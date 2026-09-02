Chi passa ore tra email, documenti e browser conosce bene quella fastidiosa tensione al polso che si accumula fine giornata dopo fine giornata. Logitech Lift nella colorazione Sabbia affronta il problema con un design verticale certificato, e proprio in questi giorni il prezzo scende in modo significativo rispetto al listino ufficiale, toccando una delle quotazioni più basse mai registrate per questo modello. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta scompaia.

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Logitech lift, l’ergonomia certificata a 57 gradi

Logitech Lift nasce come alternativa più compatta e accessibile al popolare MX Vertical, mantenendo intatta la filosofia ergonomica del brand. Il corpo del mouse è inclinato a 57°, un angolo studiato per ridurre la torsione del polso e favorire una postura naturale dell’avambraccio durante l’uso prolungato al computer. Non è un caso isolato: il prodotto ha infatti ottenuto la certificazione ERGO CERTIFIED, un riconoscimento assegnato solo dopo test approfonditi condotti dai principali ergonomisti del settore.

Dal punto di vista tecnico, il mouse offre:

Sensore ottico con risoluzione 4000 DPI

4 pulsanti programmabili tramite software

programmabili tramite software Rotella di scorrimento verticale silenziosa e fluida

Doppia connettività Bluetooth Low Energy e ricevitore Logi Bolt USB incluso

e ricevitore incluso Passaggio rapido tra 3 dispositivi con tasto Easy-Switch

con tasto Easy-Switch Peso di 125 grammi e dimensioni compatte (71x70x108 mm)

Un aspetto che convince particolarmente riguarda i clic silenziosi, ideali per ambienti condivisi o videochiamate frequenti. L’autonomia della batteria AA inclusa arriva fino a 2 anni, con il vantaggio non trascurabile di poter sempre ripartire dalla carica massima sostituendo semplicemente la pila, a differenza delle batterie integrate che perdono capacità nel tempo.

La personalizzazione avviene tramite l’app Logi Options+, che permette di assegnare funzioni diverse ai pulsanti in base all’applicazione in uso, dal Mic Mute durante le chiamate al Voice-to-Text nei documenti. Da segnalare anche l’attenzione alla sostenibilità: le componenti in plastica includono materiale riciclato post-consumo, e il packaging utilizza carta certificata FSC.

Per ulteriori dettagli:

Sconto pazzesco su logitech lift sabbia, minimo storico su amazon

Il prezzo di listino di Logitech Lift si attesta normalmente intorno agli 81,99€, ma in questi giorni su Amazon.it crolla a soli 44,99€, con un risparmio che supera il 45%. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai monitorati per questo modello, con la colorazione Sabbia che rappresenta una delle varianti cromatiche più recenti aggiunte alla gamma. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata e possibilità di consegna rapida per chi possiede un abbonamento Prime. Se sei alla ricerca dei migliori mouse sul mercato, questo è certamente uno dei modelli da considerare.

Difficile trovare occasioni migliori per un mouse ergonomico certificato di questa qualità: il momento per approfittarne è adesso, prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire. Puoi anche valutare di acquistarlo a rate su Amazon per distribuire la spesa nel tempo, oppure dare un’occhiata alle offerte attive per scoprire altre occasioni simili.

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