Il mercato dei controller di terze parti è dominato da prodotti che spesso si limitano a imitare le soluzioni first-party, senza aggiungere un reale valore. 8BitDo, negli ultimi dieci anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio distinto, proponendo accessori che combinano design ricercato, funzionalità esclusive e una qualità costruttiva che raramente si trova altrove. Con Ultimate 3E, l’azienda cinese alza ulteriormente l’asticella, introducendo un prodotto ufficialmente licenziato da Microsoft per Xbox e dotato di un livello di personalizzazione fisica mai visto prima nella linea Ultimate.

Il prezzo attuale su Amazon è di 139,99€, una cifra che lo posiziona nella fascia premium, in diretta concorrenza con il controller Xbox Elite Serie 2 e con i modelli di fascia alta di marchi come Razer e Scuf. La domanda è se questo investimento sia giustificato dalle caratteristiche offerte. Questa recensione approfondita esplora ogni aspetto del prodotto, dall’unboxing alle prestazioni, dalla personalizzazione alle funzionalità di connessione.

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Unboxing: una confezione pensata per durare

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L’esperienza di acquisto inizia con una confezione che sorprende per completezza. 8BitDo non ha semplicemente inserito il controller in una scatola di cartone, ma ha predisposto una soluzione protettiva degna di un prodotto premium. All’interno della scatola si trova una custodia rigida che ospita il controller, il dock di ricarica e una serie di componenti sostitutivi. La custodia è progettata con una base piatta, che consente di riporre il tutto in posizione verticale. Un dettaglio non trascurabile per chi trasporta frequentemente l’accessorio, magari per sessioni di gioco fuori casa o per portare il controller a casa di un amico.

Oltre alla custodia, la dotazione include un cavo USB-C to USB-C di buona lunghezza. Si tratta di un cavo di tipo standard, senza particolari caratteristiche, ma sufficiente per la ricarica e per la connessione cablata. L’elemento di maggiore interesse è però l’assortimento di parti sostitutive nascosto sotto il dock: stick analogici di diverse forme e altezze, un D-Pad aggiuntivo e un set di pulsanti frontali alternativi. Questa dotazione rappresenta il cuore della proposta 8BitDo: trasformare l’Ultimate 3E in un ecosistema personalizzabile, dove l’utente può modificare la sensazione tattile e la disposizione dei componenti senza alcun attrezzo.

La presenza della custodia rigida è un valore aggiunto concreto. Non si tratta di una semplice protezione per il trasporto, ma di un elemento che testimonia l’attenzione di 8BitDo per l’esperienza complessiva del consumatore. La sensazione è quella di aver acquistato un prodotto pensato per durare, con un’attenzione ai dettagli che si estende ben oltre il controller stesso. L’azienda ha evidentemente voluto creare un’impressione di solidità e completezza fin dal primo contatto, e ci è riuscita.

Design e qualità costruttiva

L’Ultimate 3E riprende l’impostazione asimmetrica degli stick tipica della tradizione Xbox, con lo stick sinistro in alto e il D-Pad posizionato in basso. Questa scelta è coerente con la destinazione d’uso del prodotto, pensato per l’ecosistema Microsoft. I materiali utilizzati sono di ottima qualità: la plastica è rigida ma piacevole al tatto, le finiture sono curate e non si notano sbavature o imperfezioni. Il controller trasmette una sensazione di robustezza che raramente si trova in questa fascia di prezzo.

Gli stick analogici sono basati sulla tecnologia TMR (Tunneling Magnetoresistance), una soluzione che riduce significativamente il fenomeno del drifting, il problema di deriva che affligge i controller tradizionali con il passare del tempo. La precisione degli stick è elevata e il movimento risulta fluido e naturale. I pulsanti frontali sono morbidi, con una corsa ben ammortizzata e una risposta tattile soddisfacente. Il D-Pad è tattile e preciso, con una buona risposta in tutte le direzioni.

I trigger dorsali presentano una corsa fluida e un fine corsa morbido, confortevole da mantenere premuto durante le sessioni di gioco più lunghe. Sono presenti inoltre quattro pulsanti mappabili: due sono incastonati tra bumper e trigger, mentre gli altri due si trovano nella parte inferiore dell’impugnatura, facilmente raggiungibili con il medio. La disposizione è ergonomica e ben studiata, consentendo di accedere ai pulsanti aggiuntivi senza dover assumere posizioni innaturali.

La qualità costruttiva complessiva è eccellente. Ogni componente appare solido e ben assemblato, e la sensazione premium è percepibile in ogni dettaglio. L’Ultimate 3E non è solo un controller funzionale, ma anche un oggetto piacevole da tenere in mano e da mostrare.

Personalizzazione fisica: un ecosistema in espansione

La caratteristica che distingue davvero l’Ultimate 3E dai modelli precedenti è la possibilità di personalizzare fisicamente il controller. La piastra frontale è trattenuta da magneti e può essere sollevata con facilità, senza bisogno di attrezzi. Una volta rimossa, si accede a stick analogici, pulsanti frontali e D-Pad, che possono essere sostituiti con i componenti alternativi inclusi nella confezione.

Nella dotazione sono presenti vari stick analogici: due stick alti, uno stick con superficie simile a quella del GameCube (particolarmente grippante) e uno stick standard di ricambio. La varietà è soddisfacente e apre le porte a un potenziale ecosistema di componenti. Al momento, 8BitDo non ha confermato se questi accessori saranno venduti separatamente, ma la direzione intrapresa è promettente.

È la prima volta che 8BitDo introduce anche pulsanti frontali, infatti l’utente può scegliere tra pulsanti tradizionali morbidi e pulsanti meccanici con feedback a scatto, più rumorosi ma più immediati. La sostituzione è semplice e non richiede strumenti: basta sollevare il vecchio pulsante e inserire il nuovo. La differenza tra le due tipologie è netta: i pulsanti meccanici offrono una risposta più definita e un feeling più “premium”, mentre quelli morbidi sono silenziosi e adatti a chi gioca in ambienti condivisi.

È possibile, inoltre, scegliere tra il D-Pad circolare standard e una versione a croce più bassa e precisa. Alcuni utenti potrebbero preferire questa seconda opzione per generi come i picchiaduro o i platform, dove la precisione direzionale è fondamentale.

L’ecosistema di personalizzazione fisica dell’Ultimate 3E è una vera novità nel settore. Nessun altro controller di questa fascia offre una simile flessibilità senza richiedere l’uso di cacciaviti o altri utensili. 8BitDo ha creato un prodotto che può essere adattato alle preferenze di ogni giocatore, un approccio che potrebbe diventare uno standard nel prossimo futuro.

Funzionalità e caratteristiche tecniche

L’Ultimate 3E è ufficialmente licenziato da Microsoft per l’ecosistema Xbox, ed è compatibile con Xbox Series X, S e Xbox One in modalità wireless. La connessione avviene tramite due canali: 2.4 GHz, utilizzando il dongle incluso nel dock, e Bluetooth, per una maggiore flessibilità. Il controller è compatibile anche con PC, sia in modalità 2.4G sia via Bluetooth, risultando una scelta interessante per chi utilizza entrambe le piattaforme.

I pulsanti mappabili possono essere riassegnati direttamente dal controller tramite il tasto quadrato, senza bisogno di software aggiuntivo. Tuttavia, il mapping è limitato ai pulsanti già presenti sul controller; in modalità 2.4G non è possibile assegnare macro o funzioni extra. Questa limitazione è imposta dagli standard di licenza Microsoft, che mirano a uniformare l’esperienza tra controller first-party e di terze parti.

Un aspetto degno di nota è la modalità Bluetooth con DirectInput. In questa modalità, i quattro pulsanti mappabili diventano completamente liberi e possono essere assegnati a funzioni indipendenti, senza dover essere associati ad altri pulsanti. Questa è una manna per gli appassionati di emulazione e per chi utilizza software che supportano DirectInput. Inoltre, il controller espone anche la funzionalità giroscopio, un bonus inatteso che può essere sfruttato in giochi specifici o in ambienti di sviluppo.

A differenza dei modelli precedenti della linea Ultimate, l’Ultimate 3E non supporta la funzionalità turbo. Si tratta di una scelta obbligata per ottenere la licenza Xbox, ma rappresenta comunque una limitazione per gli utenti PC che avrebbero voluto sfruttare questa caratteristica. È un compromesso comprensibile, ma che va tenuto in considerazione.

Il dock di ricarica: vantaggi e compromessi

Il dock di ricarica è incluso nella confezione e rappresenta un valore aggiunto significativo. Permette di ricaricare il controller semplicemente appoggiandolo alla base, eliminando l’ansia da batteria e mantenendo il controller sempre pronto all’uso. La ricarica è wireless, un approccio moderno che elimina la necessità di connettori fisici.

Tuttavia, il passaggio dalla tecnologia a pogo pin alla ricarica wireless ha portato a un compromesso: la funzione di accensione automatica al sollevamento del controller non è più presente. Ora, per accendere il pad, è necessario tenere premuto il tasto Xbox per qualche secondo. Un piccolo “attrito”, ma percepibile per chi è abituato ai modelli precedenti.

Prestazioni e utilizzo pratico

Nel complesso, l’Ultimate 3E offre un’ottima esperienza di gioco. Gli stick TMR sono precisi e fluidi, il D-Pad risponde bene e i pulsanti frontali hanno un’ottima sensazione. I grilletti con trigger lock sono comodi, anche se il passaggio al lock non è netto come nei modelli Ultimate 2, risultando in una sensazione più morbida.

Il controller è adatto a una vasta gamma di generi, dai platform agli sparatutto, dai giochi di corse ai picchiaduro. La possibilità di personalizzare stick, pulsanti e D-Pad consente di adattare il pad a ogni preferenza.

Pro: Stick TMR con un'ottima sensazione



D-Pad tattile e preciso



Include pulsanti sia meccanici sia tradizionali



Buon assortimento di stick analogici sostitutivi



Sensazione premium complessiva



Supporto a DirectInput e giroscopio in modalità Bluetooth



Custodia rigida inclusa



Dock di ricarica incluso Contro: Mancanza di funzionalità turbo e macro

Voto finale: 8.6

Prezzo e dove acquistarlo

L’8BitDo Ultimate 3E è un prodotto eccellente, costruito con materiali di alta qualità e dotato di un livello di personalizzazione che pochi competitor possono vantare. La compatibilità con Xbox e la possibilità di modificare fisicamente stick, pulsanti e D-Pad lo rendono una scelta interessante sia per gli utenti console sia per quelli PC.

Il prezzo di 139,99 euro, però, non è giustificato per tutti. Chi possiede già un Ultimate 2 o non utilizza la personalizzazione fisica potrebbe trovare l’investimento superfluo. Per gli utenti Xbox che cercano un controller premium con dock di ricarica e la flessibilità di un layout completamente adattabile, invece, l’Ultimate 3E è una delle opzioni più valide sul mercato. Nel complesso, 8BitDo si conferma ancora una volta come un punto di riferimento nel settore dei controller di terze parti.