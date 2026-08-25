Apple potrebbe avere in programma una sorpresa per gli appassionati dei suoi computer, secondo le ultime indiscrezioni infatti, il nuovo Mac mini potrebbe essere presentato e lanciato già nei prossimi giorni, quindi prima del tradizionale evento di settembre nel quale l’azienda dovrebbe concentrare l’attenzione sulla nuova generazione di iPhone.

L’indiscrezione arriva da Mark Gurman di Bloomberg e suggerisce che Apple potrebbe decidere di aggiornare il suo piccolo computer desktop senza aspettare l’evento previsto per il prossimo mese. Si tratterebbe di un aggiornamento particolarmente interessante anche considerando che il Mac mini non riceve un nuovo modello da quasi due anni e che, negli ultimi mesi, la domanda per questo dispositivo sarebbe aumentata anche grazie all’interesse degli utenti verso l’esecuzione locale di applicazioni e modelli di intelligenza artificiale.

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Un nuovo Mac mini potrebbe arrivare già nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato, Apple starebbe preparando il lancio di una nuova versione del Mac mini che potrebbe arrivare sul mercato prima dell’evento dedicato alla nuova generazione di iPhone 18 Pro e iPhone Ultra, atteso per settembre.

La tempistica è ancora tutt’altro che certa, visto che si parla semplicemente di un lancio potenzialmente previsto nei prossimi giorni, ma l’ipotesi è interessante perché Apple potrebbe quindi scegliere di distribuire il nuovo desktop attraverso un annuncio separato, senza inserirlo necessariamente all’interno del principale appuntamento autunnale dell’azienda.

Il nuovo modello arriverebbe inoltre in un momento particolare per il Mac mini, secondo Bloomberg, negli ultimi mesi le consegne del computer sono state caratterizzate da tempi di attesa particolarmente lunghi, arrivando in alcuni casi a richiedere settimane o addirittura mesi; il problema sarebbe legato soprattutto alla disponibilità del prodotto e alla catena di approvvigionamento, mentre non è ancora chiaro se l’arrivo della nuova generazione riuscirà effettivamente a migliorare la situazione.

Uno degli aspetti più interessanti delle indiscrezioni riguarda il processore, Apple avrebbe infatti testato versioni del Mac mini equipaggiate con chip M5 e M6, rendendo ancora incerta la piattaforma hardware che verrà effettivamente utilizzata nel modello destinato alla vendita. La situazione sarebbe diversa rispetto al prossimo iMac, che secondo le indiscrezioni dovrebbe invece ricevere direttamente un aggiornamento basato sul chip M6.

Al momento non ci sono quindi informazioni definitive sul SoC che Apple sceglierà per il prossimo Mac mini, anche se l’utilizzo di una piattaforma più recente sarebbe naturalmente in linea con l’obbiettivo di aggiornare un prodotto rimasto sul mercato per un periodo relativamente lungo.

L’interesse crescente verso il Mac mini sarebbe inoltre legato anche alle sue capacità nell’ambito dell’intelligenza artificiale, la possibilità di utilizzare localmente modelli IA sempre più complessi sta infatti aumentando la richiesta di computer dotati di una buona potenza di calcolo, memoria e capacità di elaborazione senza dover necessariamente ricorrere al cloud.

Il Mac mini potrebbe essere prodotto negli Stati Uniti

Il nuovo aggiornamento arriva a poche settimane di distanza da un altro importante annuncio riguardante il Mac mini, Apple ha infatti confermato l’intenzione di avviare entro la fine dell’anno la produzione del computer nello stabilimento di Houston, in Texas.

Nella stessa struttura si trova il nuovo Advanced Manufacturing Center dell’azienda, che viene già utilizzato per produrre e spedire i server dedicati alle infrastrutture di intelligenza artificiale di Apple. La società avrebbe inoltre investito centinaia di milioni di dollari nella struttura in meno di nove mesi, trasformandola in uno dei punti centrali della nuova strategia produttiva statunitense.

Non è però ancora possibile stabilire con certezza se il Mac mini che potrebbe essere lanciato nei prossimi giorni sarà proprio il modello destinato alla produzione nello stabilimento di Houston entro al fine dell’anno, la tempistica, tuttavia, rende questa possibilità tutt’altro che improbabile.

In arrivo anche nuovi Mac con chip M6

Il Mac mini non dovrebbe essere l’unico computer Apple destinato a ricevere un aggiornamento nei prossimi mesi, le indiscrezioni parlano infatti di un nuovo iMac con nuove colorazioni e di un MacBook Pro entry-level rinnovato, entrambi destinati a utilizzare i futuri chip M6.

La vera novità della roadmap Apple sarebbe però un’altra, l’azienda starebbe lavorando al suo primo Mac touchscreen, una trasformazione importante per una piattaforma che per anni ha mantenuto una netta separazione tra computer Mac e dispositivi dotati di display touch.

Secondo le indiscrezioni il touchscreen dovrebbe debuttare sui nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, che potrebbero inoltre adottare un design completamente rinnovato e display OLED.

Apple starebbe quindi preparando una serie piuttosto ampia di novità per la propria gamma Mac, ma non tutte arriveranno contemporaneamente. Per il momento, la sorpresa più vicina potrebbe essere proprio il nuovo Mac mini, che potrebbe fare il suo debutto già prima dell’evento di settembre.

Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe inoltre uno degli ultimi grandi lanci di prodotto sotto la guida di Tim Cook come CEO di Apple, rendendo questo aggiornamento del piccolo desktop ancora più particolare nella storia recente dell’azienda.