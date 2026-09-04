Chi cerca il massimo della compattezza per il proprio setup competitivo, spesso deve fare i conti con compromessi importanti o prezzi tutt’altro che accessibili. Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, tastiera meccanica 60% pensata per gli eSport professionali, ora crolla a un prezzo che raramente si è visto negli ultimi mesi. Uno sconto che supera il 40% e porta il dispositivo al minimo storico del periodo, rendendo questa tastiera da competizione accessibile a una fetta di pubblico decisamente più ampia. Vediamo come sfrutta ogni singolo millimetro di scrivania senza rinunciare alle prestazioni.

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Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, la compattezza al servizio della competizione

Progettata con il contributo di centinaia di atleti eSport, tra cui Michaela ‘mimi’ Lintrup di G2 Esports, Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED rinuncia a frecce direzionali, tasti funzione e isola numerica per garantire il massimo spazio di manovra al mouse. Il formato 60% non è solo una scelta estetica: consente posizioni di gioco alternative e una libertà di movimento impossibile da ottenere con layout più tradizionali, come TKL o 75%.

Il cuore della tastiera sono gli switch GX Optical tattili, già lubrificati in fabbrica, che attivano il comando tramite un raggio di luce eliminando il debounce tipico degli switch meccanici standard. Il risultato è un’attuazione quasi istantanea, particolarmente apprezzata nei contesti competitivi dove ogni millisecondo conta.

Per compensare l’assenza di tasti dedicati, entra in gioco la tecnologia esclusiva KEYCONTROL, gestibile tramite il software G HUB: fino a 15 funzioni per singolo tasto e diversi layer personalizzabili trasformano di fatto la tastiera in un centro di comando con centinaia di combinazioni disponibili.

Tra le altre funzionalità di rilievo si trovano:

illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile

personalizzabile selettore fisico per la modalità gioco

rotella dedicata per il volume

copritasti dual-shot in PBT shine-through

shine-through tripla connettività: cavo USB-C, LIGHTSPEED Wireless e Bluetooth

e Bluetooth custodia semirigida per il trasporto incluso in confezione

La modalità gioco permette inoltre di inclinare liberamente la tastiera senza il rischio di pressioni accidentali, un dettaglio che i recensori sottolineano come difficile da replicare su modelli più ingombranti. Va segnalata, come compromesso, l’assenza di un design hot-swap per gli switch, scelta che sorprende visto il trend attuale del mercato. Se stai valutando anche altre periferiche da abbinare, potresti trovare utile la nostra selezione dei migliori mouse o la raccolta dedicata alle tastiere meccaniche.

Sconto record su Amazon per la G PRO X 60 LIGHTSPEED

Il prezzo di listino di 169,99€ scende ora a soli 99,99€ su Amazon, con uno sconto che tocca il 41%. Un ribasso netto rispetto ai valori a cui questa tastiera veniva proposta nelle settimane precedenti, e che la porta al minimo storico del periodo. La disponibilità riguarda la colorazione Nero con layout QWERTY US INTL, venduta e spedita direttamente da Amazon. Vista l’entità dello sconto, la disponibilità dei pezzi scontati potrebbe esaurirsi rapidamente. Per saperne di più su come funzionano i sconti nascosti su Amazon, consulta la nostra guida dedicata, oppure sfoglia tutte le offerte del momento sul nostro sito.

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