ChatGPT continua ad ampliare le proprie capacità di interazione con le applicazioni utilizzate quotidianamente dagli utenti e, questa volta, arriva una novità che potrebbe far discutere soprattutto per le implicazioni legate alla privacy. OpenAI ha infatti lanciato un nuovo plug-in per Apple Messaggi che permette di collegare la propria casella di Messaggi a ChatGPT, consentendo al chatbot di analizzare le conversazioni e, in determinate circostanze, anche di intervenire direttamente al loro interno.

L’integrazione permette di utilizzare ChatGPT per diverse operazioni sui messaggi, andando ben oltre la semplice consultazione del contenuto delle conversazioni. Il chatbot può infatti essere utilizzato per ordinare, analizzare e modificare i messaggi, offrendo all’utente un nuovo modo per gestire le proprie conversazioni direttamente attraverso l’intelligenza artificiale.

La compatibilità non si limita inoltre alla versione tradizionale di ChatGPT, il plug-in può essere utilizzato anche con Codex e ChatGPT Work, aprendo quindi la porta a scenari che vanno oltre la gestione delle conversazioni e che potrebbero risultare interessanti anche in ambito professionale.

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ChatGPT può scrivere e inviare messaggi al posto dell’utente

La caratteristica probabilmente più interessante, ma anche quella che solleva maggiori interrogativi, riguarda la possibilità di chiedere a ChatGPT di scrivere e inviare messaggi a proprio nome.

Il funzionamento può essere particolarmente utile, per esempio, quando si vuole rispondere rapidamente a una conversazione senza dover formulare manualmente il messaggio. OpenAI ha mostrato in un breve video promozionale un esempio nel quale un utente chiede a ChatGPT di suggerire dei messaggi di follow-up per alcuni contatti, basandosi sulle conversazioni ricevute il giorno precedente.

Il chatbot può quindi utilizzare il contenuto delle conversazioni per individuare i contatti ai quali potrebbe essere opportuno rispondere e proporre una risposta coerente con quanto già discusso. Ma le possibilità non si fermano alla semplice generazione del testo.

L’utente può infatti chiedere a ChatGPT di cercare informazioni all’interno della cronologia dei messaggi, modificare le conversazioni o persino eliminare dei messaggi. In sostanza, il plug-in porta l’intelligenza artificiale direttamente all’interno di una delle applicazioni più personali presenti sui dispositivi Apple, ed è proprio questo livello di accesso a rendere la novità particolarmente delicata.

Una nuova questione sulla privacy

Concedere a un’intelligenza artificiale l’accesso alle proprie conversazioni significa inevitabilmente metterla nelle condizioni di lavorare con una quantità considerevole di informazioni personali. All’interno di Messaggi possono infatti essere presenti conversazioni private, dati personali, informazioni di lavoro e contenuti condivisi da altre persone che non hanno necessariamente scelto di interagire con un sistema di intelligenza artificiale.

OpenAI ha cercato di rassicurare gli utenti spiegando che il plug-in viene eseguito localmente sul computer dell’utente e che non viene creato un indice contenente tutti i messaggi della persona.

Il punto è quindi particolarmente importante: la possibilità di utilizzare ChatGPT per cercare e analizzare conversazioni può essere estremamente comoda, ma richiede inevitabilmente un livello di accesso molto più elevato rispetto a quello necessario per una normale sessione del chatbot.

Attenzione quando ChatGPT invia i messaggi

Ancora più delicata è la funzione che consente a ChatGPT di inviare direttamente i messaggi a nome dell’utente. In questo caso un errore dell’intelligenza artificiale, un’interpretazione sbagliata del contesto o semplicemente una formulazione non gradita potrebbe trasformarsi immediatamente in un messaggio realmente inviato a un’altra persona.

Proprio per questo motivo, OpenAI invita gli utenti a monitorare attentamente l’attività di ChatGPT e sconsiglia di attivare l’approvazione permanente per l’invio dei messaggi; con un’autorizzazione di questo tipo infatti, verrebbe eliminato l’ultimo passaggio durante il quale l’utente può controllare il testo prima che venga effettivamente inviato.

Il consiglio è quindi quello di mantenere un livello di supervisione sufficiente a permettere di verificare ogni messaggio generato dall’intelligenza artificiale prima dell’invio, soprattutto quando la conversazione riguarda argomenti personali o professionali.

Un’integrazione potente, ma da usare con attenzione

Il nuovo plug-in per Apple Messaggi rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ChatGPT capace non soltanto di rispondere alle richieste dell’utente, ma anche di interagire direttamente con le applicazioni e compiere azioni al posto suo.

La possibilità di analizzare una cronologia, recuperare informazioni da vecchie conversazioni, preparare risposte e inviarle senza dover passare manualmente dall’app può sicuramente far risparmiare tempo; contemporaneamente però, aumenta sensibilmente le responsabilità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto quando vengono coinvolti dati personali e conversazioni private.

Per questo motivo, più che la semplice capacità di scrivere un messaggio, la vera novità è rappresentata dal livello di autonomia che ChatGPT può raggiungere all’interno di Messaggi, e proprio mentre gli assistenti IA diventano sempre più capaci di agire per conto degli utenti, il controllo umano e la gestione delle autorizzazioni diventano elementi ancora più importanti.