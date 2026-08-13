Pare che Zepp Health si prepari a lanciare il suo primo smartwtach ad energia solare: stiamo parlando di quello che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Amazfit T-Rex Dual Solar.

Nelle scorse ore, infatti, sono emersi alcuni interessanti dettagli su tale dispositivo grazie ai database di tre enti di certificazione, nei quali è apparso un inedito smartwatch con numero modello A2570.

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Prime apparizioni per Amazfit T-Rex Dual Solar

Il primo avvistamento del nuovo orologio di Zepp Health è avvenuto nel database di Sertifikasi Indonesia, nel quale il dispositivo con numero modello A2570 viene identificato come un orologio di AMAZFIT realizzato in Cina (il suo certificato è contraddistinto dalla sigla 125183/DJID/2026).

Lo smartwatch A2570 è apparso anche in Corea del Sud, nel database di RRA, con certificazione concessa il 4 agosto 2026 e Cina e Vietnam indicati come Paesi di produzione.

L’orologio è stato avvistato anche in Malesia, nel database di SIRIM, ove il numero modello A2570 viene associato a quello che probabilmente sarà il suo nome commerciale, ossia T-REX DUAL SOLAR, con data di approvazione 3 agosto 2026.

Infine, lo smartwatch è stato individuato anche nel registro dell’Eurasian Economic Union, a conferma del fatto che il suo lancio dovrebbe essere oramai piuttosto vicino.

Al momento vi sono pochissimi dettagli sulle possibili caratteristiche di Amazfit T-Rex Dual Solar ma la scelta di includere nel nome “Dual Solar” suggerisce che potrebbe vantare qualcosa in più rispetto alla semplice aggiunta di un piccolo anello solare attorno al display (magari le aree di raccolta di energia solare sono due o è previsto anche un altro sistema di ricarica).

Le molteplici certificazioni suggeriscono che la parte hardware abbia già superato da tempo la fase di prototipo iniziale e magari l’IFA 2026 di Berlino potrebbe essere l’occasione giusta per la presentazione ufficiale di Amazfit T-Rex Dual Solar. Staremo a vedere.