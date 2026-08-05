Narwal presenta una nuova colorazione per uno dei suoi robot aspirapolvere e lavapavimenti più apprezzati: stiamo parlando di Narwal Flow 2, che ora è acquistabile anche nella versione bianca, appositamente studiata per integrarsi negli ambienti moderni. Andiamo a scoprirla e vediamo dove acquistarla.

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Nuova colorazione per Narwal Flow 2: il robot si veste di bianco

Narwal Flow 2 ha esordito la scorsa primavera puntando non solo su specifiche tecniche di alto livello e su diverse innovazioni rispetto al modello della precedente generazione, ma anche su un’integrazione profonda e armoniosa con l’ambiente domestico. Proprio per questo arriva anche la nuova versione bianca: gli interni contemporanei stanno evolvendo verso tonalità più luminose, ispirate al minimalismo scandinavo, alle palette crema e color avena, ai pavimenti in legno chiaro e agli spazi open space.

In questi contesti, una finitura bianca rappresenta secondo l’azienda un’estensione naturale dello spazio. Il nuovo colore non costituisce quindi una semplice variazione estetica, ma riflette la visione di Narwal su come un robot aspirapolvere intelligente dovrebbe inserirsi nella casa contemporanea.

La nuova versione offre un pannello frontale con una finitura elegante con effetto vetro satinato, pensato per valorizzare la luce dell’ambiente con un effetto visivo discreto e premium e dotato di una superficie anti-impronte che contribuisce a mantenere un aspetto sempre pulito e ordinato. In aggiunta, una sottile fascia luminosa integrata nel pannello aggiunge un elemento visivo discreto che comunica lo stato operativo del prodotto. La base semi-chiusa crea inoltre una percezione di maggiore profondità e leggerezza, valorizzando robot e stazione come un unico elemento integrato.

Naturalmente non sono stati introdotti cambiamenti nel cuore del dispositivo: anche nella colorazione bianca, Narwal Flow 2 mette a disposizione le stesse funzionalità e le medesime prestazioni di pulizia che abbiamo apprezzato nella nostra recensione. Utilizza il sistema NarMind Pro e il modello di intelligenza artificiale VLM OmniVision, che gli permettono di comprendere e interpretare l’ambiente domestico con precisione.

Il robot può adattarsi in tempo reale agli spazi, riconoscere gli ostacoli e regolare automaticamente il proprio comportamento di pulizia. Propone anche due modalità intelligenti basate sugli scenari quotidiani: la Modalità Animali riconosce le aree più frequentati dai quattro zampe per una pulizia più approfondita e può aiutare nella loro localizzazione grazie alla funzione Trova il mio animale; la Modalità Bambino garantisce invece un funzionamento silenzioso (56,48 dB) nelle aree dedicate ai più piccoli, e non manca il riconoscimento dei giocattoli per una maggiore sicurezza.

Il sistema FlowWash aggiornato con tecnologia Track Mop a 60°C rinnova costantemente il panno con acqua calda pulita durante il funzionamento, garantendo un livello di igiene elevato e una pulizia uniforme senza necessità di interventi manuali. In combinazione con una potenza di aspirazione fino a 31.000 Pa (con pressione fino a 12N), la tecnologia CarpetFocus e il sistema DualFlow anti-groviglio, il robot è pensato per gestire lo sporco quotidiano su diverse tipologie di superfici e con il minimo sforzo da parte dell’utente.

Il tutto viene affiancato dalla Stazione base “all-in-one” che è progettata per una manutenzione completamente autonoma. Al suo interno, troviamo un sistema che avvia un ciclo di sterilizzazione termica a 100°C per neutralizzare i batteri nei circuiti dell’acqua, affiancato da un modulo anticalcare e dal dosaggio automatico del detergente.

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Prezzi e dove acquistare la nuova colorazione

La nuova colorazione bianca di Narwal Flow 2 è già disponibile all’acquisto sia sul sito ufficiale del produttore sia su Amazon al prezzo consigliato di 1299 euro. Tramite il sito ufficiale è possibile approfittare del pagamento in tre rate con Klarna (433 euro al mese).