Microsoft ha annunciato la seconda ondata di titoli che entreranno nel catalogo di XBOX Game Pass tra la seconda metà di agosto e i primi giorni di settembre 2026. Il servizio continua così ad ampliare la propria libreria con un mix di produzioni inedite, giochi disponibili dal day one e titoli già presenti che vengono estesi anche agli abbonati Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Tra le novità più interessanti spicca Resonance: A Plague Tale Legacy, nuovo capitolo ambientato nell’universo di A Plague Tale, ma non mancano proposte originali come Vapor World: Over the Mind, il platform souls-like narrativo, e Blood Dungeon, nuova produzione degli autori di Nidhogg. Vediamo insieme quali sono i giochi in arrivo, le rispettive date di disponibilità e quelli che invece lasceranno il catalogo nei prossimi giorni.

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Tutti i giochi in arrivo su XBOX Game Pass

La nuova proposta di XBOX comprende un totale nove titoli, distribuiti tra il 19 agosto e il 1° settembre; alcuni saranno disponibili fin dal lancio direttamente su Game Pass, mentre altri vengono aggiunti ai piani Ultimate e PC dopo essere stati introdotti nel catalogo Premium. Eccoli nel dettaglio:

Vapor World: Over the Mind – Day One 19 agosto / Cloud, Console e PC

Un platform d’azione con forti elementi souls-like, caratterizzato da un’estetica oscura e una narrazione incentrata su memoria, rimorso e combattimenti basati sulla parata.

BlazBlue Entropy Effect X – 19 agosto / Cloud, XBOX Series X|S e PC

Il roguelite d’azione ambientato nell’universo BlazBlue arriva con un importante aggiornamento gratuito che introduce anche il personaggio Platinum.

Relooted – 19 agosto / Cloud, XBOX Series X|S e PC

Un originale heist game afro-futuristico in cui bisogna recuperare manufatti africani custoditi nei musei occidentali, pianificando colpi e vie di fuga.

Starsand Island – 20 agosto / Cloud, XBOX Series X|S e PC

Sim agricolo rilassante che punta tutto sulla vita sull’isola, tra pesca, esplorazione, animali domestici e un’atmosfera decisamente cozy.

Aerial_Knight’s DropShot – 25 agosto / Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC

Un frenetico mix tra FPS e racing in cui velocità, acrobazie e combattimenti si fondono in un’esperienza decisamente fuori dagli schemi.

Blood Dungeon – Day One 25 agosto / Cloud, XBOX Series X|S e PC

Dagli autori di Nidhogg arriva un platform survival in 2D dove parkour, mostri e potenziamenti si combinano in partite estremamente dinamiche.

Resonance: A Plague Tale Legacy – Day One 27 agosto / Cloud, XBOX Series X|S, Handheld e PC

Probabilmente il titolo più atteso della lista; il gioco segue Sophia in una nuova avventura ricca di enigmi, combattimenti e riferimenti al mito del Minotauro.

Young Suns – 31 agosto / Cloud, Console e PC

Life sim narrativo ambientato su Giove dopo una rivoluzione, giocabile anche in cooperativa fino a tre giocatori.

Shelldiver – 1 settembre / Cloud, Console e PC

Un curioso gioco incrementale con protagonista una tartaruga che pesca meduse e gestisce il proprio negozio sul fondo dell’oceano.

Resonance e Vapor World guidano la seconda ondata

Se il primo aggiornamento di agosto aveva già portato dieci nuovi giochi nel servizio, questa seconda tornata punta maggiormente sulle produzioni inedite. Tre titoli saranno infatti disponibili dal day one, ovvero nello stesso giorno del lancio commerciale: Vapor World: Over the Mind, Blood Dungeon e soprattutto Resonance: A Plague Tale Legacy. Quest’ultimo rappresenta senza dubbio la proposta più prestigiosa del mese; l’avventura sviluppata nell’universo di A Plague Tale mette al centro Sophia e la sua spedizione verso l’Isola del Minotauro, tra sezioni esplorative, puzzle ambientali e inseguimenti che richiamano le atmosfere dei capitoli precedenti.

Anche Vapor World merita attenzione grazie a uno stile artistico molto particolare e a un sistema di combattimento basato sul deflect, mentre Blood Dungeon punta invece su partite rapide e altamente rigiocabili, con una progressione permanente che ricorda i migliori roguelite moderni.

I giochi che lasciano Game Pass a fine agosto

Come da tradizione, all’arrivo di nuovi titoli corrisponde anche l’uscita di alcuni giochi dal catalogo. Microsoft ha confermato che il 31 agosto verranno rimossi cinque giochi piuttosto apprezzati dagli abbonati:

Another Crab’s Treasure

I Am Your Beast

Neon Abyss

One Lonely Outpost

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered Edition

Qualche giorno dopo, precisamente il 6 settembre, lascerà il servizio anche NBA 2K26 su cloud, console e PC. Per chi fosse interessato a completarli, Microsoft ricorda che i giochi in uscita possono essere acquistati con lo sconto dedicato agli abbonati Game Pass prima della loro rimozione definitiva dalla libreria. La seconda metà di agosto conferma quindi il buon momento di XBOX Game Pass, soprattutto per gli utenti Ultimate e PC.

Oltre ai nove giochi annunciati, Microsoft continua infatti ad arricchire il servizio con vantaggi dedicati, come i bonus per Once Human e il nuovo bundle esclusivo di World of Tanks Modern Armor in arrivo a settembre. Con produzioni narrative, roguelite, platform d’azione e simulatori rilassanti, il catalogo di fine agosto propone senza dubbio un’offerta decisamente varia, con Resonance: A Plague Tale Legacy destinato a essere il protagonista assoluto dell’intera proposta.