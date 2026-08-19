A quasi un anno dalla presentazione ufficiale, finalmente Sony ha svelato nuovi dettagli su Pulse Elevate, gli altoparlanti wireless pensati per l’ecosistema PlayStation: ora sappiamo non solo la data di uscita italiana, ma anche il prezzo che sarà proposto da noi a partire dal preordine. Scopriamo tutto.

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PlayStation Pulse Elevate in arrivo: ecco prezzo e data di uscita in Italia

Alla fine di settembre dello scorso anno, Sony ha annunciato le casse wireless Pulse Elevate, pensate per affiancare la preesistente lineup (che comprende le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore). Sono i primi altoparlanti wireless mai sviluppati da Sony Interactive Entertainment e si integrano in una configurazione gaming basata su PS5, PC o Mac. Inoltre, sono utilizzabili anche in movimento con remote player PlayStation Portal o con uno smartphone.

Gli altoparlanti wireless sono pensati per offrire un audio realistico, una bassissima latenza e la connettività wireless lossless PlayStation Link. Pulse Elevate integra driver magnetici planari ispirati a quelli usati negli studi di registrazione, per fornire un suono iperrealistico nell’ambito dell’intero spettro di frequenze udibili. I giocatori potranno quindi percepire l’audio di gioco esattamente come è stato concepito dagli sviluppatori, che stiano giocando su PS5, PC, Mac o PlayStation Portal. Su PlayStation 5, la tecnologia dei driver migliora ulteriormente l’immersione nei titoli che supportano Tempest 3D AudioTech. Inoltre, gli altoparlanti sono anche dotati di woofer integrati, così da fornire bassi corposi e un panorama sonoro più completo.

A suo tempo, Sony aveva solo parlato un generico “2026” per quanto riguarda la disponibilità, ma finalmente ora abbiamo una data e persino il prezzo di vendita italiano. Gli altoparlanti Pulse Elevate saranno disponibili nelle colorazioni Midnight Black e White a partire dal 12 novembre 2026 al prezzo di listino consigliato di 219,99 euro. I preordini in Italia partiranno il 1° settembre 2026 alle ore 10:00. L’acquisto potrà essere effettuato su PlayStation Direct e presso gli altri rivenditori autorizzati.

Acquisterete i nuovi altoparlanti wireless di Sony?