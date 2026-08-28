Tineco, marchio globale del Gruppo ECOVACS specializzato in soluzioni smart per la cura della casa, annuncia oggi, 28 agosto 2026, la propria partecipazione a IFA 2026. Con l’approccio “Tineco Floor Washer, Every Generation, A New Definition”, l’azienda porterà a Berlino una nuova generazione di dispositivi pensati per rendere la pulizia domestica sempre più intelligente, automatizzata e priva di sforzo da parte dell’utente.

Il claim scelto per l’occasione, “The Future Cleans Itself”, riassume bene la direzione che Tineco intende mostrare in fiera. L’azienda, riconosciuta come numero uno al mondo nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico per il quarto anno consecutivo, punta l’attenzione non solo sulle prestazioni pure dei propri dispositivi, ma sull’intera esperienza d’uso: dal rilevamento dello sporco alla regolazione automatica dei parametri di pulizia, fino alla manutenzione del dispositivo dopo ogni sessione. Sensori intelligenti, sistemi automatici per la gestione della polvere e cicli evoluti di autopulizia e asciugatura lavorano insieme con l’obiettivo dichiarato di anticipare le esigenze degli utenti, ridurre le interruzioni e gli interventi manuali, e offrire un’esperienza sempre più fluida e hands-free.

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Un ecosistema smart per ogni ambiente della casa

Allo stand Tineco, i visitatori troveranno una panoramica delle innovazioni del brand nelle principali categorie dedicate alla cura della casa, affiancata da una selezione più ampia di prodotti già rappresentativi dell’ecosistema attuale.

Ampio spazio sarà riservato alle lavapavimenti wet & dry, con soluzioni che combinano aspirazione e lavaggio, tecnologie a vapore ad alta temperatura e sistemi intelligenti di autopulizia, con l’obiettivo di intervenire con più efficacia sullo sporco ostinato, adattare le prestazioni alle condizioni rilevate in tempo reale e semplificare la manutenzione ordinaria del dispositivo. La gamma degli aspirapolvere senza fili mostrerà invece come l’automazione possa rendere più pratica la gestione quotidiana dello sporco, puntando su maggiore potenza, stazioni smart e sistemi avanzati di raccolta e mantenimento pensati per ridurre il contatto diretto con la polvere.

Completeranno la proposta le soluzioni dedicate alla pulizia di tappeti e moquette, che uniscono vapore ad alta temperatura, aspirazione e asciugatura intelligente per semplificare la cura profonda dei tessili e ridurre i tempi di attesa dopo il lavaggio. La presenza di Tineco a IFA 2026 si estenderà inoltre alla categoria Smart Kitchen, con l’obiettivo di mostrare come le tecnologie del brand possano semplificare altri momenti della vita domestica, oltre alla sola pulizia dei pavimenti.

Nella visione descritta da Tineco, il futuro della pulizia domestica passa attraverso dispositivi capaci non solo di offrire prestazioni elevate, ma anche di gestire in autonomia un numero crescente di attività, prima, durante e dopo ciascuna sessione di utilizzo.

Dove e quando

Tineco sarà presente a IFA 2026 dal 4 all’8 settembre, presso la Hall 9, Booth 113. Media e visitatori potranno scoprire dal vivo le novità del brand e toccare con mano la tecnologia esposta. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale tineco.com.