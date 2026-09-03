Insieme alle novità per il settore professionale, Lenovo sfrutta IFA 2026 per ampliare in modo significativo anche la propria offerta consumer, portando a Berlino una serie di novità che spaziano dai notebook premium della famiglia Yoga ai nuovi tablet, passando per la nuova linea IdeaPad Vibe e gli All-in-One IdeaCentre.

Il filo conduttore della presentazione è, inutile dirlo, l’Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione all’esecuzione locale dei carichi di lavoro e alla possibilità di utilizzare dispositivi differenti all’interno dello stesso flusso creativo. Lenovo ha infatti presentato nuovi PC equipaggiati con piattaforme NVIDIA RTX, tablet con funzionalità AI multimodali, il concept Smart Canvas e nuove funzioni per Lenovo Qira, la propria soluzione di Personal AI.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è accompagnare l’utente nelle diverse fasi del lavoro, dall’ideazione alla produzione, fino alla collaborazione, cercando di ridurre il numero di interruzioni quando si passa da un’applicazione o da un dispositivo all’altro.

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Lenovo Yoga Pro 9n e Yoga 9n 2-in-1 puntano su AI e prestazioni locali

Tra le novità più interessanti c’è il nuovo Lenovo Yoga Pro 9n (15″, 11), un notebook rivolto soprattutto a creator e sviluppatori che necessitano di elevate capacità di elaborazione direttamente sul dispositivo. Il portatile può essere configurato con NVIDIA RTX Spark e fino a 128 GB di memoria unificata a 9.400 MT/s, una dotazione pensata per gestire localmente attività come sviluppo di applicazioni AI, editing video, rendering 3D e compilazione software.

La piattaforma NVIDIA RTX porta inoltre nel sistema l’ecosistema CUDA e le tecnologie AI di NVIDIA, consentendo di eseguire localmente modelli AI e accelerare applicazioni compatibili; Lenovo sottolinea anche la possibilità di utilizzare il notebook per il gaming basato sulle tecnologie RTX, affiancando quindi alle capacità professionali un utilizzo più orientato all’intrattenimento.

Sul fronte hardware, Yoga Pro 9n integra l’architettura termica Lenovo X Power, sviluppata per gestire le prestazioni all’interno di uno chassis portatile. Non manca un display PureSight Pro OLED, mentre tra le dotazioni dedicate ai creator troviamo anche un Force Pad aptico compatibile con la penna digitale e una fotocamera IR da 9,2 MP.

Il secondo protagonista della nuova generazione Yoga è il Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16″, 11), che adotta un approccio differente grazie al design convertibile a 360 gradi. Anche in questo caso è prevista NVIDIA RTX Spark, accompagnata da un massimo di 64 GB di memoria unificata a 9.400 MT/s; la caratteristica più particolare qui riguarda però l’interazione con la penna, che può avvenire non soltanto sul display OLED ma anche direttamente sul Force Pad aptico.

Con la Yoga Pen Gen 2 vengono supportati il riconoscimento dell’inclinazione, il palm rejection e controlli personalizzabili; il notebook può inoltre essere utilizzato nelle modalità Laptop, Tablet, Tent, Stand e Canvas, adattandosi quindi a scenari differenti. Il display OLED da 16 pollici arriva fino a 120 Hz con frequenza variabile, mentre il sistema audio Dolby Atmos comprende sei altoparlanti, con una soundbar rotante che mantiene i tweeter orientati verso l’utente nelle diverse modalità di utilizzo.

Per entrambi i dispositivi Lenovo punta quindi su una combinazione tra prestazioni locali, strumenti dedicati alla creatività e flessibilità d’uso, con Yoga Pro 9n maggiormente orientato alla potenza e Yoga 9n 2-in-1 alla versatilità. Precisiamo che Lenovo non ha ancora comunicato prezzi e disponibilità dei due nuovi notebook.

Caratteristiche principali Lenovo Yoga Pro 9n

NVIDIA RTX Spark

Fino a 128 GB di memoria unificata a 9400 MT/s

Display PureSight Pro OLED

Architettura termica Lenovo X Power

Force Pad aptico compatibile con penna

Fotocamera IR da 9,2 MP

Supporto a carichi di lavoro AI, rendering 3D, editing e sviluppo software

Caratteristiche principali Yoga 9n 2-in-1 (16″, 11)

NVIDIA RTX Spark

Fino a 64 GB di memoria unificata a 9400 MT/s

Display PureSight Pro OLED da 16″

Frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz

Force Pad aptico con supporto alla penna

Yoga Pen Gen 2

Design convertibile a 360°

Audio Dolby Atmos a sei altoparlanti

Yoga Tab Plus Gen 2 e Yoga Tab Gen 2 portano l’AI sui tablet

La presentazione di Lenovo non si limita ai notebook. L’azienda ha infatti introdotto Yoga Tab Plus Gen 2 e Yoga Tab Gen 2, due tablet che condividono l’approccio all’interazione multimodale ma si rivolgono a esigenze differenti.

Entrambi puntano molto sull’utilizzo della penna digitale, affiancandola a voce, immagini e touch; tra le funzioni AI vengono indicate Lenovo AI Vision, Lenovo Qira, Smart AI Input, AI Creation Tools, AI Note e Live Transcript. L’interazione con la penna comprende inoltre gesture come Click to Draw, Squeeze to Select e Flip to Erase, insieme a 8.192 livelli di pressione, riconoscimento dell’inclinazione e palm rejection.

Uno degli elementi più interessanti riguarda poi il supporto software nel lungo periodo; i tablet arriveranno con Android 17 e Lenovo indica fino a sette aggiornamenti del sistema operativo, arrivando ad Android 24, oltre a un massimo di sette anni di aggiornamenti di sicurezza fino al 2033.

Il modello Plus rappresenta la proposta più potente della nuova famiglia. Lenovo lo equipaggia con la Snapdragon 8 Elite Mobile Platform con CPU Qualcomm Oryon e con un display 4K PureSight Pro da 13 pollici. Il tablet è pensato per artisti digitali, designer e creator e può essere abbinato alla Tab Pen Pro 2; per chi necessita di una configurazione più tradizionale è disponibile anche una tastiera magnetica all-in-one con design clamshell. Completa la dotazione un sistema audio Harman Kardon, pensato per accompagnare sia la produttività sia l’intrattenimento.

Yoga Tab Gen 2 punta invece soprattutto sulla mobilità, proponendo un display da 11 pollici peso di appena 480 grammi, con un formato pensato per essere trasportato facilmente durante la giornata. Il processore è un MediaTek Dimensity 9500s, ottimizzato per i carichi AI, mentre la combinazione con tastiera removibile 2-in-1 e Tab Pen Pro 2 permette di alternare rapidamente scrittura, disegno, annotazione e produttività.

Il prezzo è fissato a 649 euro, con disponibilità prevista da settembre 2026; Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 sarà invece disponibile da settembre a partire da 849 euro.

IdeaPad Vibe: design curato e AI nella fascia consumer

Le novità Lenovo per IFA 2026 comprendono anche la nuova famiglia IdeaPad Vibe, che sposta l’attenzione dal segmento premium a quello consumer. In questo caso il focus è il design, con una serie che viene proposta in sette colorazioni, sviluppate insieme al Pantone Color Institute, denominate Dreamy Violet, Spicy Gold, Zen Green, Chill Blue, Radiant Coral, Moody Blue e Lowkey Grey.

I notebook saranno disponibili nei formati da 14 e 15 pollici, con peso a partire da 1,3 kg e configurazioni basate su processori Snapdragon X con funzionalità Copilot+ PC; sono previste anche versioni con AMD Ryzen AI Serie 400, mentre Lenovo anticipa ulteriori configurazioni Intel in un secondo momento. La memoria può arrivare fino a 24 GB nelle configurazioni Snapdragon e fino a 32 GB nei modelli AMD, mentre per lo storage sono previsti SSD fino a 1 TB con alcuni modelli dotati di due slot SSD aggiornabili.

Anche il display varia in base alla configurazione; i modelli OLED arrivano fino al 100% DCI-P3, mentre le versioni IPS raggiungono una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una copertura fino al 100% sRGB. La dotazione comprende inoltre porte USB-A e USB-C, HDMI, lettore MicroSD e jack audio; IdeaPad Vibe sarà disponibile tra ottobre e novembre 2026, con prezzi a partire da 799 euro.

IdeaCentre AIO i rinnova il desktop All-in-One

A completare il nuovo portfolio consumer di Levovo c’è IdeaCentre AIO i, disponibile nei formati da 23,8 e 27 pollici. Il dispositivo adotta un’architettura middle-box-free, eliminando il tradizionale modulo hardware posizionato dietro al display per ottenere un design più sottile; i pannelli Full HD arrivano fino a 120 Hz e la configurazione hardware può comprendere fino a 32 GB di memoria LPDDR5X oltre a due slot SSD.

Il sistema utilizza processori Intel Core Serie 3 e raggiunge fino a 40 TOPS di prestazioni AI a livello di piattaforma; Lenovo integra inoltre l’AI Turbo Engine, che gestisce ottimizzazione delle prestazioni, funzionalità multimediali e illuminazione adattiva. Proprio l’illuminazione è una delle caratteristiche più particolari dell’All-in-One; Adaptive Lighting comprende modalità Boot-up, Default e Music Lighting, con effetti luminosi pensati per modificare l’atmosfera della postazione.

Anche in questo caso Lenovo punta sulla personalizzazione, con colorazioni come Dreamy Violet, Radiant Coral, Zen Green, Chill Blue, Luna Grey e Cloud Grey e accessori coordinati. Il supporto permette una regolazione verticale fino a 30 mm e un’inclinazione compresa tra -5 e 15 gradi, inoltre è possibile configurare il sistema con fotocamera IR fino a 5 MP, otturatore fisico per la privacy, display touch e ricarica wireless.

Lenovo Smart Canvas e Qira puntano sulla continuità tra dispositivi

Al pari dei competitor diretti, accanto ai prodotti commerciali, Lenovo ha parlato di software e mostrato anche Smart Canvas Concept, un concept dedicato alla continuità del lavoro tra dispositivi differenti. L’idea è permettere di iniziare un’attività utilizzando un determinato dispositivo e continuarla successivamente su un altro prodotto Lenovo compatibile, mantenendo il contesto e utilizzando modalità di input differenti.

Nel corso di Lenovo Innovation World, l’azienda ha mostrato il concept attraverso Yoga AIO i Aura Edition e Yoga Tab Gen 2, un contesto dove voce, penna, fotocamera e touch possono diventare quindi strumenti complementari all’interno dello stesso processo. A completare questo ecosistema c’è Lenovo Qira, la Personal AI dell’azienda, piattaforma descritta come un livello di intelligenza contestuale che può operare su PC, tablet, smartphone e dispositivi compatibili, aiutando a recuperare informazioni e a riprendere attività precedentemente interrotte.

L’integrazione con servizi come email, calendario e strumenti di collaborazione tramite Workato dovrebbe inoltre permettere di utilizzare richieste in linguaggio naturale per recuperare informazioni e svolgere determinate azioni senza passare continuamente da un’applicazione all’altra.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Lenovo

Le novità presentate da Lenovo a IFA 2026 coprono quindi segmenti piuttosto differenti, dai notebook Yoga destinati ai creator fino ai tablet e ai PC consumer Idea. Per Yoga Pro 9n (15″, 11) e Yoga 9n 2-in-1 (16″, 11) prezzi e disponibilità saranno comunicati successivamente; Yoga Tab Plus Gen 2 arriverà da settembre a partire da 849 euro, mentre Yoga Tab Gen 2 sarà disponibile nello stesso periodo da 649 euro.

La nuova famiglia IdeaPad Vibe arriverà invece tra ottobre e novembre con prezzi da 799 euro. IdeaCentre AIO i, infine, sarà disponibile da novembre 2026 a partire da 999 euro. Nel complesso, Lenovo utilizza IFA 2026 per ampliare il proprio ecosistema consumer lungo più direzioni, mettendo insieme nuove piattaforme AI, maggiore capacità di elaborazione locale, penna digitale e continuità tra dispositivi.