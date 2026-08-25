Solo pochi giorni fa Amazon proponeva sconti fino al 40% sulla gamma Echo, con Echo Dot, Echo Show ed Echo Hub disponibili a prezzi inferiori rispetto al listino. Dietro queste promozioni, però, non c’era una vera e propria offerta. Anzi. In quei prezzi si nasconde un aumento significativo dei listini di quei prodotti. A denunciarlo è Fortune, secondo cui Amazon avrebbe alzato silenziosamente i prezzi di buona parte della propria linea di dispositivi hardware, con rincari che sarebbero legati alla crisi delle memorie RAM.

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I rincari confermati da Amazon

Stando ai dati raccolti da Fortune, il modello base di Echo Dot passa da 49,99 a 79,99 dollari, mentre Echo Show 11 sale da 219,99 a 249,99 dollari. Anche i lettori Kindle sono coinvolti con il modello da 16 GB che passa da 109,99 a 149,99 dollari, mentre il Kindle Paperwhite da 16 GB sale da 159,99 a 199,99 dollari. Sul fronte streaming, Fire TV Stick HD passa da 34,99 a 39,99 dollari, mentre Fire TV Stick 4K Max sale da 59,99 a 84,99 dollari. Anche i router della linea eero vengono toccati dai rincari, con eero 7 che passa da 349,99 a 399,99 dollari ed eero Pro 7 che sale da 699,99 a 799,99 dollari. I prodotti della linea Ring restano invece esclusi dagli aumenti, così come Echo Studio.

Gli stessi rincari sono stati applicati anche sul mercato italiano, seppure con cifre diverse da quelle statunitensi. In Italia il Kindle base da 16 GB passa da 109 a 159 euro, mentre il Kindle Paperwhite da 16 GB sale da 169 a 209 euro. Echo Dot passa da 64,99 a 89,99 euro ed Echo Dot Max sale da 109,99 a 129,99 euro. Sul fronte Fire TV, la Stick HD passa da 49,99 a 64,99 euro, la Stick 4K Select da 54,99 a 69,99 euro, la Stick 4K Plus da 69,99 a 84,99 euro e la Stick 4K Max da 79,99 a 114,99 euro. Anche Ring ed Echo Studio restano esclusi dagli aumenti sul mercato italiano.

Una portavoce di Amazon ha confermato gli aumenti, dichiarando che l’industria dell’elettronica di consumo starebbe affrontando un aumento significativo dei costi dei componenti per memorie e storage, e che l’azienda, dopo aver assorbito questi costi il più a lungo possibile, avrebbe di recente adeguato i prezzi lungo tutte le proprie linee di prodotto. La stessa portavoce avrebbe aggiunto che Amazon continuerà comunque a proporre promozioni sui propri dispositivi nel corso dell’anno, una circostanza che spiegherebbe perché gli sconti recenti su Echo Dot, Echo Show e Echo Hub coesistano con listini più alti.

Gli aumenti di Apple, Microsoft, Dell, HP, Lenovo e Asus

Gli aumenti di Amazon si inseriscono in una tendenza più ampia sull’aumento dei prezzi delle memorie RAM legato alla crescente domanda di questi componenti per i data center per l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato da Fortune, anche Apple avrebbe dovuto alzare i prezzi di Mac e iPad per la stessa ragione, con il CEO Tim Cook che avrebbe definito la situazione un evento paragonabile a un’alluvione sul mercato delle memorie. Microsoft avrebbe aumentato il prezzo delle console Xbox fino a 150 dollari, eliminando inoltre la configurazione da 2 TB, mentre Dell, HP, Lenovo e Asus avrebbero adottato scelte simili, aumentando i prezzi o riducendo la quantità di memoria nei propri dispositivi.

Fortune collega la vicenda anche alla crescita degli investimenti Amazon nel settore dell’intelligenza artificiale. Lo scorso luglio l’amministratore delegato Andy Jassy avrebbe dichiarato agli investitori che l’azienda prevede di destinare 220 miliardi di dollari alla spesa in infrastrutture nel 2026, principalmente per i data center dedicati ai servizi di intelligenza artificiale, precisando che questa capacità potrebbe comunque non bastare a soddisfare tutta la domanda prevista per il 2026 e il 2027.