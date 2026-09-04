Un nuovo processore Intel appena uscito sul mercato, montato su un notebook che punta a diventare uno dei più richiesti per la fascia media. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core 7 350 rappresenta una delle prime implementazioni della piattaforma Wildcat Lake, tecnologia lanciata nel 2026 che sostituisce le precedenti generazioni Raptor Lake mantenendo però lo stesso design sottile e robusto. Con 16GB di RAM e 512GB di SSD NVMe, la configurazione si posiziona nella fascia intermedia della gamma, sopra i modelli entry-level ma sotto le varianti OLED premium. Vediamo come si comporta questo laptop e quali sono i dettagli dell’offerta attuale su Amazon.



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Lenovo IdeaPad Slim 3: potenza Wildcat Lake in un corpo sottile

Il cuore pulsante di questo notebook è l’Intel Core 7 350, appartenente alla nuova famiglia Intel Core Series 300. Si tratta di un processore che porta prestazioni adattive grazie alla tecnologia Smart Power, capace di bilanciare efficienza energetica e potenza di calcolo in base al carico di lavoro. La piattaforma Wildcat Lake rappresenta una vera novità tecnologica per il 2026, e trovarla già disponibile in configurazioni accessibili è un vantaggio non scontato.

Il display IPS da 15 pollici garantisce una buona resa visiva per lo studio, la produttività d’ufficio e lo streaming multimediale, con la certificazione TÜV Low Blue Light che protegge gli occhi durante le sessioni prolungate. La combinazione con 16GB di RAM e 512GB di SSD assicura fluidità nel multitasking quotidiano, permettendo di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti.

Tra le specifiche tecniche principali troviamo:

Processore Intel Core 7 350 (piattaforma Wildcat Lake)

(piattaforma Wildcat Lake) 16GB di RAM per un multitasking efficiente

per un multitasking efficiente 512GB SSD NVMe per storage veloce e ampio

per storage veloce e ampio Display IPS 15″ con certificazione Low Blue Light

con certificazione Low Blue Light WiFi 6 per connessioni wireless rapide e stabili

per connessioni wireless rapide e stabili Windows 11 Home con Copilot integrato

con Copilot integrato Modulo di sicurezza TPM 2.0

Sistema audio Dolby Audio

Il design segue la filosofia IdeaPad Slim, con un profilo il 10% più fine rispetto alla generazione precedente ma comunque conforme agli standard militari di robustezza. Il peso contenuto attorno a 1,5-1,6 kg lo rende facilmente trasportabile tra casa, ufficio e università. La connettività moderna, con WiFi 6 e porte USB Type-C a piena funzionalità, completa un pacchetto pensato per chi cerca versatilità senza compromessi sulla portabilità. Per approfondire la scelta, puoi consultare anche la nostra guida sui migliori notebook Lenovo e quella sui migliori notebook Intel Core.

Prezzo scontato per Lenovo IdeaPad Slim 3, ecco quanto risparmiate

L’offerta attuale su Amazon porta Lenovo IdeaPad Slim 3 a 799€, contro un prezzo di listino di 1049€. Si tratta di uno sconto di circa 24%, che si traduce in un risparmio concreto di 250€. Considerando che questa configurazione monta uno dei processori più recenti sul mercato, il prezzo attuale rappresenta un’opportunità interessante per chi vuole accedere alla nuova generazione Intel senza aspettare ulteriori ribassi. Se stai cercando i migliori offerte notebook del momento o vuoi scoprire come individuare gli sconti nascosti su Amazon, abbiamo le risorse giuste per te. Va segnalato che il caricatore non è incluso in questa specifica configurazione, un dettaglio da tenere presente al momento dell’acquisto. La disponibilità è attualmente limitata alle scorte presenti su Amazon.it.

