Jake Dyson ha appena alzato il sipario su una nuova era a Berlino, e la casa intelligente non sarà più la stessa. Dieci prodotti che integrano intelligenza artificiale, visione artificiale e machine learning, per macchine che non eseguono più solo comandi, ma vedono, pensano e reagiscono all’ambiente circostante. Ecco cosa cambia davvero.

Di Dyson CameraJet vi abbiamo già parlato in maniera dettagliata in questo articolo, vediamo ora di scoprire le altre novità annunciate a IFA 2026.

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Gamma Nurovi: robot aspirapolvere che vedono le macchie invisibili

La nuova famiglia di robot Dyson si chiama Nurovi, e unisce intelligenza neurale a sistemi di visione avanzati. Tre modelli, tre approcci diversi alla pulizia. Il top di gamma è R3 Nurovi Spot+Scrub UV, che combina luce UV, visione AI e un illuminazione laser verde per identificare quasi 200 tipi di sostanze e oggetti domestici. Quando rileva una macchia, pulisce ripetutamente fino alla rimozione totale, usando un rullo autopulente con sistema di idratazione a 12 punti che applica acqua calda a 70 °C. Con un motore da 30.000 Pa, offre il 65% in più di pressione di aspirazione rispetto ai predecessori, e la stazione di ricarica ciclonica svuota, pulisce e ricarica automaticamente il robot dopo ogni ciclo.

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Il modello R2 Nurovi Wash+Dry risolve invece il problema degli angoli grazie ai panni lavapavimenti a triangolo di Reuleaux, una forma geometrica a larghezza costante che si muove con un movimento eccentrico per penetrare fino negli angoli delle stanze. L’acqua viene riscaldata a 75 °C direttamente alla docking station, e il nuovo sistema Dyson Twin-capture separa i detriti fini da quelli grossolani: le setole convogliano meccanicamente lo sporco più grande, mentre il motore si concentra sulla polvere fine. Un sensore piezoelettrico acustico rileva in tempo reale il livello di polvere e il tipo di pavimento, adattando automaticamente la potenza di aspirazione.

Per chi cerca solo la pulizia a secco, R1 Nurovi Dry offre 21.000 Pa di aspirazione con la stessa tecnologia Twin-capture e un nuovo sistema di spazzole laterali inclinate con connettore flessibile, che controlla attivamente pressione e direzione per evitare che polvere e detriti si disperdano, riducendo al contempo l’aggrovigliarsi di capelli e peli. Le spazzole si estendono verso l’esterno per avvicinarsi alle pareti, migliorando la copertura nei punti solitamente trascurati. Per approfondire le alternative sul mercato, potete consultare la nostra guida ai migliori robot aspirapolvere.

HushJet: il silenzio che arriva dall’aviazione

L’ispirazione aerospaziale ha portato Dyson a ripensare completamente il flusso d’aria nei purificatori. La tecnologia HushJet applica agli spazi domestici i principi che i velivoli usano per ridurre il rumore: geometrie complesse controllano la turbolenza alla fonte, permettendo di muovere l’aria a velocità estreme in modo silenzioso. La gamma si compone di tre modelli.

Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde è il purificatore più potente mai realizzato da Dyson, con un compressore a bassa pressione e alto flusso abbinato a un sistema di filtrazione a tre stadi che cattura il 99,999% degli inquinanti fino a 0,01 micron e distrugge la formaldeide. Il CADR è leader di mercato, e la proiezione a lungo raggio permette di purificare più stanze in modo efficace. Il modello HushJet Pure Cool+ Formaldehyde è la versione di medio formato, fino a 3 volte più potente dei precedenti, ideale per grandi spazi senza volere un dispositivo ingombrante. HushJet Hot Cool Pure+ è invece il 3-in-1 che unisce purificazione, riscaldamento e raffrescamento personale, pensato per il comfort termico durante tutto l’anno.

Corrale CoolShine e Airsmooth: la cura dei capelli si fa intelligente

La nuova piastra Corrale CoolShine introduce un accessorio unico: condotti di riduzione del calore che contengono una quantità d’acqua controllata con precisione. Durante lo styling, questi condotti allontanano il calore in eccesso dai capelli, raffreddandoli durante la piega e riducendo l’esposizione termica residua. Il risultato è una riduzione dei danni termici fino al 29% e una lucentezza fino al 154% superiore rispetto ai capelli non trattati, con acconciature che durano fino a 24 ore.

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Dyson Airsmooth è invece la prima spazzola ad aria calda autonoma del marchio, progettata per semplificare la routine quotidiana. Le setole PivotFlex si flettono fino a 90 gradi per creare tensione senza nodi, mentre le setole anti-nodi con struttura ad anello rilasciano le ciocche con facilità. Il sistema a doppia setola lavora in sinergia per allungare i ricci, ridurre l’effetto crespo e lisciare dalle radici alle punte in un unico gesto. Il controllo intelligente del calore misura la temperatura 100 volte al secondo, e il voltaggio universale la rende perfetta per portarla ovunque.

MyDyson: un ecosistema di servizi per non rimanere mai senza assistenza

Dyson ha anche ridefinito l’esperienza post-vendita con MyDyson, un insieme di servizi pensati per accompagnarvi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Dyson Concierge offre un onboarding personalizzato al momento della consegna, mentre Dyson Demo – Service In Store porta la diagnostica e le riparazioni direttamente nei negozi selezionati. Se la riparazione non può essere completata subito, entra in gioco Loan Promise: un prodotto sostitutivo gratuito per non restare mai senza il vostro Dyson. Infine, Dyson Total Restore è un servizio di manutenzione completo che include un controllo dello stato di salute del dispositivo, progettato per prolungare la vita delle macchine e mantenerle al massimo delle prestazioni.