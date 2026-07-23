Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati. Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3 che per i quali è da poche arrivata una nuova beta dell’attuale ciclo di sviluppo.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento minore in forma stabile per tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor come Fenix 8 e Fenix 8 Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Instinct 3: arriva una nuova beta che non porta novità

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio della quinta beta dell’attuale ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.14 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.13 beta).

Alla stregua delle precedenti beta, Garmin continua a “trascinarsi dietro” un changelog lungo ma cumulativo delle novità (soprattutto fix) sin della prima beta del ciclo di sviluppo. In realtà, confrontando il changelog ufficiale della nuova versione in anteprima con quello della precedente, scopriamo che viene esclusivamente aggiunta una novità sui Garmin Instinct 3 AMOLED, Solar e Crossover.

Changelog – versione 15.14 beta (dalla 15.13 beta) Modifiche per i soli Garmin Instinct 3 AMOLED/Solar/Crossover Aggiunta la possibilità di visualizzare l’elenco degli ostacoli nel riepilogo dell’attività successiva alla Corsa a ostacoli.

Nuovo aggiornamento minore per alcuni dei Fenix 8

Andando oltre, a quasi due mesi dal rilascio del più recente major update (versione 22.35) e a un paio di settimane dall’ultimo aggiornamento minore distribuito esclusivamente sui modelli Pro, Garmin è tornata ad aggiornare l’intera gamma di smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor (per i quali è già attivo il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update).

A ricevere il nuovo aggiornamento sono Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3 e Fenix. Per tutti i modelli coinvolti arriva la nuova versione 22.41 del software (sostituisce la 22.39 sui Pro e la 22.38 sugli altri modelli).

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento è semplice: risolvere un paio di bug presenti (reset durante le sessioni di golf e problemi con la calibrazione del tapis roulant) sugli smartwatch che vengono aggiornati, come testimoniato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 22.41 (dalla 22.38 e dalla 22.39) Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante una partita di golf.

Risolve un problema per cui la calibrazione del tapis roulant non riusciva a fornire una misurazione più precisa della distanza percorsa.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.