A pochi mesi di distanza dal lancio sul mercato europeo (e in Italia) di REDMI Watch 6, smartwatch presentato in Cina a ottobre 2025, il produttore cinese Xiaomi si sta preparando ad ampliare la gamma con altri due modelli destinati al Vecchio Continente.

I modelli in arrivo sono REDMI Watch 6 Active e Watch 6 Lite, eredi dei due smartwatch che vennero lanciati in Italia a ottobre 2024, che si collocheranno nuovamente al di sotto del modello base, vertice della proposta economica a marchio REDMI. I due smartwatch sono stati spoilerati in termini di specifiche, render e prezzi dalla collaborazione tra il noto leaker Sudhanshu Ambhore e il portale 91mobiles. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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REDMI Watch 6 Active

Partiamo da REDMI Watch 6 Active, uno smartwatch che potrà vantare un display AMOLED da 1,85 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel, decisamente più compatto rispetto a quello da 2,07 pollici (con risoluzione 432 x 514 pixel) del caposquadra, e dovrebbe perdere la corona girevole, mantenendo esclusivamente un pulsante laterale (come il modello di precedente generazione).

Dal punto di vista delle funzionalità, lo smartwatch offrirà il supporto alle chiamate tramite Bluetooth (grazie al Bluetooth 5.3), agli avvisi di chiamata, alle notifiche e consentirà di monitorare oltre 140 attività sportive. Sul fronte della salute, avremo una dotazione piuttosto ricca con monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), del sonno, dei passi, della distanza percorsa e delle calorie bruciate.

Lo smartwatch sarà compatibile con Android e iOS, dando il meglio di sé (come di consueto) in accoppiata con gli smartphone Xiaomi, REDMI e POCO che eseguono HyperOS. L’app companion sarà ancora una volta Mi Fitness. A completare il pacchetto troveremo una batteria da 470 mAh.

Render dello smartwatch

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REDMI Watch 6 Lite

Un gradino più in alto si collocherà REDMI Watch 6 Lite, anch’esso privo della corona girevole (come il modello precedente), smartwatch dotato di un display che rappresenta una via di mezzo tra quello del modello Active e quello del modello di punta della gamma: si tratta di un pannello AMOLED da 1,96 pollici con risoluzione 410 x 502 pixel.

Le funzioni di tracciamento e monitoraggio della salute saranno le stesse del modello Active, mentre qua si alzerà l’asticella per la presenza di un sensore di movimento a 9 assi, del sistema di posizionamento (GPS) e di un altoparlante: il modello Lite sarà quindi in grado di tracciare i percorsi durante la corsa e gli allenamenti all’aperto ma consentirà anche agli utenti di rispondere alle chiamate direttamente dallo smartwatch.

Stando a quanto diffuso dal leaker, come per il modello Active, Xiaomi dovrebbe optare anche in questo caso per una batteria da 470 mAh: si tratta di un’unità meno capiente rispetto a quella da 550 mAh disponibile su REDMI Watch 6 che, stando ai dati dichiarati dal produttore cinese, abilita fino a 12 giorni di autonomia con utilizzo standard; è prevista quindi un’autonomia leggermente inferiore.

Render dello smartwatch

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Quando arriveranno e quanto costeranno i REDMI Watch 6 Active e Lite?

Non è ancora chiaro quando Xiaomi possa decidere di lanciare ufficialmente i nuovi smartwatch REDMI Watch 6 Active e Watch 6 Lite. I modelli di precedente generazione vennero lanciati al fianco degli smartphone della serie REDMI Note 14, quindi ci sono alcune possibilità che ciò possa avvenire stavolta con le varianti internazionali dei REDMI Note 17.

Capitolo prezzi: il leaker ha diffuso i prezzi in euro dei due inediti smartwatch, suggerendo che verranno collocati al di sotto del modello di punta della gamma che rimarrà il già esistente REDMI Watch 6. Il modello Active, il più economico dei modelli in arrivo, avrà un prezzo di circa 50 euro (con un aumento di circa 15 euro rispetto al modello precedente) e si configurerà come soluzione ideale per coloro che cercano un dispositivo in grado di offrire un bel display, chiamate Bluetooth e un monitoraggio completo della salute.

Il modello Lite, il più costoso dei due, avrà un prezzo di circa 60 euro (con un aumento di circa 10 euro rispetto al modello precedente) e si configurerà come il modello ideale per coloro che cercano qualcosa in più nel monitoraggio dello sport: grazie a GPS integrato e sensore di movimento a 9 assi, Watch 6 Lite sarà in grado di adattarsi al meglio a corridori, ciclisti e (più in generale) a coloro che si allenano all’aperto.