L’Intelligenza Artificiale sta diventando sempre più centrale anche nel mondo della creazione di contenuti e dello sviluppo software, ma non tutti i carichi di lavoro devono necessariamente essere affidati al cloud. ASUS l’ha capito bene e in occasione di IFA 2026 svela la nuova generazione di PC ProArt, introducendo i primi notebook e Mini PC progettati attorno alla tecnologia NVIDIA RTX Spark.

La nuova piattaforma debutta sui ProArt P16, ProArt P14 e ProArt GR1X, portando capacità di elaborazione AI particolarmente elevate all’interno di notebook sottili e di un desktop estremamente compatto. Grazie a questi sistemi di nuova generazione, creator e sviluppatori potranno eseguire grandi modelli AI senza problemi, generazione di immagini e video, rendering 3D e workflow basati su agenti, il tutto sfruttando l’intero ecosistema software NVIDIA.

ASUS ha inoltre ampliato il proprio catalogo con nuovi prodotti ProArt DIY, il monitor professionale ProArt Display 6K PA32QCV e nuovi AI PC delle famiglie Zenbook ed ExpertBook. Al centro della presentazione non c’è quindi soltanto l’hardware, ma un ecosistema completo nel quale AI locale, applicazioni creative e servizi cloud possono convivere all’interno dello stesso workflow.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

NVIDIA RTX Spark porta l’AI locale sui PC ProArt

Il cuore della nuova proposta ASUS è rappresentato senza dubbio da NVIDIA RTX Spark, una piattaforma progettata per concentrare elevate capacità di elaborazione AI in sistemi relativamente compatti (maggiori dettagli qui). Il superchip integra una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core, una CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e Tensor Core di quinta generazione con supporto alla precisione FP4; i diversi componenti comunicano attraverso l’interconnessione NVIDIA NVLink-C2C, mentre la piattaforma può arrivare a 128 GB di memoria unificata ad alta larghezza di banda.

ASUS indica prestazioni AI fino a 1 petaflop, un livello che permette di affrontare localmente carichi di lavoro che sui PC tradizionali possono risultare particolarmente impegnativi. Tra gli scenari indicati dall’azienda rientrano l’esecuzione di LLM fino a 120 miliardi di parametri, il rendering di scene 3D superiori a 90 GB e la generazione video AI in 4K.

La disponibilità di una grande quantità di memoria unificata rappresenta in questo senso uno degli elementi più importanti della piattaforma; modelli AI di dimensioni maggiori e workflow più complessi possono infatti essere caricati ed eseguiti direttamente sul sistema, senza dipendere necessariamente da un servizio remoto.

ASUS individua tre vantaggi principali nell’esecuzione locale degli applicativi AI. Il primo riguarda i costi, infatti una parte dei workflow può essere eseguita direttamente sul PC senza dipendere da servizi cloud basati sul consumo di token, rendendo più prevedibile l’utilizzo quotidiano degli strumenti AI. Il secondo riguarda invece la privacy; prompt, documenti e asset creativi possono rimanere sul dispositivo quando il workflow viene eseguito localmente, un aspetto particolarmente rilevante per professionisti e aziende che lavorano con materiale riservato.

Infine c’è la possibilità di personalizzare maggiormente l’ambiente di lavoro, scegliendo modelli ben precisi, strumenti e skill in funzione delle proprie necessità e, quando previsto, intervenendo anche attraverso tecniche di fine-tuning. L’idea non è quindi quella di eliminare il cloud, ma di poter decidere di volta in volta dove eseguire un determinato carico di lavoro.

ProArt P16 e P14: RTX Spark arriva sui notebook

ASUS ha progettato i nuovi ProArt P16 e P14 attorno all’architettura integrata di RTX Spark, cercando di mantenere dimensioni e peso compatibili con l’utilizzo in mobilità. Partiamo col ProArt P16, un notebook da 16 pollici spesso appena 12,9 mm e con un peso di 1,77 Kg che, secondo ASUS, al momento è il notebook RTX Spark da 16 pollici più sottile realizzato dall’azienda.

Il ProArt P14 riduce ulteriormente il peso fermandosi a 1,48 kg, con uno spessore di 13,9 mm, risultando invece il ProArt più leggero mai realizzato; a sostenere l’utilizzo lontano dalla presa di corrente ci sono batterie decisamente “robuste”, rispettivamente da 99 WHr sul P16 e 90 WHr sul P14.

Caratteristiche tecniche ProArt P16 e P14

Processore/piattaforma: NVIDIA RTX Spark

GPU: NVIDIA Blackwell RTX, 6.144 core

CPU: NVIDIA Grace, fino a 20 core

Memoria: fino a 128 GB unificati

AI: fino a 1 petaflop dichiarato

Display P16: OLED fino a 4K, 120 Hz, VRR, NVIDIA G-SYNC

Display P14: OLED fino a 3K

Pannello: ASUS Lumina Pro OLED

Precisione cromatica: Delta E < 1

Luminosità: fino a 1.600 nit

Batteria: P16 99 WHr, P14 90 WHr

Peso: P16 1,77 kg, P14 1,48 kg

Spessore: P16 12,9 mm, P14 13,9 mm

Entrambi i notebook utilizzano pannelli ASUS Lumina Pro OLED, con accuratezza cromatica dichiarata pari a Delta E < 1; il P16 può raggiungere la risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e supporto VRR e NVIDIA G-SYNC, mentre il P14 arriva fino alla risoluzione 3K. La luminosità massima dichiarata arriva a 1.600 nit e il rivestimento antiriflesso è pensato per favorire l’utilizzo anche durante attività professionali di editing, rendering e sviluppo.

Il design prevede lavorazioni CNC e due colorazioni, Nano Black e Neo White. ASUS ha inoltre integrato un touchpad aptico di precisione e una dotazione di porte pensata per ridurre la necessità di utilizzare adattatori esterni.

ProArt GR1X: un Mini PC per l’AI sempre disponibile

La stessa piattaforma arriva sul desktop con ProArt GR1X, un Mini PC progettato per mantenere attivi anche per periodi prolungati workflow AI, rendering e attività creative. Anche qui, le dimensioni sono piuttosto compatte, appena 150 x 150 x 51 mm, rendendo il sistema particolarmente compatto rispetto alle prestazioni dichiarate.

ASUS ha sviluppato per il GR1X un sistema di raffreddamento a doppia ventola con 218 pale, progettato per offrire una superficie di copertura termica fino a 1,6 volte superiore rispetto alla soluzioni di riferimento; il sistema prevede inoltre un controllo della ventola su sette livelli e viene progettato per supportare un funzionamento continuativo 24 ore su 24/7.

Sul fronte della connettività il Mini PC dispone di 10GbE, WiFi 7 e Bluetooth 5.4, oltre al supporto per un massimo di quattro display 4K. GR1X sarà disponibile in nero e in una nuova variante argento, riprendendo il linguaggio estetico della famiglia ProArt anche nel segmento desktop.

Caratteristiche principali ProArt GR1X

Piattaforma: NVIDIA RTX Spark

Dimensioni: 150 x 150 x 51 mm

Memoria: fino a 128 GB unificati

Rete: 10GbE

WiFi: Wi-Fi 7

Bluetooth: 5.4

Display supportati: fino a quattro monitor 4K

Raffreddamento: doppia ventola, 218 pale

Controllo ventole: 7 livelli

Colori: nero e argento

ASUS punta sui workflow AI con CUDA e ComfyUI

Come anticipato in apertura, una parte importante della nuova strategia riguarda il software. RTX Spark sfrutta infatti l’ecosistema CUDA di NVIDIA, permettendo di utilizzare localmente un numero crescente di applicazioni creative, modelli AI e strumenti di sviluppo con accelerazione RTX. ASUS accompagna l’hardware con applicazioni proprietarie come MuseTree, che integra modelli locali per la generazione di immagini, tra cui FLUX e WAN, e StoryCube, dedicato all’organizzazione degli asset multimediali attraverso il riconoscimento delle scene basato sull’AI.

Il sistema è pensato anche per lavorare in maniera ibrida; i workflow locali possono essere affiancati dai servizi cloud e dai pacchetti creativi, tra cui quelli di Adobe Creative Cloud, permettendo di scegliere di volta in volta la modalità più adatta. ASUS sta inoltre lavorando sull’integrazione con ComfyUI, una delle piattaforme open source più utilizzate per la costruzione di workflow di generazione AI.

L’obiettivo dichiarato è superare il modello nel quale ogni assistente AI opera come uno strumento indipendente; i diversi software possono invece essere combinati all’interno dello stesso processo, dalla generazione alla modifica e alla gestione dei contenuti.

ASUS ha mostrato anche una nuova configurazione ProArt DIY, pensata per chi preferisce costruire autonomamente il proprio sistema. La piattaforma combina componenti hardware, periferiche e display della famiglia ProArt, creando un ecosistema rivolto a creator e sviluppatori. La configurazione presentata utilizza una ProArt Z890-CREATOR WIFI abbinata a una ProArt GeForce RTX 5070 Ti OC Edition, 32 GB di memoria DDR5, un monitor ProArt Display PA32QCV, tastiera ProArt Keyboard e mouse sempre marchiato ProArt.

ASUS ProArt Display 6K PA32QCV è il monitor per i professionisti della creatività

A completare l’ecosistema c’è ProArt Display 6K PA32QCV, un monitor professionale da 31,5 pollici con pannello IPS e risoluzione 6016 × 3384 pixel. L’obiettivo qui sono le prestazioni ma in primis la qualità/fedeltà dell’immagine; non a caso, su questo display la copertura cromatica raggiunge il 98% del DCI-P3, mentre la precisione cromatica è dichiarata a Delta E < 2 e certificata Calman.

Caratteristiche principali ProArt Display 6K PA32QCV

Diagonale: 31,5 pollici

Pannello: IPS

Risoluzione: 6016 x 3384 pixel

Copertura DCI-P3: 98%

Precisione cromatica: Delta E < 2

Certificazione: Calman

Connettività: 2x Thunderbolt 4

Power Delivery: fino a 96 watt

Modalità colore: ottimizzate per Mac

Il monitor dispone di due porte Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96 W e di modalità colore ottimizzate per Mac. La dotazione è pensata soprattutto per fotografia, produzione video, design e creazione di contenuti, ambiti nei quali risoluzione e accuratezza cromatica assumono un’importanza particolare.

Zenbook 14 ed ExpertBook Ultra ampliano la gamma ASUS AI PC

La strategia AI di ASUS non si ferma alla famiglia ProArt. A IFA 2026 c’è anche il nuovo Zenbook 14, una soluzione che punta su un formato più versatile per l’utilizzo quotidiano, con uno chassis interamente in metallo e coperchio in Ceraluminum. Sono previste tre colorazioni: Komodo Coral, Arctic Blue e Zabriskie Beige.

Il notebook può essere configurato con processori Snapdragon X, Intel Core Ultra Series 3 o AMD Ryzen AI 300 Series, affiancati da un display OLED. L’approccio è quindi più generalista rispetto ai ProArt con RTX Spark; Zenbook 14 è pensato infatti per chi cerca un PC portatile premium capace di combinare autonomia, connettività e funzionalità AI con dimensioni adatte alla mobilità quotidiana.

Ancora più orientato al mondo professionale è ExpertBook Ultra, un notebook che parte da appena 0,99 kg e utilizza uno chassis in lega di magnesio-alluminio lavorato CNC. La superficie integra una tecnologia Nano Ceramic con durezza 9H, mentre la piattaforma hardware può arrivare ai processori Intel Core Ultra X9 Series 3, affiancati da grafica Intel Arc Pro e Intel vPro.

Il display tandem OLED da 14 pollici raggiunge la risoluzione 3K e una luminosità HDR fino a 1.400 nit, mentre Gorilla Glass Victus e Gorilla Matte contribuiscono rispettivamente alla resistenza e alla riduzione dei riflessi. Il comparto audio conta inoltre sei altoparlanti Dolby Atmos, mentre la batteria da 70 WHr arriva, secondo ASUS, fino a 26 ore di autonomia.

Sul piano della sicurezza entra in gioco ASUS ExpertGuardian, con supporto alla crittografia post-quantistica (PQC) e protezioni firmware conformi allo standard NIST SP 800-193.

Caratteristiche di rilievo ASUS ExpertBook Ultra:

Peso: da 0,99 Kg

CPU: fino a Intel Core Ultra X9 Series 3

GPU: Intel Arc Pro

Gestione: Intel vPro

TDP: fino a 50 W

Display: 14 pollici tandem OLED 3K

Luminosità HDR: fino a 1.400 nit

Protezione: Gorilla Glass Victus + Gorilla Matte

Audio: Dolby Atmos, 6 altoparlanti

Batteria: 70 WHr

Autonomia dichiarata: fino a 26 ore

Sicurezza: ASUS ExpertGuardian, PQC e NIST SP 800-193

Prezzo e disponibilità

ASUS non ha comunicato nel materiale presentato a IFA 2026 i prezzi europei dei nuovi ProArt P16, ProArt P14 e ProArt GR1X, né una data precisa di disponibilità per questi modelli. La presentazione si concentra infatti sulle caratteristiche hardware, sulle possibilità offerte da RTX Spark e sui workflow AI che ASUS sta sviluppando attorno alla nuova piattaforma.

I nuovi ProArt rappresentano in ogni caso una delle proposte più interessanti dell’azienda per l’evoluzione degli AI PC, soprattutto per il tentativo di portare capacità di elaborazione locale particolarmente elevate su notebook e Mini PC. Accanto ai sistemi RTX Spark, ASUS sta costruendo un’offerta più ampia che comprende workstation ProArt fai-da-te, monitor professionali e notebook Zenbook ed ExpertBook.

Una strategia che punta quindi a coprire esigenze differenti, mantenendo l’intelligenza artificiale locale come uno degli elementi centrali della nuova generazione di PC. Vi terremo aggiornati su eventuali nuove comunicazioni relative a disponibilità e prezzi per il nostro Paese.