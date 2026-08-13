Nuovo giorno, nuova tornata di aggiornamenti targati Garmin, che porta avanti il lavoro di messa a punto dei nuovi major update per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.

Protagonisti di oggi sono tutti i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor, come Garmin Fenix 8, che stanno ricevendo una nuova beta, l’ennesima del ciclo di sviluppo, che si preoccupa di risolvere alcune problematiche sui modelli coinvolti. Scopriamo tutti i dettagli.

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La gamma Garmin Fenix 8 riceve una nuova beta

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono l’ottavo passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

La nuova versione 23.24 beta arriva su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Garmin Fenix E, Garmin Enduro 3, Garmin Quatix 8, Garmin Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED e prende il posto della precedente versione 23.22 beta, distribuita la scorsa settimana.

L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima si limita a risolvere alcune problematiche presenti in precedenza su tutti i modelli della gamma e ad implementare miglioramenti specifici per alcuni modelli (le versioni Pro e le versioni Tactix).

Changelog – versione 23.24 beta (dalla 23.22 beta) Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante il salvataggio di un’attività.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo dopo la ricezione di un messaggio da parte di uno spettatore.

Risolve un problema per cui il dispositivo non rispondeva ai comandi dopo l’attivazione della parola di attivazione.

Risolve alcuni problemi di traduzione.

Risolve un problema per cui il dispositivo non rilevava la parola di attivazione.

(Tactix) Risolve un problema per cui i timer emettevano comunque un segnale acustico in modalità Stealth.

(Pro) Aggiorna alcuni orientamenti satellitari per la banda L.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare Garmin Fenix 8 e gli altri smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.