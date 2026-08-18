Nuovo giorno, nuova tornata di aggiornamenti targati Garmin, che porta avanti il lavoro di messa a punto dei nuovi major update per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: protagonisti di oggi sono tutti Garmin Fenix 8 e simili.

I modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor stanno ricevendo una nuova beta (l’ennesima del ciclo di sviluppo) che non va a portare novità rispetto alla precedente versione in anteprima ma si preoccupa probabilmente di risolvere alcune problematiche minori. Al contempo, tutti gli smartwatch della gamma Garmin Fenix 8 stanno ricevendo anche un nuovo aggiornamento minore in forma stabile. Scopriamo tutti i dettagli.

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C’è la nona beta del ciclo di sviluppo per la gamma Garmin Fenix 8

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il nono passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.25 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3, Garmin Quatix 8, Garmin Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.24 beta, distribuita la scorsa settimana. Il changelog non parla di nuove modifiche.

I Fenix 8 ricevono anche un nuovo aggiornamento minore

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per tutti questi smartwatch che raggiungono la versione 22.43 del software sul canale stabile (dalla precedente versione 22.41 distribuita nella seconda metà di luglio).

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento è semplice: risolvere alcune criticità sul fronte della sicurezza sugli smartwatch che vengono aggiornati, come testimoniato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 22.43 (dalla 22.41) Miglioramenti generali della sicurezza.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.