Dopo aver fatto il suo debutto su macOS e Windows, l’applicazione desktop ufficiale di ChatGPT arriva finalmente anche su Linux. OpenAI ha infatti annunciato la disponibilità, a livello globale, di una prima versione in anteprima dell’app dedicata al sistema operativo open source, colmando così una delle principali lacune della propria offerta desktop.

Per gli utenti Linux si tratta di una novità particolarmente interessante, considerando che fino a oggi l’esperienza ufficiale di ChatGPT su questo sistema operativo era sostanzialmente legata alla versione web; ora invece, è possibile utilizzare direttamente dal desktop ChatGPT, ChatGPT Work e Codex, senza dover necessariamente passare al browser.

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ChatGPT, Work e Codex arrivano sul desktop Linux

OpenAI aveva presentato per la prima volta l’applicazione desktop ufficiale di ChatGPT nel giugno 2024, inizialmente per macOS. Qualche mese più tardi, nell’ottobre dello stesso anno, era arrivata anche la versione dedicata a Windows, permettendo agli utenti dei due principali sistemi operativi desktop proprietari di utilizzare ChatGPT attraverso un’applicazione nativa.

Da allora le versioni macOS e Windows hanno ricevuto diversi aggiornamenti e, più recentemente, OpenAI ha anche lavorato per unificare ulteriormente l’esperienza desktop, integrando funzionalità come Codex e Work all’interno della stessa applicazione.

Gli utenti Linux invece, sono rimasti esclusi dall’app ufficiale, dovendo continuare a utilizzare ChatGPT attraverso il browser. Una situazione che poteva risultare particolarmente curiosa considerando la forte presenza di sviluppatori e utenti tecnici all’interno dell’ecosistema Linux, proprio una delle categorie che può avere un interesse significativo per strumenti come ChatGPT e Codex. Con il recente annuncio, OpenAI ha quindi deciso di estendere finalmente l’applicazione anche a Linux, seppur inizialmente sotto forma di versione di anteprima.

La nuova applicazione non si limita alla semplice interfaccia di ChatGPT, OpenAI ha infatti progettato l’app per permettere agli utenti di portare sul desktop anche gli altri strumenti che fanno parte dell’attuale ecosistema dell’azienda. In particolare, l’applicazione Linux permette di utilizzare ChatGPT, ChatGPT Work e Codex, offrendo quindi un ambiente unico nel quale accedere alle diverse funzionalità disponibili in base al proprio account e al proprio piano.

L’obbiettivo, come spiegato da OpenAI, è quello di consentire agli utenti di utilizzare questi strumenti direttamente nell’ambiente nel quale già lavorano e sviluppano, mantenendo collegati progetti e flussi di lavoro che normalmente vengono gestiti attraverso il browser.

L’arrivo di Codex è particolarmente rilevante per gli sviluppatori Linux, dato che lo strumento è pensato proprio per assistere nelle attività legate alla programmazione e alla gestione del codice; avere queste funzionalità all’interno di un’applicazione desktop potrebbe quindi rendere più comodo il passaggio tra il proprio ambiente di sviluppo e gli strumenti di intelligenza artificiale di OpenAI.

Al momento OpenAI non ha esteso ufficialmente l’applicazione a tutte le distribuzioni Linux, un’impresa peraltro complicata considerando l’enorme frammentazione dell’ecosistema. La versione attualmente disponibile supporta alcune delle distribuzioni più diffuse e, soprattutto, mette a disposizione pacchetti in formato .deb e .rpm, per architetture x64 e ARM64.

Tra i sistemi ufficialmente supportati troviamo Ubuntu 24.04 LTS, Ubuntu 26.04 LTS, Debian 13, Fedora 43 e Fedora 44, nelle rispettive versioni desktop. La scelta è quindi abbastanza ampia da coprire una parte importante dell’utenza Linux, anche se naturalmente lascia fuori centinaia di distribuzioni e varianti presenti nell’ecosistema.

È comunque possibile che alcune distribuzioni derivate da Ubuntu, Debian o Fedora possano riuscire a eseguire l’applicazione grazie alla compatibilità con i relativi pacchetti, anche se OpenAI non le indica direttamente tra quelle supportate.

La disponibilità dei pacchetti sia .deb sia .rpm rappresenta inoltre una scelta particolarmente importante per semplificare l’installazione, gli utenti delle principali distribuzioni basate su Debian/Ubuntu e quelli dell’ecosistema Fedora possono quindi utilizzare direttamente il formato previsto dal proprio sistema, senza dover ricorrere necessariamente a soluzioni non ufficiali.

L’arrivo dell’app ufficiale di ChatGPT su Linux non rappresenta soltanto l’aggiunta di un nuovo sistema operativo compatibile, ma segna anche il completamento dell’offerta desktop di OpenAI. Dopo oltre due anni dal debutto su macOS e quasi due anni dalla disponibilità su Windows, anche gli utenti Linux possono finalmente utilizzare un’applicazione ufficiale invece di affidarsi esclusivamente alla versione web.

Per il momento è bene ricordare che si tratta di una versione di anteprima, quindi l’esperienza potrebbe essere ancora soggetta a modifiche e miglioramenti; OpenAI potrebbe inoltre ampliare in futuro il numero di distribuzioni ufficialmente supportate, andando oltre Ubuntu, Debian e Fedora.

La disponibilità globale è già iniziata e l’applicazione rappresenta dunque una delle novità più interessanti per gli utenti Linux che utilizzano quotidianamente i servizi di OpenAI. Dopo una lunga attesa, ChatGPT ha finalmente una propria applicazione desktop anche su Linux.