaricare il 50% della batteria di un iPhone 17 Pro Max in circa 40 minuti.

Chi non vuole sfruttare la ricarica magnetica può affidarsi alla ricarica via cavo, che può erogare fino a 45 W in uscita per ricaricare tablet o laptop, sfruttando il cavo USB-C integrato che funge anche da laccetto per il trasporto. Il power bank accetta fino a 30 W in ingresso e una ricarica completa si effettua in due ore.

Nella parte bassa è presente una porta USB-C “secondaria” che consente di ricaricare un secondo dispositivo via cavo o per ricaricare il power bank mentre un dispositivo è in carica. Sfruttando anche la ricarica magnetica, è quindi possibile ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea con un output complessivo di 45 W.

Sul bordo destro è presente uno schermo LED che mostra la potenza di erogazione, la percentuale residua della batteria e i cicli di ricarica effettuati. La sicurezza dell’intero sistema è affidata all’architettura Dymondcell, con celle ATL ad alta densità (progettate per mantenere il 90% della capacità iniziale dopo 800 cicli di ricarica) e sensori NTC che monitorano la temperatura (240 scansioni al secondo).

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Caricabatterie Wireless Magnetico 2-in-1 da 25 W

La terza e ultima novità presentata dal produttore cinese è lo UGREEN MagFlow 2-in-1 Foldable Magnetic Wireless Charger 25W, un caricabatterie wireless magnetico 2-in-1 che può essere piegato e diventa tascabile e facilmente trasportabile.

Una volta chiuso, il dispositivo misura appena 60,2 x 72,6 x 26,6 mm ma, aprendosi, si trasforma in un vero e proprio “stand” di ricarica da tavolo con una tenuta da 11N (grazie a 17 magneti N48H resistenti al calore) per assicurare la stabilità dello smartphone anche se utilizzato durante la ricarica.

La metà di sinistra, che come avrete potuto intuire serve per la ricarica degli smartphone con standard Qi2 (fino a 25 W), è protetta da un vetro temperato a “superficie fredda al tocco”, mentre l’altra metà è pensata per la ricarica delle AirPods con potenza fino a 5 W.

La sicurezza termica di questo dispositivo è garantita dal sistema ThermalGuard con sensori NTC che monitorano la temperatura (200 scansioni al secondo) e un circuito di sicurezza a 8 strati. In confezione viene fornito un cavo USB-C da un metro.

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Disponibilità e prezzi delle novità UGREEN MagFlow

La nuova gamma di soluzioni targate UGREEN MagFlow appena presentata a IFA 2026 è disponibile all’acquisto da oggi anche in Italia ai seguenti prezzi consigliati: