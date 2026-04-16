ECOVACS DEEBOT X12 Pro Omni è il nuovo top di gamma della casa e non è semplicemente un robot che spinge al massimo ogni specifica tecnica, ma è il primo modello al mondo ad introdurre il lavaggio con getti ad alta pressione, come quello delle più recenti lavapavimenti. Si tratta di una novità interessante perché anziché andare ad insistere solo col panno per pulire le macchie più ostinate si concentra a inumidirle, bagnale, ammorbidirle, per rendere più efficace il successivo passaggio.

Come tutti i top di gamma la scheda tecnica poi è completa, con tanti aspetti portati al vertice, una navigazione curata e persino qualche aggiunta interessante come il PowerBoost migliorato.

Attenzione però, di ECOVACS DEEBOT X12 ne esistono due versioni: la Pro Omni con una stazione più classica dove la polvere viene raccolta in sacchetti usa e getta e la versione OMNICYCLONE con un contenitore ciclonico della polvere, ideale se volete risparmiare sui sacchetti o avere un’importa più ecologica. La differenza di prezo fra i due è di circa 200 euro, quello che dovete tenere a mente è che le altre caratteristiche restano invariate. Scopriamolo/i in questa nostra recensione completa.

Sistema FocusJet: acqua ad alta pressione

Oggi i robot aspirapolvere sono diventati estremamente bravi nell’aspirazione: la raccolta della polvere è ormai uno standard consolidato. Il vero punto debole, ancora oggi, restano le macchie ostinate, soprattutto quelle secche, lasciate lì dalla sera prima come caffè, sugo, ketchup o salsa di soia. In queste situazioni molti robot passano, magari lavano, ma non riescono a risolvere davvero il problema. Ed è proprio qui che entra in gioco la tecnologia FocusJet, la vera rivoluzione di questo modello.

Il sistema interviene prima ancora del lavaggio vero e proprio: quando rileva una macchia attiva due ugelli ad alta pressione che spruzzano una soluzione detergente direttamente sulla zona interessata. Non si tratta di una semplice umidificazione, ma di un getto mirato che serve a saturare lo sporco, ammorbidirlo e prepararlo alla rimozione. Solo dopo questa fase entra in gioco il rullo. Il risultato cambia radicalmente perché non stiamo più cercando di rimuovere qualcosa di secco e incollato al pavimento, ma uno sporco già trattato. Il rilevamento automatico delle macchie consente al robot di intervenire in autonomia, ma è anche possibile attivare manualmente un trattamento mirato su aree come cucina o sala da pranzo.

Design e costruzione: opaco, compatto e senza torretta

Dal punto di vista estetico ECOVACS X12 mantiene un’impostazione moderna ma funzionale, con un mix di grigio e nero opaco impreziosito dall’inserto blu tipico del brand. La scelta delle plastiche opache è particolarmente azzeccata: le superfici lucide possono risultare più appariscenti, ma su un robot che vive a contatto con polvere e sporco hanno poco senso perché si segnano e si sporcano facilmente.

Un elemento distintivo è l’assenza della torretta superiore. Il sistema di navigazione è completamente integrato nel corpo principale, permettendo al robot di mantenere un’altezza di circa 9,8 cm. Le dimensioni di circa 35 x 35 cm lo rendono compatto e capace di passare anche sotto mobili relativamente bassi, un vantaggio concreto in ambienti moderni dove gli spazi sono spesso più ridotti.

La potenza di aspirazione si attesta sui 22.000 Pa, un valore elevato anche se non il più alto in assoluto nel panorama Ecovacs. Qui però l’azienda punta sull’equilibrio del sistema complessivo piuttosto che sulla corsa al numero più alto. La vera novità è la spazzola ZeroTangle 4.0, progettata per ridurre drasticamente la formazione di grovigli. La struttura permette ai capelli di scivolare progressivamente verso l’estremità più stretta, evitando che si avvolgano attorno al rullo e facilitando l’aspirazione diretta nel contenitore della polvere.

Il sistema funziona bene e limita sensibilmente la manutenzione manuale. Personalmente continuo ad apprezzare molto i robot dotati di lama integrata per il taglio dei capelli, ma devo ammettere che la soluzione adottata qui è efficace e mantiene costante la resa nel tempo.

OZMO Roller 3.0: lavaggio continuo e pressione reale

Il lavaggio è affidato all’OZMO Roller 3.0, un sistema che si differenzia nettamente dai classici mop piatti o dai dischetti rotanti. Il rullo misura 27 cm e copre una superficie più ampia ad ogni passaggio, migliorando l’uniformità della pulizia. La caratteristica più importante è il lavaggio continuo: getti d’acqua pressurizzati risciacquano costantemente il rullo mentre lavora, evitando che si sporchi e inizi a trascinare residui sul pavimento.

Quando rileva un tappeto, il sistema di sollevamento automatico del rullo lo alza di 15 mm e attiva una protezione che separa fisicamente il rullo dalle fibre, evitando di bagnarle. Interessante anche il piccolo inserto in velluto sulla parte esterna del rullo che migliora la pulizia lungo battiscopa e pareti.

Mobilità e PowerBoost Plus

Il sistema di mobilità utilizza una soluzione meccanica di arrampicata che permette di superare soglie di circa 2,5 cm e fino a 4 cm in caso di dislivelli continui. È un sistema affidabile anche se in questo segmento alcuni concorrenti riescono a spingersi leggermente oltre. Nel contesto domestico standard però il comportamento è stabile e raramente si verificano blocchi.

Molto interessante invece il sistema PowerBoost Plus, che sfrutta i momenti di ritorno alla base per il lavaggio del rullo per ricaricare rapidamente la batteria. In circa tre minuti il robot recupera fino al 13% di autonomia, consentendo sessioni di pulizia molto lunghe e riducendo drasticamente le interruzioni.

Stazione OMNI e gestione dell’acqua

La stazione OMNI è un vero centro di gestione automatica. Svuota la polvere in un sacchetto da 2,5 litri, lava il rullo con acqua pulita calda, scarica l’acqua sporca e si autopulisce riducendo al minimo la manutenzione manuale. Un dettaglio che ho apprezzato molto riguarda la dimensione dei serbatoi: il contenitore dell’acqua pulita è più grande rispetto a quello dell’acqua sporca, una scelta logica che risolve un limite visto in modelli precedenti dove i due serbatoi avevano capacità identica e si finiva spesso l’acqua pulita prima di riempire quello sporco.

Il sistema supporta inoltre due detergenti differenti, uno standard per la pulizia quotidiana e uno più potente per lo sporco ostinato. Questa gestione intelligente dei liquidi permette al robot di adattarsi meglio alle diverse aree della casa.

Navigazione e gestione tramite app

La navigazione è affidata al sistema AIVI 3D 4.0, con sensori RGB, luce supplementare e intelligenza artificiale. Senza entrare troppo nel tecnico, il robot non si limita a evitare gli ostacoli ma valuta quanto avvicinarsi in base alla tipologia dell’oggetto. Può avvicinarsi molto a strutture stabili per massimizzare la copertura, ma mantiene una distanza prudente da elementi problematici come cavi o animali domestici.

Il sistema di navigazione Ecovacs è tra i migliori provati finora. Un robot che riconosce correttamente oggetti e tappeti riduce drasticamente il rischio di incastri e migliora l’esperienza quotidiana. La gestione avviene tramite l’app dedicata, che offre moltissime opzioni di personalizzazione. Con l’assistente YIKO si può lasciare al robot la gestione automatica, ma consiglio sempre di dedicare qualche minuto iniziale alla configurazione dettagliata: impostare correttamente parametri e stanze fa una differenza enorme nella pulizia quotidiana.

Prezzi e versioni disponibili

La famiglia ECOVACS DEEBOT X12 rappresenta il nuovo fiore all’occhiello della casa cinese, un prodotto duttile e completo che non punta ai numeri ma alla sostanza. Rispetto alla concorrenza può contare su un sistema unico di pulizia, integrato, composto dal rullo ampio ed estensibile in combinata con i due spruzzini dedicati con risultati superiori alla media. Grazie alla sua capacità di navigare e vedere gli ostacoli, oltre che riconoscere i diversi livelli di sporco che incontra, utilizza gli strumenti a sua disposizione al meglio combinandoli nel modo più opportuno.

Il suo principale limite, se così possiamo definirlo, è l’altezza pari a 9,8 cm che non lo fa rientrare fra i prodotti più sottili del mercato, tuttavia se non avete troppi mobili bassi, questo limite viene meno.

Come detto è disponibile in due versioni: la OMNICYCLONE ha un prezzo di listino di 1.399 euro, mentre il modello Pro Omni parte da 1.199 euro. Sono prezzi importanti ma coerenti con il segmento premium e con le tecnologie introdotte. Nei primi giorni di vendita è previsto anche uno sconto di circa 150 euro sulla versione OMNICYCLONE.