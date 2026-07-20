Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, soluzione dedicata a coloro che sono alla ricerca di una videocamera di sicurezza alimentata ad energia solare.

Protagonista di una campagna di crowdfunding avviata lo scorso mese, questo dispositivo è progettato per la sorveglianza esterna in aree prive di Wi-Fi o prese elettriche, come ad esempio i campi agricoli o i cantieri edili.

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Le caratteristiche di Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition

La nuova videocamera di Xiaomi è dotata di una batteria da 9.900 mAh e di un pannello solare da 7,6 W e, a dire del produttore, tale soluzione è in grado di garantire agli utenti un’alimentazione continua senza la necessità di ricorrere alla ricarica manuale.

Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition non utilizza la connettività WiFi per comunicare ma un sistema basato su due SIM 4G, con la possibilità di passare automaticamente da una rete all’altra per mantenere la connessione, includendo dati gratuiti per il monitoraggio remoto tramite l’app Mi Home.

Tra le altre caratteristiche della videocamera di Xiaomi troviamo una doppia fotocamera con sensori da 5 megapixel che registrano a risoluzione 3K (una con obiettivo grandangolare fisso e l’altra con sistema pan-tilt-zoom con un movimento orizzontale di 355° e verticale di 95°), con sistema di tracciamento IA e una combinazione di LED bianchi e infrarossi per la sorveglianza notturna, una microSD per la registrazione dei video (con supporto fino a 256 GB), una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazione IP66) e l’integrazione con la piattaforma smart home HyperOS Connect di Xiaomi.

In Cina Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition è in vendita a 649 yuan (pari al cambio a circa 85 euro). Restiamo in attesa di informazioni dal produttore in merito ad un suo possibile lancio in Europa.