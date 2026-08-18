Il rapporto tra intelligenza artificiale e minori non deve essere necessariamente controverso o negativo. Motivo per cui OpenAI ha annunciato oggi ChatGPT for Teens, l’esperienza pensata appositamente per i minorenni (gli utenti identificati come tali), con l’obiettivo di favorire un uso più critico e consapevole dell’intelligenza artificiale.

La novità arriva un anno dopo che, nel settembre 2025, Sam Altman aveva annunciato le prime restrizioni per gli utenti under 18, introducendo controlli parentali e ponendo le basi di un sistema di stima dell’età pensato per riconoscere automaticamente i più giovani. Un’evoluzione che arriva dopo le criticità emerse con la modalità per adulti di ChatGPT nella quale il sistema di verifica dell’età aveva mostrato margini di errore non trascurabili, arrivando a classificare come adulti circa il 12% degli utenti minorenni durante i test interni.

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Un’esperienza pensata per l’apprendimento

ChatGPT for Teens diventa l’esperienza predefinita per gli utenti riconosciuti come minorenni e punta a trasformare l’AI in uno strumento di supporto allo studio, utile nei momenti in cui un insegnante o un genitore non sono disponibili. La funzione principale è la modalità Studio, che accompagna i ragazzi passo dopo passo nella comprensione degli argomenti invece di fornire semplicemente la risposta pronta.

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A questa si affiancano promemoria pensati per riconoscere quando un adolescente sta cercando una scorciatoia per completare un compito, indirizzandolo verso un percorso guidato di risoluzione dei problemi, oltre a quiz e visualizzazioni didattiche pensati per verificare la comprensione dei concetti più complessi. Con la nuova funzione Ore di Studio, i ragazzi o i loro genitori possono inoltre scegliere fasce orarie in cui la modalità Studio si attiva automaticamente, così da trasformare buone abitudini in una routine.

Le protezioni attivate di default per gli under 18

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Sul fronte della sicurezza, ChatGPT for Teens applica misure di protezione adeguate all’età per ridurre l’esposizione a contenuti potenzialmente dannosi o non appropriati alla fase di sviluppo degli adolescenti. Le tutele riguardano in particolare le aree considerate più sensibili, tra cui autolesionismo, violenza, disturbi alimentari, attività pericolose e contenuti sessualmente espliciti o particolarmente cruenti. OpenAI ha inoltre introdotto promemoria per invitare i più giovani a fare pause più frequenti e strumenti come le Ore di Silenzio, pensati per definire confini più chiari nell’utilizzo quotidiano della piattaforma. Un passaggio rilevante riguarda infine il rafforzamento delle protezioni contro la dipendenza emotiva, con l’obiettivo di impedire a ChatGPT di lasciar intendere di provare sentimenti personali verso l’utente o di essere cosciente, ribadendo invece l’importanza di rivolgersi a persone di fiducia nel mondo reale.

Il ruolo dei genitori

Il sistema di controllo parentale resta centrale nella nuova esperienza di ChatGPT for Teens. I genitori che collegano il proprio account a quello di un figlio adolescente non hanno accesso alle conversazioni del ragazzo. Solo in rari casi in cui i sistemi di OpenAI, insieme a revisori umani, rilevano possibili segnali di un problema di sicurezza serio, viene condivisa con il genitore l’informazione minima necessaria a intervenire. Gli avvisi possono arrivare via e-mail, SMS o notifica push, con la possibilità di attivare tutti e tre i canali contemporaneamente.

Oltre a Ore di Studio e Ore di Silenzio, dalle impostazioni i genitori possono disattivare diverse funzioni per il profilo del figlio, tra cui l’utilizzo delle conversazioni ai fini dell’addestramento dei modelli, la memoria, la modalità vocale, la generazione di immagini e le chat di gruppo. Il riconoscimento di un account come appartenente a un minorenne si basa su segnali legati all’utilizzo, e chi ritiene di essere stato classificato per errore può verificare la propria età direttamente dalle impostazioni.