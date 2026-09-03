Perché spendere oltre 250€ per un monitor gaming da 32″ quando Itek Monitor GGC offre refresh rate a 240Hz, curvatura 1500R e risoluzione QHD a un prezzo che sfiora il dimezzamento? Il calo di prezzo su Amazon porta questo pannello a una cifra che raramente si vede per specifiche di questo calibro, con uno sconto che supera il 43%. Vediamo insieme cosa lo rende una scelta interessante per chi cerca prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio.

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Itek monitor ggc, quando velocità e curvatura fanno squadra

Il cuore di Itek Monitor GGC è un pannello VA curvo da 32 pollici con curvatura 1500R, pensata per seguire il naturale campo visivo e ridurre l’affaticamento oculare nelle sessioni prolungate. La risoluzione QHD 2560×1440 garantisce dettagli nitidi e uno spazio di lavoro più ampio rispetto al Full HD, mentre il refresh rate a 240Hz abbinato a un tempo di risposta di soli 1ms elimina praticamente ogni traccia di motion blur, un requisito fondamentale per chi gioca a titoli competitivi.

Dal punto di vista cromatico il pannello copre il 99% dello spazio sRGB e l’82% NTSC, con profondità colore a 8 bit e 16,7 milioni di sfumature. Il supporto HDR 400 e il contrasto dinamico fino a 1000000:1 completano un quadro tecnico che convince sia in ambito gaming che per attività di editing e produttività.

Tra le caratteristiche che distinguono questo modello dalla concorrenza:

Refresh rate 240Hz con tempo di risposta 1ms

con tempo di risposta Curvatura 1500R per maggiore immersività

per maggiore immersività Compatibilità Adaptive Sync , FreeSync e GSync

, FreeSync e GSync Doppia connettività 2x DisplayPort 1.4 e 2x HDMI 2.1

e Design frameless su tre lati, ideale per setup multi-monitor

Cavo DisplayPort incluso in confezione

Il pannello VA, pur non raggiungendo gli angoli di visione estremi dei pannelli IPS di fascia alta, offre comunque 178° di visualizzazione sia orizzontale che verticale, un valore più che sufficiente per l’uso quotidiano. La classe energetica F e la luminosità di 350 cd/m² restano gli unici punti da segnalare, ma non intaccano l’esperienza d’uso complessiva per gaming e produttività. Se stai cercando altri schermi da valutare, dai un’occhiata alla nostra selezione dei migliori monitor o sfoglia le offerte monitor e computer aggiornate.

Sconto del 43% su itek ggc, l’occasione da non perdere

Il prezzo di listino di 256,60€ scende a 145,00€ su Amazon, con un risparmio di oltre 111€ e uno sconto percentuale del 43%. Una riduzione di questa entità per un monitor con refresh a 240Hz e pannello curvo QHD rappresenta un’occasione concreta per chi vuole aggiornare la propria postazione gaming senza affrontare la spesa tipica di questa fascia di prodotti. Vuoi sapere come risparmiare ulteriormente? Scopri come funzionano gli sconti nascosti su Amazon o valuta il pagamento a rate su Amazon per distribuire la spesa. La disponibilità è legata alle scorte del momento, quindi conviene verificare tempestivamente la pagina prodotto per non lasciarsi sfuggire l’offerta.

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