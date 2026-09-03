A IFA 2026, Narwal amplia il suo ecosistema di pulizia intelligente per la smart home con la sua nuova gamma autunnale. Forte di un decennio di innovazione, il produttore amplia la propria esperienza attraverso un portafoglio più ampio, progettato per rispondere a una gamma sempre maggiore di esigenze di pulizia: al centro di questa evoluzione c’è il sistema di lavaggio FlowWash, che ora arriva anche sulla famiglia Freo con i nuovi modelli, Narwal Freo 20 e Freo 20 Edge.

Inoltre, il marchio ha presentato un nuovo aspirapolvere senza fili, Narwal V50 Cube, e ha offerto una piccola anteprima delle prossime lavapavimenti. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio.

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Narwal Freo 20 e Freo 20 Edge con sistema di lavaggio FlowWash

Iniziamo da Narwal Freo 20 e Freo 20 Edge, robot aspirapolvere e lavapavimenti che portano il nuovo sistema di lavaggio al di fuori del modello di punta Flow 2, di recente proposto anche in una versione bianca.

“Da un decennio ci concentriamo sul rendere il lavaggio dei pavimenti realmente efficace nella pulizia robotizzata. Flow 2 rappresenta il punto più alto di questo percorso e, con questa nuova gamma, portiamo l’esperienza alla base di questa tecnologia in un numero ancora maggiore di case, espandendoci al contempo verso nuove categorie di pulizia“, ha dichiarato Junbin Zhang, Founder e CEO di Narwal, che ha incontrato media e stakeholder del settore durante l’esclusivo evento Narwal dedicato alla stampa a Berlino.

Ottenere un lavaggio efficace dei pavimenti continua a rappresentare una delle sfide principali del settore dei robot per la pulizia, e proprio per questo il marchio ha sviluppato il sistema di lavaggio FlowWash, che trasforma il lavaggio da una semplice passata sulla superficie in un processo continuo, che rinfresca e pulisce il panno in tempo reale.

FlowWash si fonda principalmente su tre tecnologie: troviamo il rullo in microfibra con una forma appiattita che offre una superficie di contatto quasi sette volte maggiore rispetto ai tradizionali moci a rullo, garantendo un contatto più uniforme con il pavimento e una maggiore efficacia nella rimozione delle macchie; abbiamo poi un sistema di distribuzione dell’acqua a 16 ugelli che pulisce continuamente il panno con acqua calda a 60°C durante il funzionamento, mentre un raschietto integrato rimuove in tempo reale lo sporco e l’acqua reflua; infine, una pressione verso il basso da parte del rullo di 12 N, che mantiene un contatto stabile con il pavimento.

In base a quanto riportato da Narwal, portare tutto questo al di là dei modelli di punta ha richiesto il superamento di importanti sfide ingegneristiche, tra cui la sincronizzazione precisa dei due assi meccanici, il controllo della tensione del mocio e la gestione della pressione.

Narwal Freo 20

Narwal Freo 20 è dunque il primo della serie (insieme al fratello Edge) a integrare il sistema di lavaggio FlowWash. Il nuovo robot è pensato soprattutto per le famiglie con bambini, animali domestici e una vita quotidiana intensa, e combina elevate prestazioni di lavaggio e intelligenza artificiale per una pulizia completa della casa e il minimo intervento manuale. Come descritto più su, il lavaggio avviene con acqua calda a 60°C e il mocio viene pulito automaticamente in tempo reale.

Integra il sistema autonomo NarMind Pro con doppia fotocamera RGB per la navigazione, il riconoscimento tramite IA di oltre 300 oggetti presenti in casa, il sistema DualFlow anti-groviglio e la tecnologia EdgeReach per il raggiungimento dei punti più difficili (attraverso l’estensione del mocio). La potenza di aspirazione arriva fino a 31.000 Pa.

Grazie alla base dal motivo intrecciato e alle funzioni di manutenzione automatica, il nuovo robot porta le tecnologie di pulizia più avanzate di Narwal in un numero ancora maggiore di case.

Narwal Freo 20 è disponibile all’acquisto da oggi stesso al prezzo consigliato di 999 euro. Potete trovarlo sia sul sito ufficiale del produttore sia su Amazon. Sul sito, potete utilizzare il coupon TTECHNF26 per ottenere uno sconto del 15% e scendere a 849 euro, mentre su Amazon è attivo un coupon da 100 euro.

Narwal Freo 20 Edge

Narwal Freo 20 Edge rende l’esperienza di pulizia intelligente di Narwal ancora più accessibile, combinando prestazioni affidabili e automazione essenziale per una pulizia quotidiana senza sforzo. Questo modello è stato progettato per appartamenti e ambienti domestici meno complessi, e offre pavimenti costantemente puliti senza il riconoscimento avanzato del disordine basato sull’AI.

Tra le sue caratteristiche principali ci sono comunque la tecnologia di lavaggio FlowWash con pulizia del mocio in tempo reale, la navigazione 3D con dToF LiDAR nascosto e luce strutturata tridimensionale su entrambi i alti, sistema DualFlow anti-groviglio e tecnologia EdgeReach. Freo 20 Edge offre inoltre un design ultra-sottile da 9,5 cm (ideale per raggiungere gli spazi sotto i mobili), una potenza di aspirazione fino a 31.000 Pa e una base multifunzione con svuotamento automatico della polvere e asciugatura ad aria calda (45°C).

Il robot promette dunque una pulizia affidabile e completamente automatizzata, sfruttando un equilibrio tra prestazioni di pulizia intelligente, automazione essenziale e funzionalità semplificate.

Narwal Freo 20 Edge è disponibile all’acquisto da oggi al prezzo consigliato di 799 euro. Potete trovarlo sia sul sito ufficiale del produttore sia su Amazon. Sul sito, potete utilizzare il coupon TTECHNF26 per ottenere uno sconto del 15% e scendere a 679 euro, mentre su Amazon è attivo un coupon da 80 euro.

Quando serve la pulizia manuale c’è Narwal V50 Cube

Alcune attività di pulizia possono richiedere tuttora la precisione e la flessibilità della pulizia manuale. Proprio per questo Narwal amplia la sua offerta con un nuovo aspirapolvere senza fili: si chiama Narwal V50 Cube e combina una base con autosvuotamento ultra-compatta con prestazioni potenti e un peso contenuto, per una pulizia quotidiana semplice all’interno di un design salvaspazio.

Il nuovo modello è progettato per le abitazioni moderne che cercano la massima efficienza in uno spazio ridotto, e riduce le operazioni manuali grazie alla sua base intelligente con autosvuotamento della polvere. Il sistema di filtrazione a 9 livelli riduce al minimo le operazioni quotidiane, lasciando le mani pulite.

V50 Cube pesa 1,4 kg e offre un’impugnatura ergonomica, così da risultare facile da spostare, manovrare e trasportare, e mette a disposizione una potenza di aspirazione fino a 120 AW, progettata per affrontare i residui più ostinati e i peli degli animali domestici. Può contare sull’aiuto di diversi accessori dedicati per pavimenti, tappeti, mobili, imbottiti e angoli difficili da raggiungere.

Narwal V50 Cube è disponibile all’acquisto da oggi stesso al prezzo consigliato di 499 euro, sia sul sito ufficiale sia su Amazon. Viene inoltre resa disponibile una versione senza base (Narwal V50) al prezzo di 359 euro. Sul sito, potete utilizzare il coupon TTECHNF26 per ottenere uno sconto del 15% e scendere a rispettivamente 424 euro e 305 euro, mentre su Amazon sono attivi coupon da 50 e da 36 euro.

La gamma di lavapavimenti del 2027 e il futuro della pulizia

Narwal ha fornito alcune anticipazioni sulla prossima gamma di lavapavimenti, il cui lancio in Europa è previsto per il 2027. Comprenderà sia un modello base, pensato per la pulizia quotidiana, sia un modello di punta, che proporrà le più recenti innovazioni.

Tra le principali caratteristiche di quest’ultimo troveremo una tecnologia di lavaggio con vapore a 400°C e acqua calda a 95°C per una maggiore efficacia nella rimozione delle macchie e nell’igienizzazione dei pavimenti, oltre a una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa. In più, saranno offerte la tecnologia Floating Scraper per una pulizia senza grovigli e aloni, e la tecnologia AI DirtSense per la regolazione automatica della pulizia in base alle condizioni del pavimento. Infine, offrirà una struttura reclinabile a 180°, pulizia dei bordi su tre lati e fino a 40 minuti di autonomia in modalità automatica.

Guardando al futuro, Narwal immagina l’evoluzione della robotica domestica attraverso tre fasi: dalla comprensione intelligente dei pavimenti, in cui i robot diventano sempre più autonomi ed efficaci nella pulizia, alla comprensione dello spazio domestico, in cui le macchine saranno in grado di interpretare e interagire con l’ambiente circostante, fino ad arrivare a una vera intelligenza domestica, in cui i sistemi robotici potranno coordinare diverse attività all’interno della casa.

La ricerca di Narwal nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai robot umanoidi sta già esplorando questa nuova frontiera, attraverso tecnologie dedicate alla comprensione degli spazi, al riconoscimento e alla gestione degli oggetti. L’obiettivo è quello di sviluppare robot capaci di svolgere attività che vadano oltre ciò che oggi è possibile con i robot dedicati alla pulizia dei pavimenti.