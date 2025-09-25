In occasione dell’evento State of Play che si è tenuto ieri sera alle 22 (ora locale italiana), Sony ha annunciato ufficialmente le nuove casse wireless Pulse Elevate, che si vanno ad aggiungere alla preesistente lineup (che comprende le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore) e portano con sè diverse soluzioni interessanti come l’audio spaziale e non solo: scopriamone insieme le specifiche tecniche e il listino prezzi nel dettaglio.

Pulse Elevate: le nuove casse wireless pensate per il gaming desktop

Le nuove cuffie Pulse Elevate possono essere utilizzate non solo con PlayStation 5, ma anche con la maggior parte dei dispositivi tech da scrivania e non, andando a comprendere rispettivamente PlayStation Portal, PC Windows, Mac, smartphone e tanto altro ancora. Le casse offrono un microfono integrato, che consente di comunicare durante le sessioni di multiplayer online, con la funzionalità di riduzione del rumore garantita dall’integrazione con l’intelligenza artificiale che restituisce una voce nitida e cristallina in ogni situazione.

A colpire è sicuramente l’audio 3D spaziale, in grado di offrire un’esperienza più coinvolgente all’interno dei videogiochi compatibili per PlayStation 5 che supportano in particolare la tecnologia Tempest 3D Audio Tech. I woofer integrati aggiungono poi un ulteriore livello di coinvolgimento, dando vita a bassi estremamente corposi. I driver magnetici planari sono un’altra caratteristica saliente delle nuove casse Pulse Elevate, dal momento che sono in grado di offrire una traccia audio fedele e di elevata qualità.

Presente inoltre il supporto alla tecnologia PlayStation Link, che assicura audio lossless e una ridotta latenza per migliorare il più possibile l’esperienza multimediale. A questo si aggiunge il supporto alla connettività Bluetooth, che permette tra le altre cose la connessione contemporanea a più dispositivi: in questo caso i giocatori hanno la possibilità di ascoltare l’audio da un dispositivo connesso attraverso il sistema PlayStation Link, e contemporaneamente utilizzare la chat vocale o la musica con un altro dispositivo.

Le casse wireless presentano al loro interno una batteria ricaricabile, permettendone dunque l’utilizzo anche in mobilità, soprattutto nel caso in cui siano collegate a PlayStation Portal. L’audio può essere completamente personalizzato a discrezione del giocatore, grazie alla presenza di diverse impostazioni di regolazione dell’equalizzazione, del riverbero e del volume, con la possibilità di disattivare il microfono in ogni momento direttamente dal menu di sistema.