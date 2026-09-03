HONOR amplia la sua gamma di accessori con il nuovo HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor, un compressore d’aria elettrico e portatile pensato per chi non vuole farsi trovare impreparato dal primo inconveniente. Compatto, wireless e con una pressione massima di 150 PSI, promette di gonfiare pneumatici, palloni e molto altro in totale sicurezza.

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Potenza e precisione: il cuore del compressore

Il modello T09 monta un motore a 12V da 20.000 giri al minuto abbinato a un cilindro in lega ad alta precisione da 28 mm. Questa combinazione garantisce un flusso d’aria costante e potente, capace di raggiungere fino a 150 PSI. L’ottimizzazione del circuito magnetico e della trasmissione di potenza vi permette di gonfiare rapidamente pneumatici di auto e moto, biciclette ad alta pressione e palloni sportivi, anche in situazioni di emergenza su strada. Un sensore ad alta precisione (accuratezza ±1.5 PSI) monitora la pressione in tempo reale e ferma automaticamente il compressore al raggiungimento del valore impostato, eliminando il rischio di sovragonfiaggio.

Controllo digitale e modalità intelligenti

Il dispositivo integra un display digitale che mostra la pressione in tempo reale, mentre l’interfaccia fisica a 5 tasti permette di regolare le impostazioni con facilità. Sono disponibili 5 modalità preimpostate: auto, moto, biciclette, palloni e una modalità libera personalizzabile. La funzione Preset Pressure & Auto Stop consente di impostare il valore desiderato: una volta raggiunto, il compressore si spegne da solo. Un indicatore LED a tre colori (verde, giallo, rosso) segnala lo stato di carica della batteria, così sapete sempre quando è il momento di ricaricare.

Design portatile e accessori per ogni evenienza

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Con un peso di soli 651 grammi e dimensioni di 125 x 60 x 112 mm, il compressore si infila comodamente nel bagagliaio, nel sottosella di una moto o in uno zaino. La batteria integrata da 2600 mAh (28,86 Wh) garantisce fino a 15 minuti di funzionamento continuo in modalità Auto e si ricarica in circa 2-3 ore tramite porta Type-C con cavo USB-C. A bordo c’è anche una luce LED con tre modalità fissa, strobo e SOS utile per interventi notturni o in caso di emergenza. Nella confezione trovate il tubo ad alta pressione da 320 mm con attacco USA, l’adattatore per valvole Presta, un ago per palloni, un ugello per gonfiabili, una sacca da trasporto e il cavo USB-C.

HONOR CHOICE Portable Electric Air Compressor è disponibile nella colorazione Black al prezzo di 59,90 € sullo store ufficiale HONOR. Fino alla fine di settembre, potete approfittare del pacchetto combo che abbina il compressore all’HONOR CHOICE Vacuum Cleaner Mini (aspirapolvere con potenza di 21.000 Pa e sistema 5-in-1) al prezzo promozionale di 79,90 €.