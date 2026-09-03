La fine dell’estate 2026 si sta rivelando piuttosto movimentata per Apple, che nei giorni scorsi ha vissuto il cambio di CEO, salutando Tim Cook e dando il benvenuto a John Ternus, oltre che alcune importanti modifiche dirigenziali.

E nei prossimi giorni il colosso di Cupertino vivrà altri momenti decisamente intensi: il 9 settembre, infatti, è in programma l’evento in occasione del quale saranno presentati iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, ossia il primo smartphone pieghevole dell’azienda statunitense.

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Le novità del portafoglio prodotti di Apple

Quando il colosso statunitense lancia nuovi prodotti, è solito interrompere la produzione dei dispositivi più vecchi appartenenti alle stesse categorie e, pertanto, sulla base delle principali indiscrezioni relative all’evento del 9 settembre, la prossima settimana potremmo assistere all’interruzione della produzione di oltre 10 dispositivi.

In particolare, questi sono i device che potrebbero essere abbandonati dal colosso di Cupertino nei prossimi giorni:

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

AirPods 4 con ANC

HomePod mini (prima generazione)

HomePod (seconda generazione)

Apple TV 4K (terza generazione)

Nonostante l’enorme successo fatto registrare da iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, il colosso di Cupertino dovrebbe interrompere la loro produzione, così da garantire più spazio ai nuovi modelli ed evitare una concorrenza interna che potrebbe rivelarsi pericolosa.

Meno certezze vi sono per quanto riguarda iPhone 16 e iPhone 16 Plus, ciò in quanto Apple ha deciso di non presentare subito iPhone 18, che dovrebbe essere invece lanciato all’inizio del prossimo anno.

Inoltre, a rendere meno prevedibili le mosse del produtore statunitense rispetto a quelle che sono le sue abitudini vi sono i recenti aumenti di prezzo senza precedenti che hanno colpito la maggior parte dei suoi device e che potrebbero spingerlo a mantenere in commercio i modeli più vecchi più a lungo del solito a prezzi inferiori, introducendo allo stesso tempo le nuove generazioni a prezzi più elevati. Staremo a vedere.