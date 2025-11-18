In un mercato ormai saturo di proposte in ogni fascia di prezzo, è decisamente difficile per i produttori di robot aspirapolvere trovare soluzioni valide. Se la tendenza è quella di lanciare modelli evoluti che costano più di 1.000 euro, l’utenza media tende ad accontentarsi di prodotti validi che non costino un rene, una tendenza valida soprattutto per chi si approccia per la prima volta a questo mondo.

È proprio la strategia scelta da NARWAL con Freo X10 Pro, il nuovo robot aspirapolvere che ha tutto quello che può servire nella vita di tutti i giorni, che viene proposto a un prezzo che ha decisamente senso. Lo abbiamo provato per alcune settimane e possiamo dirvi che il risultato è stato raggiunto in pieno. Nonostante qualche compromesso che diventa assolutamente accettabile una volta guardato il cartellino del prezzo.

Design e stazione base

NARWAL Freo X10 Pro mantiene il design rotondo e minimalista che contraddistingue il brand, con un corpo bianco che si integra bene in qualsiasi ambiente. Con i suoi 107 millimetri di altezza, torretta laser inclusa, non è esattamente il più basso della categoria, per cui potrebbe noi riuscire a passare sotto ai mobili più bassi come i divani. Non è il nostro caso, visto che nel tempo siamo intervenuti su un paio di aspetti critici in casa e ora le altezze minime dei mobili sono sempre superiori ai 150 millimetri. Sotto la copertura, tenuta in sede da un sistema magnetico, trova posto la vaschetta per la raccolta della polvere, con una capacità di 300 ml. Può essere rimossa per essere pulita a fondo, ma è una cosa che vi ritroverete a fare, forse, una o due volte all’anno.

La stazione di ricarica è tra le più belle che ci sia mai capitato di vedere, grazie a un design avvolgente che ingloba il robottino. In questo modo non rischierete di sbattere sul robot quando ci passata vicino, facendolo magari avviare al mattino presto. La stazione è dotata di un sacchetto da 2,5 litri dove viene convogliata automaticamente la polvere raccolta durante le pulizie, ed è prevista la sostituzione ogni 20-3 mesi circa, un dato che ovviamente varia in funzione del numero di pulizie effettuate.

Al termine della pulizia i moci vengono lavati per togliere eventuali residui: peccato che l’acqua sia a temperatura ambiente e non venga riscaldata, avrebbe sicuramente aiutato ad avere un risultato migliore, anche se basta togliere i panni e lavarli a mano per un risultato migliore di qualsiasi funzione automatica. L’asciugatura avviene con aria calda, così da evitare la formazione di muffe e cattivi odori, tipici di quando le cose restano umide troppo a lungo. Sono presenti due serbatoi, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca. Manca un serbatoio per l’aggiunta autonoma del detergente, ma potete sempre metterlo da soli nel serbatoio dell’acqua pulita quando lo riempite, avendo l’accortezza di usare un prodotto specifico per robot aspirapolvere.

Una potenza sempre adeguata

Se i prodotti di fascia alta stupiscono per potenze di aspirazione che fanno concorrenza ai normali aspirapolvere con o senza filo, NARWAL Freo X10 Pro con i suoi 11.000 Pa va a posizionarsi nella fascia media. Nella realtà di tutti i giorni è un valore sempre adeguato in qualsiasi situazione, soprattutto se prendete l”abitudine di fargli pulire casa ogni giorno, o almeno 3-4 volte a settimana.

La spazzola principale Dual Flow è dotata di un design anti-groviglio tra i migliori che ci sia capitato di provare, una vera bomba per chi ha persone con capelli lunghi in casa. Non abbiamo animali ma se avete amici a quattro zampe potete star certi che sui pavimenti non troverete più traccia di peli dopo che il robottino sarà passato a pulire.

Molto interessante la scelta di utilizzare moci triangolari con tecnologia brevettata Reuleaux, che garantisce una copertura migliore rispetto ai tradizionali moci circolari. La tecnologia EdgeReach, che estende il panno per fargli raggiungere il battiscopa e il bordo dei mobili, pulendo laddove altri robot falliscono. Peccato solo che la spazzola laterale non sia dotata di tale tecnologia, quindi se utilizzate il robot solo per aspirare in una stanza, senza usare i moci, potreste trovare qualche piccolo residuo negli angoli.

Molto valida la pulizia, grazie anche alla pressione di 8 newton applicata ai moci, che vengono spinti sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate. Abbiamo avuto qualche difficoltà solo con macchie vecchie di qualche giorno, ma è bastato far passare il robot un paio di volte per ottenere pavimenti senza macchie né aloni. Da segnalare la silenziosità complessiva del robot, che difficilmente supera i 60 decibel, a meno di non utilizzare la potenza di aspirazione massima, consigliata solo per pavimenti molto sporchi. Utilizzandolo quotidianamente abbiamo ottenuto risultati ineccepibili anche alla potenza più bassa.

Un sistema di navigazione efficace

Freo X10 Pro può contare su un ottimo sistema di navigazione, che combina un sistema LiDAR a uno a luce strutturata. Non c’è una telecamera frontale come sui modelli più costosi, ma nella pratica cambia davvero poco. Abbiamo l’abitudine di alzare le sedie e di rimuovere eventuali ostacoli quando facciamo lavorare i robottini, per cui capita solo saltuariamente che ci sia qualche ostacolo imprevisto, che questo robot ha sempre evitato senza particolari problemi.

La mappatura iniziale è veloce e precisa, in pochi minuti l’intero appartamento è stato mappato ed è stato necessario solo qualche piccolo intervento per sistemare la divisione delle stanza. Abbiamo apprezzato la possibilità di impostare un ordine di pulizia delle stanze così come la possibilità di decidere come pulire ogni stanza. Oltre alla semplice aspirazione è possibile lavare e aspirare contemporaneamente, oppure aspirare e successivamente lavare. Va detto che i moci non vengono tolti e messi automaticamente, ma vengono semplicemente rialzati quando non sono in uso.

Da tenere in considerazione solo se avete molti tappeti in casa e volete evitare che possano bagnarsi. Per quanto riguarda il nostro ambiente di prova non abbiamo tappeti, quindi il problema non si è mai posto. La companion app è ben fatta e offre le classiche funzioni per personalizzare la pulizia e pianificare eventuali operazioni quando siete fuori casa, così da trovarla perfettamente pulita al vostro rientro.

È ovviamente possibile aggiungere zone vietate, per impedire al robot di passare, ad esempio, sul tappeto con i giocattoli dei bambini, o in prossimità dell”albero di Natale. E con Freo Advice potete lasciare che sia il robot ad analizzare l”ambiente, suggerendo la routine più adatta, inclusa la potenza di aspirazione, il numero di passate e l’umidità dei moci.

Considerazioni finali

Narwal Freo X10 Pro è il classico esempio di prodotto giusto al posto giusto. Non è il migliore sul mercato, non ha le funzioni dei modelli top di gamma, ma fa tutto quello che serve nella vita di tutti i giorni in modo affidabile e senza costringervi a spese folli.

A 599 euro, il prezzo di listino, potete forse trovare qualche concorrete di livello superiore, ma in occasione del Black Friday lo trovate a 399 euro e a questo prezzo è un best buy senza se e senza ma. Preciso nel lavaggio, ottima aspirazione, navigazione intelligente e una stazione base che gestisce il robot per diversi giorni senza il vostro intervento. Se poi in casa avete animali o persone coi capelli lunghi, la spazzola anti groviglio vi cambierà la vita.

Pro: ottimo rapporto prezzo/prestazioni al prezzo scontato



spazzola principale antigroviglio



mocio estendibile



stazione base completa Contro: non lava con acqua calda



manca il serbatoio del detergente



altezza da terra di 107 mm