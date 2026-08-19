Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati:protagonisti di oggi sono i membri della gamma Garmin Fenix 8.

Tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor stanno ricevendo una nuova beta, l’ennesima del ciclo di sviluppo, che si preoccupa di risolvere un paio di problematiche gravi e altre problematiche minori sui modelli coinvolti. Scopriamo tutti i dettagli.

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Decima beta del ciclo di sviluppo per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il decimo passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.26 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3, Garmin Quatix 8, Garmin Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.25 beta, distribuita solo pochi giorni fa, che non era accompagnata da un changelog.

Con la nuova beta, l’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è la solita risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima va a risolvere un problema legato all’assistente vocale (che poteva non riconoscere i comandi vocali) e un problema legato al volume nell’app Musica.

Changelog – versione 23.26 beta (dalla 23.25 beta) Risolve un problema per cui l’assistente vocale poteva non riconoscere i comandi vocali.

Risolve un problema per cui il volume poteva non regolarsi correttamente nell’app Musica.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.