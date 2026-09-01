Su DAZN non c’è solo calcio: tra gli altri sport messi a disposizione sulla piattaforma streaming spiccano anche il basket e il football americano, che in questi giorni offrono appuntamenti imperdibili. Dopo la fase calda delle Qualificazioni FIBA Basketball World Cup 2027 Maschile, tocca alla FIBA Women’s Basketball World Cup 2026, ossia i campionati mondiali femminili, ed è appena partita la stagione 2026 del College Football NCAA: vediamo cosa ci aspetta e come vedere tutto su DAZN attraverso i piani dedicati.

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Il meglio del basket e degli sport universitari con gli abbonamenti Courtside 1891 e NCAA College Sports di DAZN

Con l’abbonamento Full di DAZN si ha accesso a tutti gli sport e a tutte le competizioni “standard”, tra calcio (Serie A, Serie B, Liga, Serie A Women e non solo), tennis (Australian Open, Roland Garros), pallavolo (CEV Volleyball Champions League e Serie A1 femminile), golf (PGA Tour), il meglio del ciclismo, una selezione di partite della NFL e non solo.

La piattaforma mette poi a disposizione degli abbonamenti separati dedicati agli appassionati di altri sport: per il basket c’è Courtside 1891, che ha ospitato in questi giorni le Qualificazioni FIBA Basketball World Cup 2027 Maschile e si appresta a vivere la FIBA Women’s Basketball World Cup 2026. Dal 4 al 13 settembre saranno trasmesse le partite dei campionati mondiali femminili, ma inclusi con l’abbonamento ci sono anche altri eventi FIBA (e le partite FIBA Classics), così come le partite della Liga Endesa spagnola e della Betclic Elite francese.

L’abbonamento Courtside 1891 su DAZN si divide in Standard e Ultimate, con quest’ultimo che consente di guardare su 5 dispositivi da 2 reti Internet diverse. I prezzi sono i seguenti:

Mensile: Standard: 11,99 euro al mese Ultimate: 13,99 euro al mese

Annuale in unica soluzione: Standard: 39,99 euro all’anno Ultimate: 49,99 euro all’anno

Annuale con pagamento mensile: Standard: 3,99 euro al mese per 12 mesi Ultimate: 4,99 euro al mese per 12 mesi



Se invece siete più tipi da football americano e da sport universitari, oltre all’NFL Game Pass avete a disposizione per la prima volta NCAA College Sports, un abbonamento standalone di DAZN: permette di accedere alla visione della nuova stagione del College Football NCAA, appena iniziata, e non solo.

Il pacchetto rappresenta un’opportunità di abbonamento a lungo termine che copre il College Football (da agosto a gennaio), la Bowl Season, i College Football Playoff, il College Basketball (da ottobre ad aprile) e la March Madness. Vengono trasmesse fino a 25 partite a settimana di College Football (SEC, ACC, Big Ten, Big 12, Mountain West, College Gameday, principali Bowl Games, College Football Playoff e National Championship) e fino a 21 partite a settimana di College Basketball (principali conference universitarie e copertura March Madness).

L’abbonamento offre dunque la migliore esperienza dedicata agli sport universitari su DAZN. Anche qui sono presenti le versioni Standard e Ultimate, con quest’ultima che offre lo streaming su 5 dispositivi in due località diverse e la possibilità di guardare fino a 4 partite in contemporanea. Questi i prezzi: